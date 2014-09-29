В Приморье принимаются заявки на поддержку экспортоориентированных предприятий

До 10 октября принимаются заявки на поддержку экспортоориентированных предприятий Приморья, сообщает primorsky.ru

208 предприятий малого и среднего бизнеса Приморья, ориентированных на экспорт, уже получили поддержку краевых властей. У предприятий, которые стремятся расширить рынки сбыта, есть возможность подать заявку на субсидию до 10 октября.

Как сообщили в департаменте экономики и стратегического развития Приморского края, приморские предприниматели сегодня имеют несколько возможностей продвигать свой бизнес на экспорт.

Первый механизм поддержки – возмещение затрат, связанных с продвижением продукции или услуг на экспорт, в том числе на уплату процентов по кредитам, сертификацию, регистрацию и правовую охрану за рубежом изобретений. Также субсидия предусмотрена на разработку фирменного наименования и товарного знака продукции, предназначенной для экспорта, и на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом.

Для получения субсидий необходимо обратиться в департамент экономики и стратегического развития Приморского края. Прием документов осуществляется с 1 по 10 октября 2014 года.

Еще один механизм поддержки экспортеров – услуги Центра развития экспорта Приморского края, деятельность которого направлена на развитие экспортного потенциала региона и продвижение приморских компаний на иностранные рынки.

Центр оказывает услуги по следующим направлениям: организация участия в бизнес-миссиях, зарубежных выставках, содействие в реализации маркетингового проекта, обзор потенциальных рынков сбыта за рубежом, изготовление презентационных материалов, адаптация и перевод интернет сайтов приморских компаний. Все услуги предоставляются Центром бесплатно.

В настоящее время продолжается прием заявок от предприятий малого и среднего бизнеса на услуги Центра развития экспорта Приморского края.

Подробную информацию о мерах поддержки предприятий – экспортеров можно получить по телефонам: (423) 220-86-41, 221-52-90, 279-59-09.

Напомним, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский уделяет большое значение развитию малого и среднего предпринимательства в регионе. По его мнению, малый и средний бизнес – это хороший драйвер развития любого региона.

В крае сегодня ведется большая работа по снижению административных барьеров, в том числе и для предприятий малого и среднего бизнеса. Это касается сферы строительства, подключения к электроэнергии, прохождения таможенных процедур, оформления внешнеторговых сделок, регистрации бизнеса, оформления налоговой отчётности. А с 1 января 2014 года для предприятий малого и среднего бизнеса в Приморье будут снижены на 10 процентов тарифы на электроэнергию.

ZRPRESS.RU, Владивосток.