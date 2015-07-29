Приморцы стали меньше покупать

По данным Примстата, оборот розничной торговли в январе - июне 2015 года составил 151,5 млрд рублей. Население края израсходовало на приобретение товаров на 19,6 млрд рублей больше, чем за соответствующий период 2014 года. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли уменьшился на 2,2%.

Торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка), сформировано 92% оборота розничной торговли, доля розничных рынков и ярмарок составила 8%.

В структуре оборота розничной торговли доля непродовольственных товаров, которую можно рассматривать как один из показателей качества жизни населения, стабильно занимает более половины – 52,7%. За январь - июнь 2015 года реализовано непродовольственных товаров на 79,8 млрд рублей (94,7% к январю - июню 2014 г.), пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий - на 71,7 млрд рублей (101,7%).

Объем оборота общественного питания составил 7,3 млрд рублей (к январю - июню 2014 – 99,7%).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.