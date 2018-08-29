Открыта регистрация участников XIII Международного конгресса рыбаков

Оргкомитет XIII Международного конгресса рыбаков (МКР), который пройдет 4-5 октября этого года во Владивостоке, дал старт регистрации участников масштабного отраслевого форума.

Представители федеральных и региональных органов власти, руководители и собственники рыбодобывающих, рыбоперерабатывающих, марикультурных компаний, предприятий судостроительной, логистической, проектной и других смежных отраслей могут зарегистрироваться на официальном сайте Конгресса. Здесь же опубликована предварительная деловая программа МКР 2018 года.

Главная тема XIII Международного конгресса рыбаков – «Рыбная отрасль – новый этап развития», отраслевой форум будет посвящен обсуждению тех возможностей и вызовов, которые ждут рыбную отрасль в следующие 10-15 лет. Организатором Международного конгресса рыбаков традиционно выступает администрация Приморского края. Соорганизаторы и партнеры конгресса - Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), крупнейшие рыбопромышленные ассоциации и бизнес-объединения РФ: Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Ассоциация добытчиков минтая, Дальневосточный союз предприятий марикультуры.

Первый день работы конгресса 4 октября откроется пленарным заседанием, основными темами которого станут итоги кампании по перезаключению квотных договоров в 2018 году, вопросы электронной ветеринарной сертификации, ход действия механизма «инвестиционных квот», результаты, перспективы и риски инвестиций в отрасли, зарубежный опыт регулирования доступа к промысловым ресурсам, вопросы модернизации и обновления флота. Ожидается выступление с докладами руководителей госорганов – регуляторов отрасли (Минсельхоз, Росрыболовство, Россельхознадзор), глав ряда «рыбных» регионов РФ, руководителей отраслевых бизнес-объединений, представителей иностранных делегаций.

К участию в пленарном заседании Конгресса в качестве модератора приглашен признанный эксперт отрасли – президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), член комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Герман ЗВЕРЕВ.

Программа первого дня продолжится панельной дискуссией «Реализация новаций в рыболовстве как основа прорывного развития рыбного хозяйства», участники которой выскажут оценки и прогнозы инвестиционной активности предприятий рыбохозяйственного комплекса в настоящее время и в предстоящие 10-15 лет, обсудят вопросы, связанные с господдержкой отрасли и развитием судостроения и береговой инфраструктуры.

Во второй день работы Конгресса запланированы две панельных дискуссии - «Экспорт рыбопродукции. Стратегия развития» (темы дискуссии: отраслевой экспорт в разрезе целей Указа президента РФ от 7 мая 2018 года, ситуация на мировых рынках ВБР, изменения в структуре поставок и «узкие места» в процессе усиления позиций России в глобальной торговле рыбопродукцией), а также - дискуссия «Марикультура – перспективное направление рыбохозяйственной отрасли», которая будет посвящена поиску оптимальных решений госрегулирования искусственного воспроизводства гидробионтов, особенностям оборота продукции «морских огородов», механизмам привлечения инвесторов в перспективную отрасль.

Также в программе мероприятия – выставка продукции предприятий рыбохозяйственного комплекса Приморского края, мероприятия в формате B2B, ряд встреч представителей бизнеса с госорганами для обсуждения наиболее актуальных вопросов отраслевой регуляторики.

«Обмен мнениями между бизнесом и государственными структурами является очень важным элементом развития любого направления деятельности, поэтому мероприятия, которые сейчас будут проходить во Владивостоке и Санкт-Петербурге – важные вехи для выработки единых решений и формирования общих подходов. Когда одни и те же проблемы каждый пытается решить по-своему – это зачастую только мешает достижению приемлемого результата. Поэтому необходим регулярный обмен мнениями и опытом, - прокомментировал заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий СОКОЛОВ. - Кроме того, у представителей бизнес-сообщества всегда много вопросов в части нормативного регулирования, поэтому такие площадки являются незаменимыми для формирования государственной политики. При выстраивании правил регулирования отрасли государственные органы должны учитывать особенности ведения бизнеса».

Международный конгресс рыбаков (МКР) во Владивостоке – признанная площадка коммуникаций с участием рыбопромышленного бизнеса РФ, государственных органов – регуляторов отрасли и представителей иностранных государств, играющих значительную роль в мировом рыболовстве. Каждый год Конгресс собирает более 300 участников. Основные положения итоговых резолюций МКР в значительной степени учитываются при формировании государственной политики РФ в области рыболовства, охраны водных биоресурсов, судостроения, судоходства, развития береговой инфраструктуры.

Оператор XIII Международного конгресса рыбаков – ООО «Центр репутационных технологий».

Официальный сайт Конгресса

Газета "Золотой Рог", Владивосток