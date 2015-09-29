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Премьер Медведев считает, что рубль должен стать региональной резервной валютой
Существенное ослабление и возросшая волатильность рубля в последний год не изменили официального курса на его постепенное превращение в региональную резервную валюту. «Денежная политика должна обеспечивать роль рубля как региональной резервной валюты», - говорится в статье премьер-министра Дмитрия МЕДВЕДЕВА, опубликованной в журнале «Вопросы экономики».
Задачу сделать рубль региональной резервной валютой, то есть валютой, которая входит в состав резервов географически близких государств, власти ставят уже почти десять лет: с момента снятия капитальных ограничений в 2006 году Дмитрий Медведев говорил об этом еще в 2007 году, будучи первым вице-премьером. При этом сам по себе факт высокой зависимости курса валюты от цен на экспортные товары еще не является препятствием для вхождения в число резервных: например, многие страны включают в резервы такие «сырьевые» валюты, как канадский и австралийский доллар, хоть и в сравнительно небольших объемах.
Однако рублю стать региональной резервной валютой мешает не только волатильность, но и высокая инфляция.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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