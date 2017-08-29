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В Приморье стартовала акция, которая порадует школьников и их родителей

29 Августа 2017, 15:55 | Приморье

Накануне нового учебного года в салонах «МегаФона» стартовала акция, которая порадует школьников и их родителей: при покупке смартфона ZTE Вlade абонент оператора получает в подарок планшет Prestigio.  За одну цену участник акции приобретает два полезных гаджета, которые можно использовать не только для связи с родителями и развлечений, но и для учебы.

Смартфоны и планшеты уже давно стали незаменимыми спутниками современного школьника.  Они дают возможность быстрого доступа к дополнительной литературе, словарям, справочникам, научным фильмам и другой нужной для учебы информации. Все эти возможности будут доступны и владельцам мобильных устройств, участвующих в акции «МегаФона». Кроме того, в них предустановлены закладки «Дневник», «Знания» и «Фоксфорд учебник», которые помогут в учебе, а c приложением BookTouch книги из школьной программы всегда будут «под рукой» Детское телевидение в сервисе «МегаФон.ТВ» сделает отдых ребенка более интересным, но абсолютно безопасным -  пакет программ предназначен строго для детей и не содержит «взрослого» контента.

Цена смартфонов, участвующих в акции, – от 9 990 до 16 990 рублей в зависимости от выбранной модели, «обычная» цена планшетов – 5000 -7000 рублей, но в данном случае точная стоимость не важна: планшет станет для покупателя смартфонов ZTE Blade подарком, так что клиенты «МегаФона» могут сэкономить весьма приличную сумму.

Акция продлится до 30 сентября включительно, но стоит поспешить: она может завершиться раньше, если участвующих в ней устройств просто не останется в наличии. Для участия в акции абоненту оператора нужно выполнить всего два условия: пользоваться одним из тарифов новой линейки «Включайся!» и подключить при покупке смартфона опцию «Бонус 500 руб. на счет». Сумма за подключение опции поступает на лицевой счет абонента и используется при оплате услуг связи.

«Накануне нового учебного года мы всегда проводим специальные акции для школьников, снижая цены на популярные гаджеты, ведь современные технологии должны быть доступными для всех, --говорит Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон».--. Смартфоны и планшеты, в том числе с поддержкой 4G, уже давно входят в список «must have» современного школьника. Гаджеты, которые вы приобретете сейчас, будут радовать ребят весь год и станут  им надежными помощниками в учебе».

Более подробно с условиями и характеристиками мобильных устройств можно ознакомиться на сайте оператора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.
 

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Теги: акция  мегафон.тв  Мегафон  учебный год 



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