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В Приморье муниципалитеты ищут, кто ответит за козла
Бесхозные сельскохозяйственные животные продолжают быть головной болью практически всех населенных пунктов Приморского края, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Нередко в центре Кавалерово можно увидеть такую картину: на аккуратных цветочных клумбах, заботливо высаженных жителями многоквартирных домов, бродят бесхозные лошади, коровы, свиньи и козы. И администрация Кавалеровского городского поселения фактически до недавнего времени была лишена рычагов влияния на ситуацию.
«Вышел закон Приморского края, по которому проблему бродячего скота должна решать администрация района. Но в постановлении к этому закону оговорены только такие животные, как кошки и собаки, - рассказала глава Кавалеровского городского поселения Марина КУЗЬМИНА. - Нет коз, коров, свиней и лошадей, овец. Они все, выходит, могут бродить без надзора. Но это все - сельскохозяйственные животные, и у них есть хозяева. Раньше во время обработок скота ветеринарной службой специалисты администрации поселения выезжали вместе с ветеринарами по дворам и фотографировали животных, чтобы потом установить, чей скот бродит по поселку.
По фотографиям скот узнавали, и владельцев наказывали. Но в последнее время хозяева не пускают нас в свои дворы: боятся наказаний и штрафов. Вообще, заниматься бродячим скотом - не наши полномочия, а полномочия района, но решаем проблему именно мы, городские поселения… Нам предлагали арестовывать бродячую скотину и закрывать ее где-то. Но закон не дает нам такого права. Хотя, возможно, такая лазейка скоро в законе появится. Администрация Кавалеровского городского поселения написала письмо в Законодательное Собрание Приморского края и губернатору, чтобы в действующем законе о безнадзорных животных к таковым были отнесены также коровы, козы и лошади».
Кроме того, как сообщила М.Кузьмина, муниципальный комитет Кавалеровского городского поселения 18 июня принял Положение об утверждении правил содержания сельскохозяйственных животных. Эти правила предусматривают, что коровы, а также лошади, свиньи, овцы и козы с двухмесячного возраста должны быть пронумерованы, идентифицированы владельцами скота любым доступным им образом. Это могут быть бирка, номерная татуировка, выжигание на рогах, ошейник или ремень, нумерация жидким азотом. Присвоение животным инвентарных номеров производится собственниками скота. Если они не могут или не хотят сами этим заниматься, они должны обращаться с такой просьбой о мечении животных в ветеринарную службу. Делается это на платной основе, но плата там небольшая, всем она по карману. Кавалеровская ветстанция готова к этой работе.
Во всех городских поселениях ведение похозяйственной книги учета носит только заявительный, добровольный характер. Заявил владелец о наличии у него скота - и администрация городского поселения в курсе, а сама она лишена права ходить по дворам и делать похозяйственный учет животных. Такой учет могут делать лишь в сельских поселениях. Обычно люди приносили свои сведения о домовладениях и животных для внесения в похозяйственную книгу, только если им нужен был кредит в Росcельхозбанке. Сейчас банк такие кредиты не выдает, и нет движения по заполнению книги похозяйственного учета.
Новыми правилами мунком Кавалеровского городского поселения утвердил и новый порядок учета скота: собственники должны прийти в администрацию и внести в похозяйственную книгу свои дома и фотографии своих животных. Это в интересах владельцев скота: так, в 2013 г., когда было наводнение, краем были предусмотрены компенсации для подсобных хозяйств на потерю урожая или пропажу сельскохозяйственных животных. Но субсидии кавалеровцам не платили: не было выполнено условие их получения - не были внесены в похозяйственную книгу до 1 июля 2013 г. сведения о домах и животных владельцев сельскохозяйственного скота. Так что приходите, граждане Кавалеровского городского поселения, в администрацию и вносите информацию о своих домах и фотографии домашних животных. За неисполнение принятых мункомом правил содержания сельскохозяйственных животных предусмотрена административная ответственность. Если хозяин не может по каким-то причинам обеспечить выпас своего скота, значит он должен перейти к стойловому содержанию животного.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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сколько мяса бесхозного )