Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий заявит о себе на ВЭФ

В рамках третьего Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 6-7 сентября, пройдет церемония подписания основных условий финансирования Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий. Целевой размер фонда составит 10 млрд рублей.

Новый инвестиционный фонд будет предоставлять заемное финансирование дальневосточным компаниям, развивающим перспективные технологии, финансировать проекты, связанные с трансфером технологий из-за рубежа, расширением и модернизацией производства технологичной продукции. Создаваемый механизм должен способствовать развитию инновационной системы на Дальнем Востоке и расширению внедрения новых технологий.

В настоящее время в целевую аудиторию фонда, который будет создан Роснано совместно с Российской венчурной компанией и Фондом развития Дальнего Востока, входят порядка 30 компаний.

«Мы с нашими партнерами планируем развивать на Дальнем Востоке такие направления, как ядерная медицина и нанобиофармацевтика, возобновляемая энергетика и оборудование для этого кластера, новые композитные материалы, которые будут использоваться в авиакосмических производствах, в том числе в производстве беспилотных летательных аппаратов, а также машиностроение и робототехника», - рассказал Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс.

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru