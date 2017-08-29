Покончить со старым жильем

Еще 100 семей Уссурийска получили новые квартиры

Программа по переселению жителей Уссурийска из аварийного жилья завершилась на прошедшей неделе. Благодаря этому, более 1,8 тыс. человек смогли улучшить жилищные условия и получить долгожданные ключи от новых современных квартир.

Новый дом для участников программы переселения из аварийного жилищного фонда имеет высокий класс энергоэффективности, детскую и спортивную площадки, а также просторную автопарковку. Многоквартирный дом находится недалеко от социальных объектов: детские садики, школа и больница, а также рядом развитая инфраструктура. До центра города можно добраться менее чем за 10 минут. Квартиры в новом доме были куплены в рамках софинансирования трех бюджетов – федерального, краевого и муниципального. Всего на приобретение жилых помещений было потрачено более 182 млн рублей.











В Уссурийске новоселы въезжают в благоустроенные дома.

Улучшение жилищных условий горожан проходит под эгидой государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы» и ее подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» рассчитанной на пять лет. В августе 2017 года завершился последний IV этап этой программы в городе.

«Сегодня мы закрыли последний этап большой программы по переселению жителей города из аварийного жилья. В Уссурийске реализация данной подпрограммы полностью завершена в срок. Добавлю, что Уссурийский городской округ потратил более 120 млн рублей на оплату дополнительной жилой площади. То есть в программе были условия, что граждане переселяются в те же площади, которые у них были. Однако администрация города для некоторых групп людей предусмотрела и большие площади: это было сделано для того, чтобы квартиры для участников программы соответствовали всем социальным нормам. К сожалению, программа в крае не везде идет с таким же успехом как в Уссурийске. Но администрация Приморского края прилагает все усилия, в том числе выделяет дополнительные средства отстающим муниципалитетам на завершение программы», - рассказал и.о. директора департамента градостроительства Приморского края Максим ВЕДЕНЕВ.

Отметим, в ходе реализации программных мероприятий в Уссурийске расселено и снесено 127 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года, а также 10 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2012 года. В рамках реализации программы было предусмотрено переселение из 758 жилых помещений общей площадью более 31 тыс. кв. м.

Иван КРЫШАН, фото автора.