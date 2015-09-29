DNS поглотила крупного приморского продавца электроники и бытовой техники

В Приморье стало одним крупным игроком на рынке бытовой техники меньше, на очереди, похоже, «В-Лазер»

Изменившиеся экономические реалии спровоцировали передел рынка электроники и бытовой техники в Приморье: сеть DNS, вторая по объемам продаж после «М.Видео» в России, получила контроль над одним из «пионеров» местного рынка - сетью магазинов «Спектр техники», недавно отметившей 21-летие, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Эксперты сожалеют о потере «Спектра», не выдержавшего испытания рублем, и прогнозируют дальнейшую монополизацию рынка в пользу DNS, в том числе за счет сети «В-Лазер».

Торговая марка «Спектр техники», насчитывающая 16 крупных магазинов в Приморье, вошла в состав федеральной сети компании DNS, говорится в сообщении «Спектра техники». С 1 октября DNS будет выполнять все гарантийные обязательства на товары, ранее приобретенные в магазинах «Спектра». Президент группы компаний DNS Дмитрий АЛЕКСЕЕВ подтвердил факт приобретения группой сети «Спектр техники».

Досье "Золотого Рога": Группа DNS - российская компания, специализирующаяся на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, а также производстве компьютеров. На начало 2015 года сеть насчитывала более 1 тыс. магазинов в 350 городах России, в том числе 17 в Приморье. Есть также завод по производству ноутбуков и компьютеров в Артеме и мощности по сборке персональных компьютеров в Новосибирске и Подмосковье. В 2012 году создано подразделение DNS Development, специализирующееся на строительстве и реконструкции коммерческой недвижимости. Кроме того, DNS развивает собственный интернет-магазин. Штаб-квартира компании расположена во Владивостоке. Совладельцами DNS являются президент группы Дмитрий Алексеев, Константин БОГДАНЕНКО (директор ООО «ВЛ-Парк»), Юрий КАРПЦОВ (директор ООО «ДНС Альфа»), Сергей МЕЩАНЮК (директор АО «Технопоинт») и другие менеджеры группы.

«Рынок (бытовой техники и электроники) однозначно падает. Наш оборот не сильно просел, на уровне прошлого года. Мы стараемся предпринимать активные действия – перестраиваем сеть, открываем магазины и закрываем, пытаемся оптимизировать – в сумме сеть растет», - говорил ранее «Ведомостям» Дмитрий Алексеев.

По данным Дальневосточной деловой газеты «Золотой Рог», DNS в дальнейшем планирует развивать «Спектр техники» в формате своего проекта «Фрау-Техника», запущенном год назад как жесткий дискаунтер с максимальным акцентом на самообслуживание. Ассортимент «Фрау-Техники» несколько отличается от материнской компании. «Там есть и цифра, и компьютеры, и мобильные. Просто фокус разный. В целом, этот фокус примерно тот, что был у «Спектра». Разве что планируем расширить ассортимент», - поясняет Дмитрий Алексеев.

Потребители уже жалеют о переформатировании «Спектра техники», отмечая, что у DNS, в отличие от конкурентов по рынку, нет масштабных программ лояльности.

«Лидер, лидер.., по ценам он (DNS) точно лидер. Растут они у этой компании как на дрожжах, и регулярно. Раньше и ассортимент был интересней, и цена ниже, а как (DNS) вышел на федеральный уровень, так потребитель платит за все издержки. Так что ждем в скором времени повышение цен в «Спектре» (бывшем) и того же ассортимента, что и по всем магазинам ДНС», - эмоционально заявляет один из пользователей местного интернет-форума.

Досье "Золотого Рога": Проект «Спектр техники» развивал предприниматель Олег ЛЕДОВСКИХ, депутат Думы г. Артема нескольких созывов. По данным «Золотого Рога», Олег Ледовских также является единственным учредителем ООО «Компания «Спектр». ООО зарегистрировано в июле 1994 года, специализируется на оптовой и розничной торговле бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой. Уставный капитал компании составляет 30 тыс. рублей. Выручка за 2014 год - 8,170 млн рублей.

«Жаль, что Ледовских не удалось сохранить свое детище. Он удачно шел с рынком с самого начала, но не вынес испытания очередным кризисом. Может быть, устал контролировать развитие в ручном формате, а дети, которым в последнее время была передана часть полномочий, оказались не готовы к работе на таком уровне», - говорит представитель одной из местных сетей.

Участники рынка считают, что DNS не остановится на покупке «Спектра техники». В качестве возможного объекта поглощения называется сеть «В-Лазер», в последнее время испытывающая серьезные трудности.

Отметим, что DNS в Приморье в ближайшее время ожидает серьезная схватка с федеральным игроком «М.видео», управляющим магазинами бытовой техники и электроники. Крупнейший в России электронный ретейлер по объему продаж до конца этого года планирует открыть гипермаркет в торгово-развлекательном центре «Седанка Сити», якорным арендатором которого является продуктовый супермаркет «Самбери» (бренд хабаровского ретейлера «Невада»). «М.Видео» также рассматривает возможность строительства нового распредцентра, ориентированного на Дальний Восток.

Досье "Золотого Рога": «М.Видео» - крупнейший в России ретейлер электроники и бытовой техники. На начало 2015 года под управлением компании находилось 368 гипермаркетов, работающих в 158 городах. Магазины обслуживаются тремя крупнейшими распределительными центрами (в Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону), кроме того роль складов выполняют флагманские гипермаркеты сети. Кипрской Svece Ltd принадлежит 57,7% акций «М.Видео». Крупнейшие акционеры - президент «М.Видео» Александр ТЫНКОВАН, Михаил ТЫНКОВАН и вице-президент «М.Видео» Павел БРЕЕВ - контролируют кипрскую M.video Investment Ltd, которой принадлежит 100% акций Svece.