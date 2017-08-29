Владивостокские "звезды" уже ждут высоких гостей

Участникам Восточного экономического форума необходимо шесть тысяч гостиничных номеров

Восточный экономический форум – крупнейшее мероприятие в области MICE-туризма, которое значительно увеличивает популярности региона. В этом году форум пройдет 6-7 сентября на острове Русском. В преддверии этой даты гостиницы Владивостока начинают работать в усиленном режиме – гостей ВЭФ необходимо разместить с комфортом, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

За последние три года, благодаря работе государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы», поток туристов в Приморский край существенно вырос. Один из пиков деловой туристической активности приходится на Восточный экономический форум, который призван содействовать ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Именно поэтому вопрос размещения гостей мероприятия стоит достаточно остро.

По данным территориального органа государственной статистики, количество мест в коллективных средствах размещения Приморского края составляет более 40 тыс. Но, по подсчетам администрации Приморского края, потребность в номерном фонде участников ВЭФ в этом году составила 6 тыс. мест. Из них 4,3 тыс. номеров предоставит Дальневосточный федеральный университет. Также администрация края получила подтверждения от руководителей 22 коллективных средств размещения во Владивостоке и Артеме о готовности предоставить 1 680 номеров, что на 28 превышает потребность. Кроме того, путем дооснащения и переоборудования номерного фонда удастся повысить категорию более чем 100 номеров до 4-5 звезд.





















На фото: Участников III ВЭФа встречают с приморским гостеприимством. Фото Ивана КРЫШАНА.

Наталья КОМИССАРОВА.