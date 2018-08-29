Лето - время активного ремонта тепловых сетей

Коммунальные службы Владивостока весь летний период активно ремонтируют теплосети, а также заменяют изношенные трубы на новые. На сегодня уже отремонтировано более 10,5 километров старых теплотрасс, построенных почти полвека назад. Замена проблемных участков осуществляется в рамках плановой ремонтной кампании, а также по итогам гидравлических испытаний. Работы на теплосетях ведутся круглосуточно, без выходных и невзирая на погоду.

Как сообщили в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока, износ сетей - практически 85-90%. Только на трубах ВПЭС ежегодно происходит порядка 1200 аварий. Объем работ огромный, и за короткий срок выполнить его невозможно, вот почему ремонт изношенных участков ведется поэтапно, объект за объектом и весь теплый сезон.

В связи с таким высоким износом теплотрасс по поручению главы Владивостока Виталия ВЕРКЕЕНКО разработана программа по модернизации и снижению аварийности на инженерных сетях. Программа рассчитана на 2018-2021 гг. За этот срок планируется почти на треть снизить количество порывов на тепловых сетях, а износ на реконструируемых объектах – до 54%.

«Я хочу, чтобы мы с вами в целом навели порядок на сетях, как муниципальных, так и других сетедержателей, находящихся на территории города. Объем работ колоссальный, понимаю, что долгое время они не ремонтировались, теперь приходится всем вести работы в авральном режиме, – сказал Виталий Веркеенко. – Именно поэтому я поручал разработать долгосрочную, поэтапную программу модернизации инженерной инфраструктуры во Владивостоке».

Для того чтобы минимизировать неудобства для жителей, ремонтные работы будут синхронизованы с дорожными службами. Ремонт тепловых сетей ведут муниципальное предприятие «ВПЭС» и Приморский филиал АО «ДГК».

«В летний период стараемся выполнить максимальный объем работ, чтобы зимой не отключать потребителей и гарантировать стабильное и бесперебойное теплоснабжение», - говорит Александр ЮРОВ, начальник городского управления по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Помимо ремонта сетей идет промывка и опрессовка внутренних отопительных систем всех городских объектов. Так, школы, детские сады, учреждения здравоохранения и культуры к 1 сентября должны быть готовы на 100%. Готовность жилищного фонда к предстоящему отопительному сезону на сегодня - 52%, и до 15 сентября все 3300 многоквартирных домов должны получить паспорта готовности. Общий план завершения работ по подготовке города к отопительному периоду – 15 октября, а получение паспорта готовности города – 1 ноября.

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток