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В Приморье долги по кредитам на развитие бизнеса "возвращают" квартирами

29 Августа 2013, 11:20 | Приморье

Судебные приставы-исполнители отдела судебных приставов по  Красноармейскому району наложили арест на двухкомнатную квартиру, которая принадлежала семейной паре. Причиной стал долг по кредиту  - 1 млн 300 тыс. рублей.

Некоторое время назад  супруги, оформив кредит в ОАО «Россельсхозбанк»  и выплатив пару платежей, «забыли» о своем долге. После чего банк обратился в суд.

Как только исполнительный лист о взыскании с гражданки Б. задолженности в сумме  свыше  1 млн. 300 тыс. рублей в пользу банка и об обращении взыскания на заложенное имущество, которым оказалась  квартира, поступил в отдел, судебным приставом был осуществлен выход по месту проживания должника. В процессе разговора  с должником выяснилось, что при оформлении кредита на развитие бизнеса гражданка Б.  предложила банку  свою двухкомнатную квартиру в качестве залога, а ее муж «заложил»  парикмахерское оборудование для салона красоты.  

В присутствии должницы судебный пристав-исполнитель наложила арест на имущество должницы – двухкомнатную квартиру и предварительно вынесла постановление  о запрете на совершение  действий  по регистрации данного недвижимого имущества во избежание продажи или дарения квартиры.

Теперь квартира  будет передана на  торги, которые состоятся в ближайшее время. Вырученные деньги будут направлены на погашение долга, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: УФССП России по Приморскому краю
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Комментарии

  • Восточный15:20, 31.08.2013#

    Останутся без хаты и с долгами, вот так у нас в долги загоняют народ,

  • Псевдоним16:00, 31.08.2013#

    Надо было им у тебя кредит взять.

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