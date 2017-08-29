Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивостокские "звезды" уже ждут высоких гостей
Участникам Восточного экономического форума необходимо шесть тысяч гостиничных номеров
Восточный экономический форум – крупнейшее мероприятие в области MICE-туризма, которое значительно увеличивает популярности региона. В этом году форум пройдет 6-7 сентября на острове Русском. В преддверии этой даты гостиницы Владивостока начинают работать в усиленном режиме – гостей ВЭФ необходимо разместить с комфортом, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
За последние три года, благодаря работе государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы», поток туристов в Приморский край существенно вырос. Один из пиков деловой туристической активности приходится на Восточный экономический форум, который призван содействовать ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Именно поэтому вопрос размещения гостей мероприятия стоит достаточно остро.
По данным территориального органа государственной статистики, количество мест в коллективных средствах размещения Приморского края составляет более 40 тыс. Но, по подсчетам администрации Приморского края, потребность в номерном фонде участников ВЭФ в этом году составила 6 тыс. мест. Из них 4,3 тыс. номеров предоставит Дальневосточный федеральный университет. Также администрация края получила подтверждения от руководителей 22 коллективных средств размещения во Владивостоке и Артеме о готовности предоставить 1 680 номеров, что на 28 превышает потребность. Кроме того, путем дооснащения и переоборудования номерного фонда удастся повысить категорию более чем 100 номеров до 4-5 звезд.
На фото: Участников III ВЭФа встречают с приморским гостеприимством. Фото Ивана КРЫШАНА.
Наталья КОМИССАРОВА.
Новости тематики
- Владивостокские "звезды" уже ждут высоких гостей
- На ферму бабочек ловить
- Острова Приморья связали туристические потоки
- Малый бизнес Приморья ловит гостиничную волну
- Европейский "акцент" Владивостока
- Туры в индивидуальной упаковке
- Инфраструктуру Триозерья поддержат грантами
- Владивосток захлестнуло туристическими потоками
- Приморцев приглашают на новый маршрут Лазовского заповедника...
- Тихоокеанский туристский форум объединил страны АТР
Новости раздела
- Владивостокские "звезды" уже ждут высоких гостей
- Жители Приморья смогут продать свой "дальневосточный гектар" только через 4,5 года
- Порт Владивосток начали обходить стороной
- Главный праздник аграриев Приморья
- Покончить со старым жильем
- Пути братьев Дарькиных разошлись
- Владивостокский рыбный порт намерен проводить рыбные аукционы в Приморье
- Путин хочет видеть текущую работу министерств на Дальнем Востоке
- Андрей ПУШКАРЕВ, главный редактор ИК "Золотой Рог": Бизнес АТР - дальневосточникам: "Санкции? Нет, не слышали!"
- В Приморье китайский инвестор начал отбор площадок под жилищное строительство
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Из-за ЕГЭ вузы оказались в положении бань или парикмахерских, которые обязаны обслужить любого клиента"
- ЕГЭ в следующем году еще больше усложнят
- Сын Игоря Пушкарева стал мультимиллионером
- У построенного еще к саммиту АТЭС завода "Хендэ Электросистемы" появился новый неожиданный владелец
- Мост через Первую речку разрушен (фото)
- Баня "Бодрость" во Владивостоке снова бодрит
- Сергей Дарькин остался без прибыли
- Камчатка подпишет соглашение с инвестором для строительства международного терминала на ВЭФ
- Инвестор ТОР "Камчатка" планирует построить два рыбоперерабатывающих комплекса
- КНДР открыла в России свое первое турагентство