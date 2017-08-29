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Россия и Сингапур планируют активизировать сотрудничество в рамках ВЭФ
Делегация деловых кругов Сингапура прилетит на ВЭФ-2017 во Владивосток
Состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с Послом Республики Сингапур в Российской Федерации Лим Кхенг Хуа.
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в контексте 50-летия установления дипотношений между Россией и Сингапуром, которым будет ознаменован предстоящий 2018 год, а также перспективам взаимодействия в рамках ключевых многосторонних международных экономических мероприятий в России. Обстоятельно обсудили возможные форматы участия Сингапура в мероприятиях Восточного экономического форума, Петербургского международного экономического форума, Международного арктического форума и «Российской энергетической недели», организатором которых выступает Фонд «Росконгресс». В частности, подтверждено участие представительной делегации деловых кругов Сингапура в работе предстоящего ВЭФ-2017.
Подчеркивая важность взаимодействия России и Сингапура, Антон Кобяков отметил: «Сингапур является значимым партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Характеризующиеся взаимным уважением двусторонние связи демонстрируют позитивную динамику развития. Ведется насыщенный политический диалог, последовательно расширяется сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и других сферах». С учётом предстоящего председательства Сингапура в АСЕАН в 2018 году важным направлением совместной работы рассматривается продвижение диалогового партнерства между Россией и АСЕАН как влиятельным региональным интеграционным объединением.
Особое внимание в ходе встречи уделено перспективам развития взаимодействия в формате ЕАЭС, АСЕАН, ШОС. Сингапурская сторона подтвердила свою заинтересованность в скорейшем завершении переговоров по Соглашению о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром уже в этом году с прицелом на его ратификацию в следующем году.
По словам Лим Кхенг Хуа, либерализация торговли ЕАЭС-Сингапур станет важнейшим событием, которое будет иметь особую значимость в контексте отмечаемого в 2018 году 50-летия установления дипотношений между Россией и Сингапуром, и послужит фундаментом для выстраивания в перспективе экономического партнерства между ЕАЭС и асеановский «десяткой».
Подводя итоги, стороны подчеркнули важность взаимодействия на форумном треке и сотрудничества в других форматах.
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
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