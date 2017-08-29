Паназия добавляет перчинки

Все больше рестораторов Приморья ориентируются на китайскую национальную кухню

Для любого народа традиционная кухня - это важнейшая часть культуры. И даже в поездках за границу многие путешественники, ознакомившись с кулинарными специалитетами страны, ищут знакомые вкусовые ощущения и адаптированную их гастрономическим пристрастиям пищу. К таким путешественникам можно отнести китайских туристов, которые после знакомства с дальневосточными морепродуктами устремляются на поиски ресторанов, предлагающих блюда Поднебесной. Рестораторы Владивостока, отмечая увеличившиеся турпотоки граждан КНР, стараются соответствовать их запросам, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Благодаря мерам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы», туристический поток Приморского края последние годы стремительно наращивает свои объемы. Несмотря на то что его большую часть составляют россияне, превалирующий среди иностранной аудитории поток граждан из Китайской Народной Республики также достигает внушительных показателей. Владивосток стал для китайцев одним из самых популярных городов России. При этом приморская столица обогнала культурную и уступила лидерство только Москве.

Досье "Золотого Рога": По данным Пограничного управления ФСБ Приморского края в прошлом году в регион прибыло 420 тыс. гостей из Китая, что на 27% больше, чем в 2015 году (329 тысяч). За первое полугодие текущего года границу Приморья с целью визита пересекло более 187 тысяч китайских путешественников.

Улавливая эти изменения, туристический рынок Приморского края начал стремительно меняться. Затронули эти метаморфозы и сферу ресторации. Так, кулинарные акценты Поднебесной во Владивостоке можно отметить почти в 90 ресторанах и кафе. Для одних – это специалитет, для других – лишь дополнение меню. Впрочем, далеко не все ориентируются исключительно на китайских туристов, для большинства целевой аудиторией остаются россияне. И это связано с культурными особенностями, которые, по мнению директора паназиатского ресторана Zuma и ресторана грузинской кухни «Супра» Ильи Сухих, накладывают свою специфику и на прием пищи жителей Китая.

«Несомненно, культурные традиции накладывают отпечаток в поведении в ресторане. Например, в Китае принято похлопывать себя по животу, чтобы выразить благодарность повару, трогать официантов за руки и т.д. Мы понимаем это и принимаем культурные различия, но стараемся объяснить специфику нашей культуры. Для этого мы предлагаем памятку на китайском языке. Именно поэтому я осознаю, что только китайцы могут дать своим соотечественникам то, что им нужно. И они будут оставаться более довольными теми ресторанами, где все сделано с учетом их культурных особенностей», – уверен ресторатор.

При этом Илья Сухих убежден, что со временем Владивосток обзаведется предложением, которое будет полностью соответствовать требованиям китайских туристов, хотя большинство (в том числе «Супра» и Zuma) будут в своей стратегии ориентироваться на местных жителей. «Все-таки туристический поток Приморского края волнообразный – с начала года к августу достигает пика, а потом идет на спад до декабря. Вероятно, появится бизнес, который будет ориентироваться исключительно на туристов, но на наш взгляд, местные жители будут посещать кафе чаще», – поделился эксперт.

Впрочем, по мнению Димостениса ПАТЕЛОСА, директора ресторанного направления Tigre de Cristal, Приморский край должен сохранять разнообразие в ресторанах и кухнях, адаптированных для туристов. «Некоторые путешественники в поездках стараются найти еду похожую на ту, которую они едят в своей стране, но другие туристы стремятся попробовать блюда местных кухонь, экспериментируя с гастрономическими ощущениями. И необходимо обеим категориям путешественников дать возможность выбора, предлагая не только набор блюд, которые можно обнаружить в Москве, Париже или Нью-Йорке, но и аутентичные предложения, которые может обеспечить только Владивосток», – настаивает Пантелос.

При этом блюда национальной кухни Дальнего Востока могут представлять не только вкладки в меню, но и стать настоящей туристической зацепкой, приняв форму фестиваля. Так, в рамках третьего Восточного экономического форума на фестивале «Улицы Дальнего Востока» немаловажную часть экспозиции будет занимать гастрономия. На Набережной ДВФУ ведущие повара со всего Дальнего Востока представят блюда из рыбы, морепродуктов, дикоросов, мяса диких животных. Гастрономическая улица будет работать для участников форума с 5 по 8 сентября, а для жителей и гостей города – с 9 по 10 сентября. Ассортимент блюд в настоящий момент не разглашается – он станет известен только на церемонии открытия фестиваля.

Наталья КОМИССАРОВА.