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DNS поглотила крупного приморского продавца электроники и бытовой техники

29 Сентября 2015, 10:47 | Приморье

В Приморье стало одним крупным игроком на рынке бытовой техники меньше, на очереди, похоже, «В-Лазер»

Изменившиеся экономические реалии спровоцировали передел рынка электроники и бытовой техники в Приморье: сеть DNS, вторая по объемам продаж после «М.Видео» в России, получила контроль над одним из «пионеров» местного рынка - сетью магазинов «Спектр техники», недавно отметившей 21-летие, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Эксперты сожалеют о потере «Спектра», не выдержавшего испытания рублем, и прогнозируют дальнейшую монополизацию рынка в пользу DNS, в том числе за счет сети «В-Лазер».

Торговая марка «Спектр техники», насчитывающая 16 крупных магазинов в Приморье, вошла в состав федеральной сети компании DNS, говорится в сообщении «Спектра техники». С 1 октября DNS будет выполнять все гарантийные обязательства на товары, ранее приобретенные в магазинах «Спектра». Президент группы компаний DNS Дмитрий АЛЕКСЕЕВ подтвердил факт приобретения группой сети «Спектр техники».

Досье "Золотого Рога": Группа DNS - российская компания, специализирующаяся на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, а также производстве компьютеров. На начало 2015 года сеть насчитывала более 1 тыс. магазинов в 350 городах России, в том числе 17 в Приморье. Есть также завод по производству ноутбуков и компьютеров в Артеме и мощности по сборке персональных компьютеров в Новосибирске и Подмосковье. В 2012 году создано подразделение DNS Development, специализирующееся на строительстве и реконструкции коммерческой недвижимости. Кроме того, DNS развивает собственный интернет-магазин. Штаб-квартира компании расположена во Владивостоке. Совладельцами DNS являются президент группы Дмитрий Алексеев, Константин БОГДАНЕНКО (директор ООО «ВЛ-Парк»), Юрий КАРПЦОВ (директор ООО «ДНС Альфа»), Сергей МЕЩАНЮК (директор АО «Технопоинт») и другие менеджеры группы.

«Рынок (бытовой техники и электроники) однозначно падает. Наш оборот не сильно просел, на уровне прошлого года. Мы стараемся предпринимать активные действия – перестраиваем сеть, открываем магазины и закрываем, пытаемся оптимизировать – в сумме сеть растет», - говорил ранее «Ведомостям» Дмитрий Алексеев.

По данным Дальневосточной деловой газеты «Золотой Рог», DNS в дальнейшем планирует развивать «Спектр техники» в формате своего проекта «Фрау-Техника», запущенном год назад как жесткий дискаунтер с максимальным акцентом на самообслуживание. Ассортимент «Фрау-Техники» несколько отличается от материнской компании. «Там есть и цифра, и компьютеры, и мобильные. Просто фокус разный. В целом, этот фокус примерно тот, что был у «Спектра». Разве что планируем расширить ассортимент», - поясняет Дмитрий Алексеев.

Потребители уже жалеют о переформатировании «Спектра техники», отмечая, что у DNS, в отличие от конкурентов по рынку, нет масштабных программ лояльности.

«Лидер, лидер.., по ценам он (DNS) точно лидер. Растут они у этой компании как на дрожжах, и регулярно. Раньше и ассортимент был интересней, и цена ниже, а как (DNS) вышел на федеральный уровень, так потребитель платит за все издержки. Так что ждем в скором времени повышение цен в «Спектре» (бывшем) и того же ассортимента, что и по всем магазинам ДНС», - эмоционально заявляет один из пользователей местного интернет-форума. 

Досье "Золотого Рога": Проект «Спектр техники» развивал предприниматель Олег ЛЕДОВСКИХ, депутат Думы г. Артема нескольких созывов. По данным «Золотого Рога», Олег Ледовских также является единственным учредителем ООО «Компания «Спектр». ООО зарегистрировано в июле 1994 года, специализируется на оптовой и розничной торговле бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой. Уставный капитал компании составляет 30 тыс. рублей. Выручка за 2014 год - 8,170 млн рублей.

«Жаль, что Ледовских не удалось сохранить свое детище. Он удачно шел с рынком с самого начала, но не вынес испытания очередным кризисом. Может быть, устал контролировать развитие в ручном формате, а дети, которым в последнее время была передана часть полномочий, оказались не готовы к работе на таком уровне», - говорит представитель одной из местных сетей. 

Участники рынка считают, что DNS не остановится на покупке «Спектра техники». В качестве возможного объекта поглощения называется сеть «В-Лазер», в последнее время испытывающая серьезные трудности.

Отметим, что DNS в Приморье в ближайшее время ожидает серьезная схватка с федеральным игроком «М.видео», управляющим магазинами бытовой техники и электроники. Крупнейший в России электронный ретейлер по объему продаж до конца этого года планирует открыть гипермаркет в торгово-развлекательном центре «Седанка Сити», якорным арендатором которого является продуктовый супермаркет «Самбери» (бренд хабаровского ретейлера «Невада»). «М.Видео» также рассматривает возможность строительства нового распредцентра, ориентированного на Дальний Восток.

Досье "Золотого Рога": «М.Видео» - крупнейший в России ретейлер электроники и бытовой техники. На начало 2015 года под управлением компании находилось 368 гипермаркетов, работающих в 158 городах. Магазины обслуживаются тремя крупнейшими распределительными центрами (в Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону), кроме того роль складов выполняют флагманские гипермаркеты сети. Кипрской Svece Ltd принадлежит 57,7% акций «М.Видео». Крупнейшие акционеры - президент «М.Видео» Александр ТЫНКОВАН, Михаил ТЫНКОВАН и вице-президент «М.Видео» Павел БРЕЕВ - контролируют кипрскую M.video Investment Ltd, которой принадлежит 100% акций Svece.

Олег КЛИМЕНКО.    Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: dns  м.видео  в-лазер 



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Комментарии

  • Китайский Бурят18:57, 29.09.2015#

    Все идет по Плану. Сначала DNS поглощает Спектр Техники, потом и В-Лазер. Ну а потом Мааскали либо поглотят саму DNS, либо Всем придет ПИПЕЦ !!!

  • Сатана22:30, 29.09.2015#

    Днс уже поглотила москву) причом очень давно

  • Псевдоним20:48, 29.09.2015#

    ДНС дерьмо! Что товар, что цены, что качество!!!

  • Псевдоним20:49, 29.09.2015#

    Ненавижу всей душой ваш днс. как ни зайди - ни одного консультанта, а если есть, то заняты имитацией бурной деятельности

  • абырвалГ20:58, 29.09.2015#

    1. ДНС редкостное дерьмо, цены высокие, обслуживание мерзкое, консультанты из помоек набирают. 2. Спектр был достаточно дорогим, причем политика у них была тупая до невозможности. Это только у них было, что товар покупаешь в интернет магазине, а забирать его надо во Владивостоке. Только тупой руководитель мог додуматься до такого. Resume: Одно дерьмо купило другое, не очень то и жалко.

  • Псевдоним21:32, 29.09.2015#

    Только если техника в сервисном центре ремонту подлежать не будет, деньги то за нее никто не вернет и не поменяет на новую. )))

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј21:32, 29.09.2015#

    Только если техника в сервисном центре ремонту подлежать не будет, деньги то за нее никто не вернет и не поменяет на новую. )))

  • Митрофанов С.Ф.23:58, 29.09.2015#

    Забавно, что автор снабдил статью о поглощении СПЕКТРА тегами: М-ВИДЕО, ДНС и В-ЛАЗЕР. Печально, что уважаемое мною издание ЗР постепенно утрачивает вкус к достоверности публикуемых сведений. Например, данные из досье ЗР по оборотам СПЕКТРА за 2014 год не имеют ничего общего с действительностью. В прошлом году совокупная емкость рынка БТЭ в Приморье не превысила 20 миллиардов рублей. Неужели доля СПЕКТРА в Приморье превысила 40% от всех продаж БТЭ? Хорошо, но тогда на долю ДНС, ЭЛЬДОРАДО, ДОМОТЕХНИКИ и В-ЛАЗЕРА остается меньше 15% в среднем на каждую сеть? Оценочные утверждения автора также даны без ссылки на какой-либо источник, поэтому не заслуживают развернутого комментария.

  • кэп07:23, 30.09.2015#

    А Путин с Медведевым втирают в уши нам о какой то конкуренции и в связи с этим низким ценам - узнать бы что это такое "конкуренция" путинско-медведевская.

  • 214511:51, 30.09.2015#

    ну антимонополия ведь, путин у медведева перекупил магазин, свободный рынок, здоровая конкуренция, падение цен, хули демократия

  • 214511:54, 30.09.2015#

    в месте они ненавидят типа ельцина который для них всё развалил с начала, потом всё это дружно окажется собственностью скромного супер честного американского гражданина как бы так случайно, ну а тогда уже и путин и цру тут не при делах

  • поЦоны с раЁна16:49, 30.09.2015#

    Консультантов хрен найдешь в ДНСе, хотя они мне нужны лишь напечатать документ. . . лучше бы терминалов понаставили для самообслуживания, было бы дело

  • Псевдоним15:35, 01.10.2015#

    Да все верно написано!

  • Клименко О.В.15:36, 01.10.2015#

    Г-ну Митрофанову С. Ф. А где в досье "ЗР" вы увидели недостоверные сведения о "Спектре"? Если Вы внимательно читали статью, то там указаны данные по ООО "Компания "Спектр", единственным учредителем которой является г-н Ледовских. И приведенные показатели в статье СООТВЕТСТВУЮТ действительности (можете запросить данные из налоговой, у "Золотого Рога" такая справка есть).

  • Клименко О.В.15:36, 01.10.2015#

    Понятно, что у ООО "Спектр техники" обороты небольшие. В то же время магазины одноименной сети работают под управлением ИП Ледовских, как, впрочем, и большая часть магазинов сети "В-Лазер". И с чего Вы взяли, что доля "Спектра" превышает 40% от продаж БТЭ в Приморье? Как это увязывается с данными, приведенными в статье? Где вы увидели оценочные утверждения? Может быть в том, что DNS не остановится на этих покупках? Прочитайте, пожалуйста, материал внимательнее. С уважением, автор материала.

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