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В Приморье принимаются заявки на поддержку экспортоориентированных предприятий
До 10 октября принимаются заявки на поддержку экспортоориентированных предприятий Приморья, сообщает primorsky.ru
208 предприятий малого и среднего бизнеса Приморья, ориентированных на экспорт, уже получили поддержку краевых властей. У предприятий, которые стремятся расширить рынки сбыта, есть возможность подать заявку на субсидию до 10 октября.
Как сообщили в департаменте экономики и стратегического развития Приморского края, приморские предприниматели сегодня имеют несколько возможностей продвигать свой бизнес на экспорт.
Первый механизм поддержки – возмещение затрат, связанных с продвижением продукции или услуг на экспорт, в том числе на уплату процентов по кредитам, сертификацию, регистрацию и правовую охрану за рубежом изобретений. Также субсидия предусмотрена на разработку фирменного наименования и товарного знака продукции, предназначенной для экспорта, и на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом.
Для получения субсидий необходимо обратиться в департамент экономики и стратегического развития Приморского края. Прием документов осуществляется с 1 по 10 октября 2014 года.
Еще один механизм поддержки экспортеров – услуги Центра развития экспорта Приморского края, деятельность которого направлена на развитие экспортного потенциала региона и продвижение приморских компаний на иностранные рынки.
Центр оказывает услуги по следующим направлениям: организация участия в бизнес-миссиях, зарубежных выставках, содействие в реализации маркетингового проекта, обзор потенциальных рынков сбыта за рубежом, изготовление презентационных материалов, адаптация и перевод интернет сайтов приморских компаний. Все услуги предоставляются Центром бесплатно.
В настоящее время продолжается прием заявок от предприятий малого и среднего бизнеса на услуги Центра развития экспорта Приморского края.
Подробную информацию о мерах поддержки предприятий – экспортеров можно получить по телефонам: (423) 220-86-41, 221-52-90, 279-59-09.
Напомним, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский уделяет большое значение развитию малого и среднего предпринимательства в регионе. По его мнению, малый и средний бизнес – это хороший драйвер развития любого региона.
В крае сегодня ведется большая работа по снижению административных барьеров, в том числе и для предприятий малого и среднего бизнеса. Это касается сферы строительства, подключения к электроэнергии, прохождения таможенных процедур, оформления внешнеторговых сделок, регистрации бизнеса, оформления налоговой отчётности. А с 1 января 2014 года для предприятий малого и среднего бизнеса в Приморье будут снижены на 10 процентов тарифы на электроэнергию.
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