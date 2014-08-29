В Приморье ожидается выпуск 21,81 млн молоди трепанга и 87,25 млн гребешка

Предприятия по выращиванию гидробионтов в Приморье не оставят без внимания.

Глава Приморского края Владимир Миклушевский посетил завод по производству гидробионтов «Биобанк» в ходе рабочей поездки в Ольгинский район 28 августа.

Здесь его встретил генеральный директор предприятия Александр Колесников. Он рассказал, что сегодня завод выращивает в год 100 миллионов особей молоди гребешка, а также 6 миллионов особей трепанга дальневосточного.

«Мы выращиваем трепанга в искусственных бассейнах, а после – высаживаем в естественную среду. Это позволит не только восстановить популяцию трепанга в заливе Владимир, но и получать до 100 тонн готовой продукции ежегодно», - сообщил Александр Колесников.

Кроме того, в планах руководства предприятия – увеличение мощностей и строительство второго цеха по искусственному выращиванию гидробионтов.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что сегодня уделяется большое внимание развитию традиционной для региона рыбной отрасли.

«Эта сфера нуждается не только в государственной поддержке, но и в привлечении частных инвестиций. Сегодня в крае работает программа по поддержке таких предприятий, как «Биобанк», и мы будем продолжать ее реализовывать», - отметил глава края.

Как рассказал вице-губернатор Сергей Сидоренко, сегодня предприятие ведет активную работу по высадке марикультуры. На данный момент с предприятием заключено соглашение о комплексном участии в реализации краевой госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса на 2013-2017 годы».

«Эта программа предполагает существенную господдержку участникам. Компания получает субсидии на возмещение части затрат на выращивание и расселение жизнестойкой молоди гидробионтов, полученной в заводских условиях. Общая сумма субсидий составит 3,45 миллиона рублей», - рассказал заместитель главы региона.

Отметим, в 2014 году 56 предприятиями, осуществляющими хозяйственную деятельность в области марикультуры, выращено более 3 тысяч тонн продукции. Это около 2 тысяч тонн гребешка приморского, 473 тонны ламинарии японской, 617 тонн трепанга дальневосточного, 89 тонн тихоокеанской мидии, 5 тонн устрицы и морских ежей.

Планами предприятий марикультуры Приморья предусматривается выпуск 21,81 миллиона штук молоди трепанга и 87,25 миллионов штук молоди гребешка.

По мнению главы региона, вывести прибрежное производство марикультуры на цивилизованный уровень в Приморье поможет создание рыбного кластера, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.