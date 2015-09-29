Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
DNS поглотила крупного приморского продавца электроники и бытовой техники
В Приморье стало одним крупным игроком на рынке бытовой техники меньше, на очереди, похоже, «В-Лазер»
Изменившиеся экономические реалии спровоцировали передел рынка электроники и бытовой техники в Приморье: сеть DNS, вторая по объемам продаж после «М.Видео» в России, получила контроль над одним из «пионеров» местного рынка - сетью магазинов «Спектр техники», недавно отметившей 21-летие, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Эксперты сожалеют о потере «Спектра», не выдержавшего испытания рублем, и прогнозируют дальнейшую монополизацию рынка в пользу DNS, в том числе за счет сети «В-Лазер».
Торговая марка «Спектр техники», насчитывающая 16 крупных магазинов в Приморье, вошла в состав федеральной сети компании DNS, говорится в сообщении «Спектра техники». С 1 октября DNS будет выполнять все гарантийные обязательства на товары, ранее приобретенные в магазинах «Спектра». Президент группы компаний DNS Дмитрий АЛЕКСЕЕВ подтвердил факт приобретения группой сети «Спектр техники».
Досье "Золотого Рога": Группа DNS - российская компания, специализирующаяся на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, а также производстве компьютеров. На начало 2015 года сеть насчитывала более 1 тыс. магазинов в 350 городах России, в том числе 17 в Приморье. Есть также завод по производству ноутбуков и компьютеров в Артеме и мощности по сборке персональных компьютеров в Новосибирске и Подмосковье. В 2012 году создано подразделение DNS Development, специализирующееся на строительстве и реконструкции коммерческой недвижимости. Кроме того, DNS развивает собственный интернет-магазин. Штаб-квартира компании расположена во Владивостоке. Совладельцами DNS являются президент группы Дмитрий Алексеев, Константин БОГДАНЕНКО (директор ООО «ВЛ-Парк»), Юрий КАРПЦОВ (директор ООО «ДНС Альфа»), Сергей МЕЩАНЮК (директор АО «Технопоинт») и другие менеджеры группы.
«Рынок (бытовой техники и электроники) однозначно падает. Наш оборот не сильно просел, на уровне прошлого года. Мы стараемся предпринимать активные действия – перестраиваем сеть, открываем магазины и закрываем, пытаемся оптимизировать – в сумме сеть растет», - говорил ранее «Ведомостям» Дмитрий Алексеев.
По данным Дальневосточной деловой газеты «Золотой Рог», DNS в дальнейшем планирует развивать «Спектр техники» в формате своего проекта «Фрау-Техника», запущенном год назад как жесткий дискаунтер с максимальным акцентом на самообслуживание. Ассортимент «Фрау-Техники» несколько отличается от материнской компании. «Там есть и цифра, и компьютеры, и мобильные. Просто фокус разный. В целом, этот фокус примерно тот, что был у «Спектра». Разве что планируем расширить ассортимент», - поясняет Дмитрий Алексеев.
Потребители уже жалеют о переформатировании «Спектра техники», отмечая, что у DNS, в отличие от конкурентов по рынку, нет масштабных программ лояльности.
«Лидер, лидер.., по ценам он (DNS) точно лидер. Растут они у этой компании как на дрожжах, и регулярно. Раньше и ассортимент был интересней, и цена ниже, а как (DNS) вышел на федеральный уровень, так потребитель платит за все издержки. Так что ждем в скором времени повышение цен в «Спектре» (бывшем) и того же ассортимента, что и по всем магазинам ДНС», - эмоционально заявляет один из пользователей местного интернет-форума.
Досье "Золотого Рога": Проект «Спектр техники» развивал предприниматель Олег ЛЕДОВСКИХ, депутат Думы г. Артема нескольких созывов. По данным «Золотого Рога», Олег Ледовских также является единственным учредителем ООО «Компания «Спектр». ООО зарегистрировано в июле 1994 года, специализируется на оптовой и розничной торговле бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой. Уставный капитал компании составляет 30 тыс. рублей. Выручка за 2014 год - 8,170 млн рублей.
«Жаль, что Ледовских не удалось сохранить свое детище. Он удачно шел с рынком с самого начала, но не вынес испытания очередным кризисом. Может быть, устал контролировать развитие в ручном формате, а дети, которым в последнее время была передана часть полномочий, оказались не готовы к работе на таком уровне», - говорит представитель одной из местных сетей.
Участники рынка считают, что DNS не остановится на покупке «Спектра техники». В качестве возможного объекта поглощения называется сеть «В-Лазер», в последнее время испытывающая серьезные трудности.
Отметим, что DNS в Приморье в ближайшее время ожидает серьезная схватка с федеральным игроком «М.видео», управляющим магазинами бытовой техники и электроники. Крупнейший в России электронный ретейлер по объему продаж до конца этого года планирует открыть гипермаркет в торгово-развлекательном центре «Седанка Сити», якорным арендатором которого является продуктовый супермаркет «Самбери» (бренд хабаровского ретейлера «Невада»). «М.Видео» также рассматривает возможность строительства нового распредцентра, ориентированного на Дальний Восток.
Досье "Золотого Рога": «М.Видео» - крупнейший в России ретейлер электроники и бытовой техники. На начало 2015 года под управлением компании находилось 368 гипермаркетов, работающих в 158 городах. Магазины обслуживаются тремя крупнейшими распределительными центрами (в Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону), кроме того роль складов выполняют флагманские гипермаркеты сети. Кипрской Svece Ltd принадлежит 57,7% акций «М.Видео». Крупнейшие акционеры - президент «М.Видео» Александр ТЫНКОВАН, Михаил ТЫНКОВАН и вице-президент «М.Видео» Павел БРЕЕВ - контролируют кипрскую M.video Investment Ltd, которой принадлежит 100% акций Svece.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Частота приема алкоголя
- "Белуга" хорошо пошла за рубежом
- Деловая газета "Золотой Рог" - официальный партнер Международного дальневосточного морского салона – 2018
- Первый Международный морской салон готовится к открытию
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Бизнесу напомнили о безопасности
- До 15% скидки на технику предлагают "Сименс Финанс" и Минпромторг
- Во Владивостоке в бухте Золотой Рог пройдет презентация гражданских судов
- На ВЭФ во Владивостоке Хабаровский край представит 15 инвестпроектов
- Между государственными реестрами вкралось недоразумение
Новости раздела
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Частота приема алкоголя
- В Приморском крае Росбанк начал работу с биометрическими данными россиян
- "Белуга" хорошо пошла за рубежом
- "ПримКраб" и "Наутик Рус" подписали соглашение на проектирование краболовного судна
- "Добросуп" шагает по стране
- Деловая газета "Золотой Рог" - официальный партнер Международного дальневосточного морского салона – 2018
- Первый Международный морской салон готовится к открытию
- Владивосток мечтает о платном проезде
- Рост цен на жилье во Владивостоке никто и ничто не остановит
Комментарии
-
-
-
-
-
абырвалГ20:58, 29.09.2015#
1. ДНС редкостное дерьмо, цены высокие, обслуживание мерзкое, консультанты из помоек набирают. 2. Спектр был достаточно дорогим, причем политика у них была тупая до невозможности. Это только у них было, что товар покупаешь в интернет магазине, а забирать его надо во Владивостоке. Только тупой руководитель мог додуматься до такого. Resume: Одно дерьмо купило другое, не очень то и жалко.
-
-
-
Митрофанов С.Ф.23:58, 29.09.2015#
Забавно, что автор снабдил статью о поглощении СПЕКТРА тегами: М-ВИДЕО, ДНС и В-ЛАЗЕР. Печально, что уважаемое мною издание ЗР постепенно утрачивает вкус к достоверности публикуемых сведений. Например, данные из досье ЗР по оборотам СПЕКТРА за 2014 год не имеют ничего общего с действительностью. В прошлом году совокупная емкость рынка БТЭ в Приморье не превысила 20 миллиардов рублей. Неужели доля СПЕКТРА в Приморье превысила 40% от всех продаж БТЭ? Хорошо, но тогда на долю ДНС, ЭЛЬДОРАДО, ДОМОТЕХНИКИ и В-ЛАЗЕРА остается меньше 15% в среднем на каждую сеть? Оценочные утверждения автора также даны без ссылки на какой-либо источник, поэтому не заслуживают развернутого комментария.
-
-
-
-
-
-
Клименко О.В.15:36, 01.10.2015#
Г-ну Митрофанову С. Ф. А где в досье "ЗР" вы увидели недостоверные сведения о "Спектре"? Если Вы внимательно читали статью, то там указаны данные по ООО "Компания "Спектр", единственным учредителем которой является г-н Ледовских. И приведенные показатели в статье СООТВЕТСТВУЮТ действительности (можете запросить данные из налоговой, у "Золотого Рога" такая справка есть).
-
Клименко О.В.15:36, 01.10.2015#
Понятно, что у ООО "Спектр техники" обороты небольшие. В то же время магазины одноименной сети работают под управлением ИП Ледовских, как, впрочем, и большая часть магазинов сети "В-Лазер". И с чего Вы взяли, что доля "Спектра" превышает 40% от продаж БТЭ в Приморье? Как это увязывается с данными, приведенными в статье? Где вы увидели оценочные утверждения? Может быть в том, что DNS не остановится на этих покупках? Прочитайте, пожалуйста, материал внимательнее. С уважением, автор материала.
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой
Все идет по Плану. Сначала DNS поглощает Спектр Техники, потом и В-Лазер. Ну а потом Мааскали либо поглотят саму DNS, либо Всем придет ПИПЕЦ !!!