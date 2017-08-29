Главный праздник аграриев Приморья

На приморский «День поля» приехало более 250 гостей

В Приморья прошел праздник «День поля». Каждый раз он проводится на базе лучших сельхозпредприятий региона. На площадке научно-продовольственного семинара гости смогли обменяться своим опытом и извлечь что-то новое для себя.

В этом году формат встречи был изменен. Если раньше день начинался с общего совещания, то в этот раз участников научного семинара поделили на несколько групп и провели для них экскурсии по засеянным полям.

«День поля – это праздник, который мы проводим ежегодно в начале сбора урожая. По прогнозам, могу сказать, что, несмотря на последствия прошедших ливневых дождей в крае, урожай картофеля, например, мы соберем не ниже, чем в прошлом году», – отметил вице-губернатор Денис БОЧКАРЕВ.

В этом году площадкой научно-продовольственного семинара стал совхоз «Искра». А продовольственный семинар посетило более 250 человек, среди которых представители Амурской области и зарубежные гости. Так, представители Южной Кореи приехали, чтобы обменяться опытом с русскими коллегами. Наиболее заинтересовавшее их направление – посадка сельскохозяйственных культур, а именно гибридов кукурузы.





















В этом году аграрии региона собрались на научно-продовольственный семинар на базе совхоза «Искра».



На площадке праздника были представлены образцы сельхозтехники, которая используется на территории региона. Участникам удалось увидеть весь ее функционал в действии – организаторы продемонстрировали ее работу сельхозмашин на поле с пшеницей. Также гости смогли осмотреть демонстрационные посевы пшеницы, сои, кукурузы. И узнать новые способы защиты растений от болезней, вредителей и сорняков.

«В нашем крае работает программа господдержки сельхозпроизводителей. Мы всегда сохраняем объемы этой помощи. Все направления, которые есть, остались. Однако без определенных сложностей не получается, поэтому мы приложим все усилия, чтобы все выплаты поступили на счета аграриев. Кроме этого, под конец года будем просить об увеличении нашего бюджета», - рассказал аграриям на празднике Денис Бочкарев.

В 2017 году по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013-2020 годы» из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства было направлено 1,5 млрд рублей, из федерального – 1,7 млн. До 400 млн рублей в этом году увеличено федеральное финансирование на льготное кредитование сельхозпроизводителей.

Иван КРЫШАН, фото автора.