SsangYong вернется во Владивосток

Южнокорейский автоконцерн SsangYong до конца 2015 года возобновит поставки машинокомплектов для автопроизводства «Соллерс» во Владивостоке, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Sollers получал от корейского производителя компоненты и собирал автомобили SsangYong на мощностях своей площадки во Владивостоке. Однако на фоне девальвации рубля SsangYong прекратила поставки машкомплектов, и сборка была приостановлена.

Генеральный директор и основной акционер Sollers Вадим ШВЕЦОВ пояснил, что сейчас у Sollers нет оборотных средств, чтобы самостоятельно обеспечивать поставки машкомплектов.

«Мы провели большие переговоры с компанией SsangYong во Франкфурте, все основные проблемы решили, сейчас мы должны установить кредитную линию со стороны SsangYong по отношению к нам. После того, как кредитная линия будет открыта (поставки возобновятся). Поэтому сейчас устанавливаем лимит, думаю, вопрос решится в ближайшие месяцы», - сказал Швецов.