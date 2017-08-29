Крыши и лифты в первую очередь

На 1 августа более 160 многоквартирных домов отремонтировано в Приморье региональным Фондом капремонта. Полностью ремонтные программы 2017 года завершены в Партизанском и Лесозаводском городских округах. Большой объем домов отремонтирован в Уссурийске, Артеме, Находке. Еще около 300 домов сейчас находятся в работе в разной степени готовности, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как отмечают в региональном Фонде капремонта, хорошие показатели стали возможны благодаря заблаговременно проведенным конкурсам по выбору подрядчиков: 17 контрактов на 245 домов были заключены еще в прошлом году. Ко многим объектам строители смогли приступить сразу после новогодних праздников. Конечно, это относится к тем видам работ, которые возможно производить в холодный сезон: замена лифтового оборудования, ремонт систем энергоснабжения, ремонт скатных крыш. Фасады, мягкие кровли, системы отопления, холодного и горячего водоснабжения возможно ремонтировать только при определенном температурном режиме. Поэтому основной массив ремонтов начался в апреле-мае.

Первый отремонтированный дом был сдан уже в январе – в Лесозаводске по адресу Береговая, 2а. Подрядчик приступил к работе еще в 2016 году и достаточно оперативно отремонтировал кровлю – вместо прохудившегося шифера дом теперь накрыт конструкцией из металлопрофиля. В феврале сдали два дома в селе Степном Уссурийского городского округа. Учитывая, что в Степном всего пять многоквартирных домов, а два дома были отремонтированы год назад, коммунальных проблем в селе заметно убавилось.

Учитывая специфику приморской погоды, самым востребованным видом работ в рамках капремонта МКД остается ремонт крыш. Ведь от их состояния во многом зависит состояние остальных конструктивных элементов и инженерных систем домов. Выбор в пользу ремонта крыш обусловлен пожеланиями органов местного самоуправления, по предложениям которых формируются краткосрочные программы каждого года. Именно протекающие кровли доставляют больше всего неудобства жителям и являются причиной жалоб в адрес местных администраций и управляющих компаний.

Особенно масштабным ремонт крыш в 2017 году стал в Находке, где к концу июля был завершен капитальный ремонт 17 кровель. На месте плоских крыш подрядная организация выстроила вентиляционные шахты, смонтировала стропильный каркас, на который закрепила металлические профилированные листы, устроила систему водосбора. Вместо устаревшего шифера чердаки и этажи домов теперь защищает прочный и долговечный профнастил, который при грамотной эксплуатации может прослужить более 15 лет. В целом по Находке в ремонтную программу 2017 года включен 51 адрес, при этом 35 плоских крыш будут реконструированы в скатные. Еще семь невентилируемых кровель заменят с использованием современных технологий.

Как и в прошлом году, востребованным видом работ в рамках программы капремонта остается замена лифтов. До конца года планируется заменить 152 лифта в 66 многоквартирных домах. Но, к сожалению, в некоторых домах, где подъемники были заменены ранее, остро стоит проблема вандализма. Например, в «гостинке» на Некрасовской, 48 во Владивостоке из строя оказались выведены оба лифта. В первом сломали каретки дверей стоимостью около 45 тысяч рублей, во втором пришел в негодность частотный преобразователь привода кабины. Поскольку оба случая не являются гарантийными, платить за ремонт лифтов должны жильцы и управляющая компания. Примечательно, что до установки подъемников в рамках программы капремонта в этом МКД их не было несколько лет, а проемы шахт даже зашили железными листами.

«Для сравнения, лифты, установленные в других, благополучных домах, работают и не вызывают никаких нареканий. Более того, в Фонд приходят письма от жителей домов, они благодарят подрядчиков и регионального оператора, говорят, что работы велись быстро и аккуратно, а новые подъемники работают плавно и бесшумно», - отметили в региональном Фонде капремонта МКД. Например, жители дома по ул. Калинина, 253 во Владивостоке, где лифт не эксплуатировался с 1994 года, благодарят Фонд и подрядную организацию за установку в их доме лифтов.

Что касается критериев очередности замены лифтов, то они определяются на основании предложений от органов местного самоуправления, поступивших в департамент градостроительства Приморского края. Главное условие для включения в программу – лифт должен быть признан непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Напомним, что капитальный ремонт многоквартирных домов является отдельным мероприятием государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы». Для многих жителей края участие в программе стало настоящим спасением: есть дома, жильцы которых годами лишены таких базовых вещей, как возможность пользоваться лифтом или жить в квартире, где во время дождя с потолка не капает вода.

Иван КРЫШАН.