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Корейский предприниматель открыл в Приморье завод по производству палочек для еды
В месяц завод будет перерабатывать 1000 кубов осины. Первосортные палочки пойдут в Южную Корею и Японию
В Кавалерово запустилось новое производство – завод по выпуску деревянных палочек для еды. Открыло его южнокорейская компания из Сеула «Ли Скай Кинг». Гендиректор нового завода – предприниматель, господин Ли Ду ВОН. Ему 70 лет, он приехал в Кавалерово вместе с двумя братьями – они работают мастерами по станкам. Остальные рабочие – из Кавалеровского района. Всего на заводе будет создано 100 рабочих мест, не считая самого гендиректора и его братьев–мастеров.
Станки производства Китая уже закуплены, смонтированы и работают. Куплен также южнокорейский бойлер, сушилка, парилка, строится кухня и оборудуется офисное помещение. «Срок окупаемости проекта – три года,- рассказал господин Вон. - Вложить сюда требовалось до 600 тысяч долларов. Средняя зарплата на предприятии составит 20 тысяч руб. Продукция - палочки для еды – пойдет в Южную Корею и Японию (1-2 сорта) и в Китай ( 3 сорт).»
Сырье будет использоваться только местное, покупать круглый лес будут у местных лесозаготовителей. Потенциальные поставщики уже нашлись. В месяц завод будет перерабатывать 1000 кубов сырья, то есть осины. Помещение под завод южнокорейцы арендуют – всего 2100 квадратов.
Одним из первых трудоустроился сюда разнорабочий Василий. Говорит, ему зарплаты хватает. Так что Кавалеровский район получил новые рабочие места и налоги в местный бюджет от деятельности нового завода.
На фото: Ли Ду ВОН исполнилось 70 лет, он приехал в Кавалерово вместе с двумя братьями – они работают мастерами по станкам.
Фото автора.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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