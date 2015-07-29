Депутаты Приморья не пожалели для бизнеса земли и льгот

В Приморье резиденты ОЭЗ и ТОР в течение десяти лет смогут использовать пониженные ставки налога на прибыль

В ходе июльской сессии приморского парламента депутаты провели очередную корректировку краевого бюджета, утвердили льготный налоговый режим для резидентов ОЭЗ и ТОР, усложнили процедуру приватизации краевой недвижимости и упростили выдачу земли в аренду, но только для инвесторов и организаций, реализующих социально значимые проекты.

«Главный вопрос сессии - корректировка краевого бюджета, - отметил спикер Заксобрания Виктор ГОРЧАКОВ. - Более чем на 300 миллионов рублей будут увеличены собственные доходы бюджета Приморского края и более 150 миллионов рублей составят федеральные дотации». Дополнительные средства направляются на поддержку здравоохранения, сельского хозяйства, модернизацию профессионального образования, развитие физкультуры и спорта, на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В результате корректировки доходы краевого бюджета составят 83 млрд 857 млн рублей, расходы - 88 млрд 534 млн рублей, дефицит немного подрос и теперь оценивается в 4 млрд 677 млн рублей.

Во втором и третьем чтениях депутаты приняли закон об установлении пониженной ставки налога на прибыль для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в городе Владивостоке и резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОР). Льготный период налогообложения составит десять лет: в течение первых пяти лет налоговые ставки обнуляются, в следующие пять лет налог выплачивается в размере 10%.

Народные избранники одобрили также внесенный губернатором законопроект, который допускает предоставление земли, находящейся в краевой или муниципальной собственности (а также той, госсобственность на которую не разграничена) в аренду без проведения торгов. Льготными условиями могут воспользоваться только юрлица, реализующие масштабные инвестиционные проекты либо социально значимые проекты, соответствующие приоритетным направлениям развития Приморского края.

Поправки в закон «Об управлении собственностью Приморского края» призваны усилить контроль за приватизацией краевой недвижимости. Теперь для передачи недвижимого имущества стоимостью более 10 млн рублей в частные руки необходимо согласие депутатского корпуса. Сначала предполагаемую сделку будет рассматривать профильный комитет, затем вопрос выносится на сессию краевого парламента.

«Принятие этих законопроектов позволит избежать ситуаций, когда недвижимое имущество приватизируется неправомерно и переходит в частные руки», - пояснил Александр КОСТЕНКО, возглавляющий комитет по экономической политике и собственности.

Во втором и третьем чтениях были приняты поправки в законы о предоставлении земель многодетным, двухдетным и молодым семьям. Изменения дают право получить земельный участок не только по месту жительства, но и в других муниципальных образованиях, если по месту жительства нет такой возможности (разумеется, при согласии получателя).

«Земельный ресурс в Приморском крае есть, но большинство семей хотят получить участки вблизи Владивостока, центральных транспортных схем, энергосетей и водоводов, - комментирует Виктор Горчаков. - Одно из решений, которое поможет разрядить ситуацию, - формирование Владивостокской агломерации с объединением ряда муниципальных образований и созданием новой инфраструктуры. Агломерация даст возможность использовать земельный ресурс Артема, Надеждинского и Шкотовского районов - соседей Владивостока. Добавлю, что в краевом бюджете заложены средства на проектные работы для создания здесь инфраструктуры».

Принятые поправки определяют порядок получения земли в другом районе или городском округе и порядок заключения соглашений между мунобразованиями.

Народные избранники внесли изменения в Избирательный кодекс Приморского края, направленные на защиту прав инвалидов. В частности, речь идет о создании условий для беспрепятственного доступа инвалидов в помещения для голосования. Поправки приводят краевое законодательство в соответствие с федеральным.

Кроме того, депутаты взяли на контроль вопрос о подготовке объектов «Примтеплоэнерго» к предстоящему отопительному сезону. Гендиректор «Примтеплоэнерго» Алена ГРИГОРЬЕВА, в частности, сообщила, что в текущем году 79 нерентабельных котельных на территории края будут заменены на новые, автоматизированные модульные.

Запуск этого оборудования позволит краевому бюджету экономить более 100 млн рублей в год. Отвечая на вопрос депутата Владимира БЕСПАЛОВА о рентабельности и тарифной политике, Григорьева сообщила, что на предприятии подготовлена программа оздоровления производства, которая рассчитана на три года. «Снижения тарифа не будет, но будет его стабилизация», - оптимистично заявила гендиректор «Примтеплоэнерго».

Наконец, в ходе июльской сессии было принято постановление об изменениях в составе парламентского комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Заксобрания. В состав комитета вошла новый депутат Татьяна ПАНОВА, учитель из Находки, которая заняла место Петра САВЧУКА, весной освободившего депутатское кресло. Напомним, Савчук перешел на работу в Росрыболовство.

Ирина ГОРДЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.