В Приморье откроется большой летний фестиваль "О, да! Еда!" по другим правилам

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выступает партнером крупнейшего российского фуд-фестиваля «О, да! Еда!», который впервые пройдет на Дальнем Востоке. Оператор готовит для гостей гастрономического праздника площадку по другим правилам с комфортной зоной отдыха и необычными развлечениями.

Фестиваль состоится 1 и 2 сентября на водно-спортивной станции ТОФ во Владивостоке с 10:00 до 22:00. Для новых и действующих клиентов Tele2 вход на фестиваль еды свободный.

На протяжении двух дней гости «О, да! Еда!» смогут попробовать блюда из фестивального меню, посетить гастрономический театр, где пройдут выступления лучших шеф-поваров со всей страны, понаблюдать за кулинарными поединками команд и познакомиться с профессионалами ресторанной индустрии.

Компания Tele2 предлагает гостям праздника забыть о скучных правилах этикета, и провести время на фестивале под девизом: «Едим как хотим вместе с Tele2». На площадке оператора можно будет поступать по другим правилам и ломать все популярные стереотипы — есть в постели, читать за едой, не работать и при этом – есть.

Например, на фудкорте посетителей будут ждать подносы с подставками для смартфонов, чтобы они могли с комфортом полистать новостные ленты в мобильнике во время еды.

Тех, кому не разрешают есть в постели, Tele2 приглашает в креативную фотозону в виде вертикальной кровати. Оператор также поддерживает пользователей соцсетей, которые любят размещать в своих постах фотографии еды. Для них Tele2 приготовила специальные фотоакссесуары, с помощью которых можно делать классные снимки и делиться ими с друзьями.

Для тех, кто решит немного передохнуть от развлечений, оператор организует комфортную зону с мягкими пуфами, удобными шезлонгами и зоной для зарядки гаджетов. Позаботилась компания и о таком важном моменте, как мытье рук перед едой. Для этих целей будут установлены антибактериальные аппараты санитайзеры.

Для абонентов Tele2 на фестивале «О, да! Еда!» будут действовать скидки и бонусы при покупке блюд в ряде представленных на мероприятии ресторанов. А все посетители праздника смогут получить фирменные термопакеты, чтобы нарушить вместе с Tele2 еще одно правило: унести еду с собой и доесть, когда захочется.

Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:

«Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты всегда получали больше. Помимо бесплатного входа и дополнительных развлекательных зон в течение всего фестиваля будет действовать конкурс на лучшие снимки, сделанные в зоне Tele2 под хештегами #ЕДАподругимправилам и #tele2. Автор самого креативного фото получит в подарок смартфон».