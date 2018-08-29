В Приморье налоговую обвинили в блокировке "Радиоприбора"

Госкорпорация «Ростех», недосчитавшаяся более 1 млрд рублей после краха оборонного предприятия «Радиоприбор» во Владивостоке, считает, что реализация имущественного комплекса должника ведется с серьезными нарушениями.

На прошлой неделе ООО «РТ-Капитал» (дочерняя структура ГК «Ростех») выступило с заявлением о ситуации с «Радиоприбором» в связи с отменой заседания комитета кредиторов предприятия по заявлению Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Приморскому краю.

В заявлении говорится, что, начиная с декабря 2017 года по май 2018 года, с целью утверждения порядка продажи имущества, не обремененного залогами кредиторов и не включенного в периметр стратегического предприятия, по инициативе конкурсного управляющего ОАО «Радиоприбор» неоднократно созывались собрания кредиторов должника. ООО «РТ-Капитал» принимало в них участие с позицией одного из залоговых кредиторов. Объем требований «РТ-Капитал» составляет 1 млрд 120 млн рублей.

«Обладая в этот период статусом мажоритарного кредитора, УФНС не реализовало свою решающую роль в реестре кредиторов должника, а отсутствие конструктивной позиции по ключевому вопросу реализации имущественного комплекса на состоявшихся в указанный период собраниях кредиторов существенно усложнило коллегиальную работу по конкурсному производству и создало непреодолимое препятствие для принятия решения о механизме погашения задолженности путем проведения торгов имуществом должника. Реализуя законные права Государственной корпорации «Ростех» в отношении организаций-должников, руководствуясь миссией профессионального сопровождения процедуры банкротства ОАО «Радиоприбор» и защиты интересов всех без исключения кредиторов и, в первую очередь, бывших работников предприятия, в целях ускорения процедуры банкротства, минимизации сроков реализации имущества должника и скорейшего погашения задолженности по заработной плате бывшего и действующего персонала, ООО «РТ-Капитал» 7 февраля 2018 года в установленном действующим законодательством порядке обратилось с отказом от половины своих залоговых требований в сумме 600 млн рублей».

Спустя почти три месяца заявление «РТ-Капитал» было удовлетворено, что позволило компании от лица всех заинтересованных сторон приступить в качестве мажоритарного кредитора к практическим шагам по взысканию долгов с «Радиоприбора».

Так, на первом же собрании кредиторов 4 мая 2018 года было утверждено положение о порядке продажи движимого и недвижимого имущества, а также товарно-материальных ценностей, не обремененных залогом и не включенных в периметр стратегического предприятия. При этом УФНС не предоставило собранию кредиторов своей позиции.

ОАО «Радиоприбор» - в прошлом одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. На нем трудились около 1,2 тыс. человек. В настоящее время на базе завода создан новый производственный комплекс - филиал Дубненского машиностроительного завода. По последним данным, основными акционерами «Радиоприбора» выступали Виктор Иванович БОРБОТ и Людмила Дмитриевна БОРБОТ (по 42,8% акций), еще 5,9% владел экс-гендиректор завода Михаил ХАРЧЕНКО. Долг перед работниками предприятия накапливался с 2014 года из-за действий собственника и руководства компании по выводу из оборота денежных средств. В результате завод стал одним из крупнейших должников по зарплате в регионе. В настоящее время «Радиоприбор» проходит процедуру банкротства. В апреле 2016 года Арбитражный суд Приморского края ввел временное наблюдение, 14 марта 2018 года - открыл конкурсное производство.

На заседании кредиторов 23 августа предстояло утвердить положение о порядке, сроках и условиях продажи объектов имущества, принадлежащего «Радиоприбору». Однако, как считает «РТ-Капитал», дальнейшие действия налоговиков привели не только к сдерживанию, но и фактическому срыву выполнения обязательств по удовлетворению требований кредиторов к должнику.

«Отменой важного заседания комитета кредиторов, назначенного конкурсным управляющим на 23 августа, фактически парализована работа этой легитимной структуры конкурсного производства. Несмотря на оперативные действия конкурсного управляющего, связанные с реализацией имущества должника, проведение текущих торгов имуществом предприятия с 27 августа 2018 года перенесено на 4 октября 2018 года. Как следствие, процедура банкротства ОАО «Радиоприбор» неоправданно затянута со всеми вытекающими отсюда юридическими, экономическими и социальными последствиями», - поясняет «дочка» Ростеха».

«РТ-Капитал» надеется на отзыв претензий УФНС, что позволит разблокировать конкурсное производство и придать торговым процедурам требуемое ускорение.

«В противном случае, не избежать эскалации социальной напряженности в регионе, на которую в своем обращении к руководству Государственной корпорации «Ростех» от 13 августа указывает врио губернатора Приморского края А.В.ТАРАСЕНКО, а также политической спекуляции на данной проблеме накануне и в ходе проведения во Владивостоке 11-13 сентября ответственного международного мероприятия – Четвертого Восточного экономического форума», - пугает «РТ-Капитал».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток