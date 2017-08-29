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Под крышей дома твоего
Проведение капитального ремонта крыш позволяет защитить помещения от протечек и улучшает теплоизоляцию МКД
Наиболее востребованным видом работ в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае остается ремонт крыш. От его качества зависит не только комфорт в квартирах на верхних этажах, но и состояние стен, отделки подъездов и внутридомовых электросетей. Поэтому особое внимание специалисты регионального Фонда капремонта и подрядных организаций уделяют внедрению новейших материалов и технологий при ремонте кровель, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Было плоско - стало скатно
Ремонтные программы формируются по представлениям органов власти муниципальных образований, которые, по статистике, в первую очередь подают заявки на ремонт кровель – именно крыши больше других конструктивных элементов МКД подвержены разрушению. По словам представителей Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае, в случае если позволяют технические характеристики дома (переоборудование разрешено в домах не выше пяти этажей), производится реконструкция мягкой кровли на скатную. Это позволяет не только защитить дом от осадков, но и улучшает его теплоизоляцию.
Во Владивостоке в силу преобладания МКД с количеством этажей более пяти, переоборудование крыши на скатную проводится не столь часто. Так, в 2017 году смонтирована новая скатная кровля в домах по ул. Суханова, 4а и по ул. Махалина, 3. А в соседнем доме на Махалина, 3а и в доме на Тобольской, 14 отремонтированы плоские кровли. Подрядчик демонтировал старое протекающее покрытие крыши и накрыл ее современными наплавляемыми материалами, надежность которых уже проверили летние дожди. Кроме того, подрядчик дал пятилетнюю гарантию на свои работы и в течение этого срока обязуется устранять все выявленные недочеты.
Ремонт плоских кровель также производится на Луговой, 77 и на Маковского, 193. Также плоские кровли ремонтируются в домах по адресу Тобольская, 29 и «Красного Знамени», 164. Это одинаковые 12-этажные многоквартирные дома, ремонт в которых начат одновременно. На крышах демонтировано старое покрытие, залита и обработана битумным праймером бетонная стяжка, осуществлено наплавление полимерного покрытия, которое обеспечит герметичность конструкции.
Напомним, что капитальный ремонт многоквартирных домов является отдельным мероприятием государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы». Рассчитанная на 30 лет региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов реализуется в Приморском крае с 2014 года. Все работы финансируются за счет обязательных взносов, которые оплачивают собственники помещений.
Гарантия на полвека
Отметим, что современные плоские кровли также могут служить много лет при грамотной эксплуатации. Новая технология ремонта мягких кровель с применением мембраны, делающая их более устойчивыми к особенностям приморской погоды, была успешно опробована при капитальном ремонте многоквартирных домов в Приморье еще в минувшем году. Дом с мембранной крышей успешно выдержал осенние дожди, холодную ветреную зиму и таяние снега весной. Первым объектом, где была применена данная технология, стал дом в ЗАТО Фокино по адресу ул. Карла Маркса, 17. Кроме того, аналогичные кровли по программе капремонта многоквартирных домов установили в поселке Дунай на Юбилейной, 2 и на Ленина, 31.
Мембраны в Приморье использовались и раньше, но преимущественно на промышленных и общественных зданиях – например, в ходе капитального ремонта здания цирка во Владивостоке. По словам специалистов, мембранная технология проста и надежна, а кроме того, ее применение позволяет сократить срок ремонта, что очень актуально в дождливое приморское лето. Подрядчикам, выполняющим работы, не приходится зачищать крышу до основания – убирается только старый рубероидный ковер. После того как поверхность крыши выровнена, на нее укладывается пеноплексовый утеплитель, который накрывается геотканью, а сверху – мембраной. Все примыкания к ограждениям и вентиляционным шахтам герметизируются и укрепляются прижимными планками, что исключает попадание влаги под мембрану. Еще один плюс новой технологии – дополнительный контроль качества со стороны производителя мембраны. Представители компании работают в регионе и лично выезжают на объекты, где проверяют точность в применении технологии. Кроме того, производитель дает 50-летнюю гарантию на материалы.
Единственную опасность для мембран представляют вандалы. На таких крышах категорически запрещено находиться посторонним и тем более – устанавливать любые конструкции. Для обслуживающего персонала на такой кровле оборудуются ярко-синие зоны, по которым разрешено перемещаться. Однако на практике эксплуатационные свойства мембранного покрытия могут пострадать из-за установки на крыше телевизионных антенн или иного оборудования – закрепляя эти конструкции, граждане нарушают целостность мембраны. Недопущение доступа на крышу посторонних лиц, способных нарушить целостность покрытия, - задача управляющих компаний.
Александр САЛКОВ.
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