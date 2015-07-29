Проект "Новое 100-летие" во Владивостоке будет реализован

А дольщики дома на ул. Овчинникова, 18-20 во Владивостоке, строительство которого запрещено, получат жилье в домах высокой степени готовности

После многолетнего ожидания справедливого решения люди, вложившие свои средства в строительство запрещенного судом многоэтажного жилого дома на ул. Овчинникова в районе Моргородка во Владивостоке, недавно были приглашены в офис Дальневосточной строительной корпорации для подписания договоров о предоставлении им жилья в домах высокой степени готовности, строящихся этим строительным холдингом. Естественно, это было особенно радостно для тех семей, которые из-за запрета строительства дома оказались в трудной жизненной ситуации.

Теперь даже те несколько человек, которые по решениям суда в свое время получили возможность вернуть свои деньги, обратились к застройщику с просьбой компенсировать их потери квадратными метрами жилья.

История, замешанная на костях

Буквально в самом начале этого века известная во Владивостоке компания «Дальневосточная строительная корпорация» решилась осуществить перспективный проект строительства многоэтажного жилого дома «Новое 100-летие» на подходящей для этого площадке внутри существующего жилого микрорайона в районе ул. Овчинникова.

В связи с этим были начаты соответствующие хлопоты. Участок в установленном порядке был согласован со всеми разрешительными инстанциями. Администрация города дважды издавала свои постановления - №621 от 20.04.2001 г. и №1487 от 26.06.2003 г., - которые давали разрешение на это строительство. В 2004 г. была начата строительная подготовка, появился проект, и в марте 2005 г. на стройплощадку для производства земляных работ были введены силы подрядной организации ООО «Владтехносервис». Но уже 31 марта 2005 г. подрядчик, в связи с обнаружением на месте строительства неизвестного массового захоронения людей, приостановил выполнение своих работ.

После регламентных действий на месте находки компетентных органов и судмедэкспертов было дано указание: произвести перезахоронение останков. Это указание было выполнено. Однако после этого строительство столкнулось с длительным и противоречивым судебным процессом, когда районный суд посчитал возможным продолжение строительства дома, а более высокие инстанции, учитывая протестное поведение местных жителей и нежелание руководства компании встроиться в коррупционную схему, встали на противоположную позицию. В одно и то же время государственными органами принимались противоречивые решения по судьбе строительства.

Если 9 апреля 2007 года управлением архитектуры и градостроительства администрации города был продлен срок действия разрешения на строительство «Нового 100-летия» до 9 ноября следующего года, то 14 апреля 2008 года Первореченский суд признал зарегистрированное право собственности ЗАО «ДВСК» на строящийся дом на ул. Овчинникова недействительным и окончательно запретил продолжать строительство. При этом претензии застройщика сняты не были, потому что многие обстоятельства, которые привели строительство в тупик, судом были проигнорированы.

Все дальнейшие попытки застройщика добиться пересмотра запрета оказались безрезультатными. А в прошлом году на бывшей стройплощадке быстрыми темпами, чтобы нельзя было продолжить строительство дома, городом был разбит новый сквер, названный сквером Веры и Надежды. Проведенная при его благоустройстве планировка территории похоронила фундамент неосуществившегося дома, а вместе с ним веру, надежду и деньги застройщика и дольщиков.

Таким образом, запрет строительства дома по ул. Овчинникова, 18-20 во Владивостоке в 2008 году обернулся прямыми и до последнего момента не восполненными потерями как для организатора строительства - Дальневосточной строительной корпорации, так и для дольщиков, которых привлекли этот утвержденный в принятом порядке проект и выданное на строительство разрешение.

Ни районный, ни краевой суды, вынесшие решение по запрету, не приняли очень нужного решения - о возмещении ущерба, который понесли инвесторы - компания и дольщики. В дальнейшем же отдельные решения по участникам долевого строительства зачастую оказывались невыполнимыми и спорными, когда одной из пострадавших сторон предлагалось компенсировать убытки, понесенные другой стороной.

На эту ситуацию с «потерями инвесторов» оперативно и конструктивно в то время не смогли отреагировать ни городские, ни краевые органы власти. Казалось бы, что мешало им, принимая во внимание итоги судебного процесса и свою причастность к «ошибочному» выделению участка земли под строительство, предложить «тотчас» другую подходящую для проекта строительную площадку. Но не озаботились и не предложили. А ведь возможно, что этот дом сегодня уже мог бы стоять на новом месте, а люди - жить в нем.

Бизнесу нужен понятный климат

Учредитель «ДВСК» Виктор КРИВУЛИН отмечает, что дольщики, конечно, обрадовались тому, что он, не дожидаясь окончания разрешения конфликта на уровне края и города, предложил им жилье на выбор: либо в доме на ул. Кипарисовой, где уже устанавливаются лифты, либо на ул. Зейской. Первый дом будет достроен в течение двух-трех месяцев, а второй - до конца года. Они даже пообещали на своем собрании «помогать Виктору Серафимовичу добиваться выделения компенсационного участка».

- Мы этот проект, который делали для ул. Овчинникова, все равно осуществим, - сказал Виктор Серафимович. - Возможно, что построим наше «100-летие» на другом месте. Но не откажемся от него. К началу его строительства «ПромстройНИИпроект» выдал нам рабочий проект по этому дому в полном объеме, со всеми нужными согласованиями. И только в него еще до кризиса было вложено 16,9 млн рублей. А все затраты на этот объект составили около 126 млн рублей, из которых около 26 млн - вклад дольщиков и 100 млн - средства компании. В нынешних ценах по нашим территориальным строительным расценкам закопанный фундамент - это 200 млн рублей!

- А есть ли еще какой-то шанс, что дом все-таки появится на том самом месте, которое ему отвели изначально?

- Многие, с кем я общаюсь, считают, что запрет на строительство дома на ул. Овчинникова был неразумен. И если это когда-то будет осознано, признано и «передумано», то не будет большой проблемой за несколько дней откопать фундамент и продолжить строить «закопанный» дом. Причин препятствовать этому нет, потому что: Роспотребнадзор не подтвердил, что запрет необходим, стройнадзор сказал, что «земля чистая», а экспертиза - что «фундамент великолепный». Да и наша компания в любой момент, если запрет будет снят, готова вернуться на стройплощадку, чтобы отстроить вынужденно брошенный объект.

- А был ли кто-либо из ответственных лиц наказан за то, что компании был предоставлен, как было признано судом, участок, не пригодный под жилищное строительство?

- Никто из бывших чиновников, принимавших «ошибочное решение», никакого наказания не понес. И сегодня другим вместо них приходится расплачиваться за это.

В решении по предоставлению квартир дольщикам по «Новому 100-летию» квартир в других домах определенную роль сыграло обещание нынешних руководителей края предоставить «ДВСК» другой участок взамен отнятого. Люди, конечно, этому очень рады и надеются, что уже ничто не огорчит их ожиданий.

В стенах «ДВСК» у меня состоялся довольно продолжительный и интересный разговор с участием дольщиков, директора жилищно-накопительного кооператива Геннадия КАРАПЧУКОВА и Валерия ХРОМОВА, принимающего живое участие в проблемах нового строительства, с которыми сталкивается компания. Выяснилось, что у всех них есть определенная уверенность, что строительство жилых домов на ул. Кипарисовой и Зейской удастся завершить уже в этом году. Кстати, цена квадрата на них сегодня одна из самых доступных в городе - от 45 тыс. рублей. Дела на стройплощадках идут не без замечаний контрольных органов и требований. Но все решается без надрыва и в рамках закона. Конкретнее об этих объектах и ситуации на них Деловая газета «Золотой Рог» расскажет в одном из ближайших номеров.

Не секрет, что очень важно, чтобы предприниматели ощущали постоянный рост своего бизнеса, имели нормальные условия для своей деятельности. В этом залог того, что они не будут бежать из страны. Особенно это важно для представителей строительного бизнеса, которым власти сегодня должны оказывать максимальное содействие в развитии. Надо не на словах, а реально создавать благоприятный климат для застройщиков и инвесторов - чтобы жилье строилось качественнее, быстрее и дешевле, чтобы на сложном рынке долевого строительства царила здоровая и доброжелательная конкуренция. Многое для этого сейчас, заметно, делается. И многие представители бизнеса в крае уже на себе почувствовали, что исчез прежний жесткий централизованный наезд, когда их действительно кошмарили. В том же строительстве где-то еще остаются досадные коррупционные мелочи и кураж мелких чиновников, но они уже не останавливают стройки.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.