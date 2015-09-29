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SsangYong вернется во Владивосток
Южнокорейский автоконцерн SsangYong до конца 2015 года возобновит поставки машинокомплектов для автопроизводства «Соллерс» во Владивостоке, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Sollers получал от корейского производителя компоненты и собирал автомобили SsangYong на мощностях своей площадки во Владивостоке. Однако на фоне девальвации рубля SsangYong прекратила поставки машкомплектов, и сборка была приостановлена.
Генеральный директор и основной акционер Sollers Вадим ШВЕЦОВ пояснил, что сейчас у Sollers нет оборотных средств, чтобы самостоятельно обеспечивать поставки машкомплектов.
«Мы провели большие переговоры с компанией SsangYong во Франкфурте, все основные проблемы решили, сейчас мы должны установить кредитную линию со стороны SsangYong по отношению к нам. После того, как кредитная линия будет открыта (поставки возобновятся). Поэтому сейчас устанавливаем лимит, думаю, вопрос решится в ближайшие месяцы», - сказал Швецов.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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