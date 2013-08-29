В Приморье долги по кредитам на развитие бизнеса "возвращают" квартирами

Судебные приставы-исполнители отдела судебных приставов по Красноармейскому району наложили арест на двухкомнатную квартиру, которая принадлежала семейной паре. Причиной стал долг по кредиту - 1 млн 300 тыс. рублей.

Некоторое время назад супруги, оформив кредит в ОАО «Россельсхозбанк» и выплатив пару платежей, «забыли» о своем долге. После чего банк обратился в суд.

Как только исполнительный лист о взыскании с гражданки Б. задолженности в сумме свыше 1 млн. 300 тыс. рублей в пользу банка и об обращении взыскания на заложенное имущество, которым оказалась квартира, поступил в отдел, судебным приставом был осуществлен выход по месту проживания должника. В процессе разговора с должником выяснилось, что при оформлении кредита на развитие бизнеса гражданка Б. предложила банку свою двухкомнатную квартиру в качестве залога, а ее муж «заложил» парикмахерское оборудование для салона красоты.

В присутствии должницы судебный пристав-исполнитель наложила арест на имущество должницы – двухкомнатную квартиру и предварительно вынесла постановление о запрете на совершение действий по регистрации данного недвижимого имущества во избежание продажи или дарения квартиры.

Теперь квартира будет передана на торги, которые состоятся в ближайшее время. Вырученные деньги будут направлены на погашение долга, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.