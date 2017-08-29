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Покончить со старым жильем

29 Августа 2017, 09:10 | Приморье

Еще 100 семей Уссурийска получили новые квартиры

 

Программа по переселению жителей Уссурийска из аварийного жилья завершилась на прошедшей неделе. Благодаря этому, более 1,8 тыс. человек смогли улучшить жилищные условия и получить долгожданные ключи от новых современных квартир.

Новый дом для участников программы переселения из аварийного жилищного фонда имеет высокий класс энергоэффективности, детскую и спортивную площадки, а также просторную автопарковку. Многоквартирный дом находится недалеко от социальных объектов: детские садики, школа и больница, а также рядом развитая инфраструктура. До центра города можно добраться менее чем за 10 минут. Квартиры в новом доме были куплены в рамках софинансирования трех бюджетов – федерального, краевого и муниципального. Всего на приобретение жилых помещений было потрачено более 182 млн рублей.


 
 

 

 
 

 

В Уссурийске новоселы въезжают в благоустроенные дома.

 

Улучшение жилищных условий горожан проходит под эгидой государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы» и ее подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» рассчитанной на пять лет. В августе 2017 года завершился последний IV этап этой программы в городе.

«Сегодня мы закрыли последний этап большой программы по переселению жителей города из аварийного жилья. В Уссурийске реализация данной подпрограммы полностью завершена в срок. Добавлю, что Уссурийский городской округ потратил более 120 млн рублей на оплату дополнительной жилой площади. То есть в программе были условия, что граждане переселяются в те же площади, которые у них были. Однако администрация города для некоторых групп людей предусмотрела и большие площади: это было сделано для того, чтобы квартиры для участников программы соответствовали всем социальным нормам. К сожалению, программа в крае не везде идет с таким же успехом как в Уссурийске. Но администрация Приморского края прилагает все усилия, в том числе выделяет дополнительные средства отстающим муниципалитетам на завершение программы», - рассказал и.о. директора департамента градостроительства Приморского края Максим ВЕДЕНЕВ.

Отметим, в ходе реализации программных мероприятий в Уссурийске расселено и снесено 127 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года, а также 10 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2012 года. В рамках реализации программы было предусмотрено переселение из 758 жилых помещений общей площадью более 31 тыс. кв. м.

Иван КРЫШАН, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: жилье  новоселье 



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