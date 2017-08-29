Порт Владивосток начали обходить стороной

Резидент Свободного порта на Камчатке запускает линию перевозок рыбопродукции в АТР в обход Владивостока

Прямой тестовый рейс из Петропавловска-Камчатского в южнокорейский порт Пусан запустит резидент Свободного порта на Камчатке, компания «Терминал Сероглазка». Контейнеровоз Papa Mau компании MCC Transport (судоходное подразделение международной компании Maersk Line), груженный 125 рефрижераторными 40-футовыми контейнерами с рыбопродукцией камчатских компаний, впервые отправится в Пусан в обход порта Владивосток, откуда груз продолжит путь в страны Азии, а также в Европу и США.

Если тестовый заход оправдает ожидания, линия контейнерных перевозок станет регулярной, сообщил директор компании «Терминал Сероглазка» Владимир ВАЛЬТЕР.

Таким образом порт Владивосток рискует лишиться существенной части грузооборота, ведь на сегодняшний день Камчатка остается лидером по добыче рыбы в стране: рыбаки региона добывают около 1 млн тонн биоресурсов, а предприятия производят около 850 тыс. тонн рыбопродукции ежегодно. По словам Владимира Вальтера, основной плюс прямой перевозки без захода в порт Владивосток – сокращение сроков доставки.

- Экономия транзитного времени в данном случае составляет 6-7 дней, - добавил Вальтер. – Кроме того, исключение из алгоритма дополнительной перевалки позволяет сохранить качество перевозимой продукции, а также сократить расходы. Чтобы линия действовала регулярно, мы планируем также строительство холодильника на территории терминала в Петропавловске-Камчатском. В результате рефрижераторные мощности по хранению продукции будут доведены до 20 тыс. тонн единовременно, а годовой объем перевалки рыбопродукции составит 300-350 тыс. тонн.

По словам камчатских экспертов отрасли, прямая морская контейнерная линия нужна региону в том числе и потому, что ежегодно камчатские грузоперевозчики сталкиваются с рядом проблем при перевалке грузов в порту Владивосток. По мнению президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгия МАРТЫНОВА, меры, предпринимаемые игроками рынка на Камчатке, вполне оправданы, однако порт Владивосток они вряд ли разорят.

- С одной стороны, любое портовое предприятие, теряя грузопоток, несет и экономические потери. Потери в этом случае актуальны как для портовых предприятий, так и для экономики всего региона, в данном случае Приморского края. Исторически сложилось, что Владивосток всегда был логистическим центром рыбной отрасли Дальнего Востока. Прежде всего, все порты Приморского края имеют выход к Транссибирской железнодорожной магистрали, откуда грузы можно транспортировать в центральные регионы России. Кроме того, незамерзающие порты Приморья способны обеспечить круглогодичную навигацию любым заходящим в них транспортным судам. Этим и привлекательны наши порты. С другой стороны, в последние годы транспортировка рыбной продукции из портов Приморья далее по железной дороге осуществлялась рефрижераторными секциями, которые не обновлялись уже очень долго. Эти секции постепенно списываются, они уже в силу физического износа не способны обеспечить должный уровень качества перевозки рыбной продукции. К сожалению, за долгое время ни одна новая секция построена не была и, скорее всего, построена не будет. Можно сказать, что перевозка рыбы переходит на контейнера в том числе по этой причине, вот и Камчатка приняла решение создать свою морскую логистическую структуру. Да, Приморский край потеряет определенный объем грузооборота, но говорить о конкретных объемах пока рано. Я все еще с осторожностью отношусь к этому проекту, ведь пока еще неизвестно наверняка, какие суда будут заходить в терминал на Камчатке, как часто они будут заходить, будет ли им обеспечена круглогодичная навигация. Могу сказать, что самое сложное на Камчатке – это вывезти продукцию из района промысла, ведь там нет железных дорог, нет автомобильного сообщения. Возможно ли доставить весь улов в терминал, выгодно ли это экономически, мы пока еще не знаем. Думаю, что Владивосток не сдаст своих лидирующих позиций по доставке грузов в центральные регионы страны, и объем грузов, которые уйдут из наших портов с Камчатки, с Курил, не будет очень большим. Однако Приморью есть о чем задуматься: буквально через несколько дней в России будет принят единый технический регламент по перевозке рыбопродукции, в соответствии с которым она должна будет транспортироваться при температуре -18 градусов, и ни одним градусом меньше. Очень жесткий регламент, с которым при перевозке рыбной продукции железнодорожным путем мы столкнемся с огромными проблемами. Прогнозирую, что через 3-5 лет у нас не останется ни одной рефрижераторной секции – они изнашиваются, их уже развозят не металлолом. Будет смысл переходить на контейнеры, которых в РФ не выпускают вообще. Появится импортная зависимость от Китая, где закупается основной их объем. Можно подытожить, что сегодня обстановка на рынке логистических услуг в Приморье сложная, а потому мы понимаем наших камчатских коллег, которые пытаются решить эту проблему самостоятельно.

В тестовый заход контейнеровоз компании переправит в Пусан 3 250 тонн рыбопродукции. Когда проект заработает в полную силу, услугами компании смогут пользоваться не только камчатские рыбаки, отметил глава Камчатского края Владимир ИЛЮХИН.

«Мы заинтересованы в том, чтобы данный транспортный сегмент развивался на Камчатке. Речь идет о крупном современном рефрижераторном терминале, который даст камчатским производителям рыбопродукции прямой доступ к мировым товарным рынкам и исключит перевалку во Владивостоке», - сказал глава Камчатки.

Общий объем инвестиций в логистический проект «Терминал Сероглазка» составит около 876 млн рублей. Реализация проекта позволит увеличить объем перевалки в собственном порту компании до 800 тыс. тонн в год, создать стратегически важный морской рефрижераторный терминал на восточном побережье России и наладить прямые поставки грузов в порты Азии, Европы, США.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.