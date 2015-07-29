Якорный инвестор ТОР "Михайловская" уже начал закрепляться

Якорный инвестор территории опережающего развития «Михайловская» - «Мерси трейд», приступил к строительству свинокомплекса в Спасском районе Приморья на 83 тысячи голов в год, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Ход строительных работ проверил вице-губернатор края Сергей СИДОРЕНКО. По словам чиновника, в ТОР войдут два ключевых резидента на территории Михайловского и Спасского района - это компании «Русагро» и «Мерси Трейд».

«Каждый инвестор формирует большую группу свинокомплексов и необходимых сопутствующих предприятий. «Русагро» и «Мерси Трейд» в течение ближайших трех лет не только насытят рынок Приморского края, но и выйдут на объемы, которые позволят нам поставлять продукцию свиноводства в соседние субъекты и на экспорт. Мы находимся на одном из крупнейших комплексов компании «Мерси Трейд», на которых в данный момент идет строительство. Работы будут завершены уже в сентябре. В октябре сюда планируется завезти более трех тысяч свиноматок, а в августе следующего года начнется выпуск продукции», – подчеркнул заместитель главы региона. Основной проект компании «Мерси Трейд» предполагает работу семи свинокомплексов производительностью до 540 тысяч голов в год.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.