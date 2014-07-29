Приморье рискует остаться без новых портовых мощностей

Сегодня в России, по сути, заново сформировалась мощная портовая отрасль. Частично она базируется на старых портах, построенных десятилетия и даже столетия назад, но в огромной части - на новых мощностях, построенных как в старых портах, так и в новых бухтах и гаванях.

В первом полугодии нынешнего года, как сообщает Ассоциация морских портов России, грузооборот морских портов России вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 303 млн тонн. Из него на экспорт пришлось 80% всех грузов (243 млн тонн). И экспортные поставки выросли на 9% при снижении импортных на 6% (до 21,7 млн тонн).

Порты подставили плечо экономике

Как несложно понять, прирост в грузообороте портов наблюдается на фоне минимального, чуть выше нуля, роста российской экономики в целом. И это значит, что экспортный сектор и транспортная отрасль, его обслуживающая, продолжают уверенный рост. Больше российского экспорта, больше переваливается транзитных грузов для стран-соседей, лишенных выходов к морю, - больше налогов от транспортных предприятий, выше на них занятость, плюс увеличивается или хотя бы не сокращается ими потребление электроэнергии, металла, строительных материалов, машин, оборудования, запчастей…

Куда отправлялись грузы из России и через какие порты? Порты Арктического бассейна, ориентированные, естественно, на поставки в страны Европы, не считая, конечно, внутренних по Северному морскому пути, отгрузку снизили на 25,5%, так же как и порты Каспийского бассейна (понятно, весьма ограниченного рынка) - на 6,3%. Грузооборот портов Балтийского бассейна вырос на 5,1%, а больше всего выросла отгрузка в портах Азовского и Черного морей - на 11,7% - и, конечно, Дальнего Востока России - на 13,8%.

Сегодня активно растут поставки и грузооборот портов, ориентированных на мало затронутые экономическим кризисом рынки Восточной Азии (Китай, Южная Корея, Юго-Восточная Азия), Индии, Ближнего Востока. Именно эти экспортные потоки поддерживают какой-никакой экономический рост многих российских производителей и всю цепочку предприятий, обеспечивающих поставки этих производителей за рубеж. Казалось бы, нужно пользоваться этой ситуацией, развивать эти поставки в самом выгодном для себя направлении. Уж если есть излишки продукции и возможности поставить ее на экспорт. И совсем не случайно сегодня на Востоке России заявлено такое большое число проектов по развитию существующих и строительству новых портов. В одном только Приморском крае их набирается около десятка. Буквально недавно были объявлены планы начала строительства новых терминалов по отгрузке угля в бухте Теляковского (совместный проект «Волга Групп» и холдинга «Сибирский деловой союз»), в районе мыса Открытого (совместный проект госкорпорации «Ростехнологии» и корейских компаний), нового морского порта «Зарубино» и др. Первые два строятся на 20 млн тонн годовой перевалки, последний - аж на 100 млн тонн!

Уже расширил свои мощности до 7 млн тонн годовой перевалки порт Посьет группы «Мечел», третью очередь (увеличит мощность с 17 млн тонн в год до 30 млн) полным ходом строит ОАО «Восточный порт», одновременно ставя рекорды погрузки угля (2 млн тонн только за один месяц, май 2014 года). А ведь есть еще проекты расширения существующих или строительства новых портов в других регионах российского Дальнего Востока, и даже за пределами страны.

Планам портовиков поставили экоподножку

На этом фоне в начале июля выходит очень интересное решение властей Приморья. Которое, по сути, может блокировать развитие портовой отрасли в крае. Как было объявлено, постановление принято по рекомендации экспертов-экологов и предусматривает внесение изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования. В соответствии с постановлением существующие нормативы дополнены требованиями к перевалке и хранению пылящих и навалочных грузов. В частности, в нормативы градостроительного проектирования внесен новый пункт, который устанавливает, что «перевалка и хранение пылящих навалочных грузов должна осуществляться с использованием технологий, не допускающих прямого контакта груза с окружающей средой, исключающих вынос пыли во внешнюю среду». А строительство «новых перегрузочных комплексов, расширение, модернизация, реконструкция, переспециализация существующих перегрузочных комплексов для пылящих навалочных грузов осуществляется с использованием технологий, не допускающих прямого контакта груза с окружающей средой, исключающих вынос пыли во внешнюю среду».

Решение на первый и даже на второй взгляд правильное. Классическое благое намерение. Как нетрудно догадаться из сделанных перед постановлением заявлений экспертов-экологов, направленное в первую очередь против строительства новых угольных терминалов. Но давайте попробуем вчитаться в него внимательно и обдумать прямо вытекающие из него последствия для всего народного хозяйства Приморского края. Для начала - новое решение прямо обязывает («перевалка и хранение пылящих навалочных грузов должна осуществляться...») использовать такие технологии, при которых не допускается «прямой контакт груза с окружающей средой» и исключается «вынос пыли во внешнюю среду». Нет никаких оговорок, никаких исключений для отдельных случаев, отраслей, грузов - просто «перевалка и хранение должна»...

К сожалению, не все в данном постановлении понятно, и не совсем ясно, как его применять, поскольку нет законодательного обоснования и нет определений его ключевых понятий. К примеру, таких понятий как «прямой контакт», «окружающая среда», «пылящие навалочные грузы», «перегрузочный комплекс». А это очень важно, критически важно. Заглянем для хотя бы одного определения в федеральный закон «Об охране окружающей среды», он в любом случае стоит не ниже законодательства Приморского края, и последнее ему не может противоречить. Этот закон определяет «окружающую среду как совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов». Итак, это природная среда и кое-что еще, некие дополнительные объекты. Что же такое собственно природная среда? Согласно федеральному закону, это «совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов». Нужны еще определения. Они тоже есть в федеральном законе. Согласно нему, «компоненты природной среды - это земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле».

Что получается в сухом остатке? Согласно новым приморским нормативам, не допускается «прямой контакт» пылящих навалочных грузов с землей, почвой, воздухом и другими компонентами природной среды, ведь она часть окружающей среды. Определения «прямого контакта» нет, в законодательстве его тоже не найти, придется догадываться. Хотя вряд ли это сложно. Представьте, что вы покупаете на строительной базе мешок цемента. Это продукт даже упакованным немного пылит. И, когда вы грузите мешок в багажник своего автомобиля (обычно это происходит на открытом пространстве, очень редко в помещении базы, зачем вас туда пускать на машине?), пыль обязательно попадет в «атмосферный воздух», а может, даже на землю. Будет при этом «прямой контакт»? Думается, будет. Относится ли цемент в данном случае к навалочным пылящим грузам, трудно сказать. Поскольку он в мешке, то, наверное, нет, но определения «навалочного пылящего груза» опять нет, и тут явно все будет зависеть от проверяющего.

Но с пылящим грузом в мешках еще можно решить, что он не «навалочный». А как быть с цементом, который действительно грузится навалом в железнодорожные вагоны или автомобили? Строительные компании обычно таким способом переваливают и везут цемент с завода-производителя, им цемента нужно много. Та же самая проблема появляется при любой перевалке и других строительных материалов, которые пылят. Скажем, песка и песчано-галечной смеси, что используются в дорожном строительстве.

Или вот, скажем, минеральные удобрения. Не все, но многие из них пылят, к сожалению. Должны ли все сельхозпроизводители применять технологии, исключающие прямой контакт? А ведь у сельхозпроизводителей есть и другие пылящие грузы, которые переваливаются почти всегда навалом. Это зерно. Можно, конечно, предположить, что пылит оно безвредно, но ведь в постановлении не определяется, что исключать «прямой контакт» должны в случае перевалки вредных грузов. К тому же для некоторых компонентов природной среды, скажем для воды, зерновая пыль вряд ли полезна. Это дополнительный биологический материал, который может вызвать нарушения экологического баланса. В общем, если следовать логике предложенного документа, то в Приморье придется запретить, к примеру, практически все дорожные работы, значительную часть строительных работ и многое другое.

Стоит ли портовая овчинка выделки?

Второе новое положение в нормативах градостроительного проектирования устанавливает, что «строительство новых перегрузочных комплексов, расширение, модернизация, реконструкция, переспециализация существующих перегрузочных комплексов для пылящих навалочных грузов осуществляется с использованием технологий, не допускающих прямого контакта груза с окружающей средой, исключающих вынос пыли во внешнюю среду». Давайте сначала подумаем, будет ли кто-то строить новые перегрузочные комплексы, модернизировать и переспециализировать старые, если к ним будет закрыта доставка в значительной части самых массовых грузов. А та, что останется без «прямого контакта» с окружающей средой, подорожает так, что будет невыгодна. Кроме того, в постановлении опять не определено важное понятие. Можно подумать, что «перегрузочный комплекс» - это только морской порт, но это, конечно, не так. Перегрузочными являются и сухопутные комплексы, как для перевалки грузов из автомобильного транспорта в железнодорожный, так и наоборот. Фактически к ним следует отнести любую грузовую железнодорожную станцию, любой тупик, любой склад, любую базу, где ведется перевалка навалочных пылящих грузов. Значит, на них тоже будут наложены ограничения.

Вряд ли кто-то будет спорить о том, что нужно соблюдать экологические нормы. Но именно нормы, определенные и вполне обоснованные положения, определяющие, почему, где, когда, при каких обстоятельствах нельзя делать то, а можно делать это. Нормы, основанные на законодательстве и определенной логике закона. Нормы, а не расплывчатые, но в то же время очень жесткие требования. Очевидно, что следует бороться с негативным воздействием «пылящих навалочных грузов». Но ясно, что это стоит делать там, где это по-настоящему нужно. Вряд ли необходимо при строительстве или ремонте автодороги возводить закрытый склад для хранения пылящего песка и щебня. Иначе наши дороги из уже позолоченных станут точно золотыми. Не имеет особого смысла требовать строительства закрытого склада для хранения пылящих грузов в морском порту, если этот порт расположен не только за пределами населенного пункта, но и на значительном удалении от него. Именно такие порты проектируют сегодня многие инвесторы в Приморье.

Очевидно, что постановление о новых градостроительных нормативах Приморья фактически сводит к нулю все призывы региональной власти к инвесторам приходить и делать крупные вложения в развитие края. С такими ограничениями и запретами, есть ли смысл затевать сложные и дорогостоящие проекты, ведь почти каждый из них придется реализовать с использованием цемента, песка и других пылящих грузов? Вызывает вопросы и тот факт, что указанные нормативы были введены, как говорится, на ходу, когда уже были начаты как раз очень крупные инвестиционные проекты в сфере морского портового строительства в Приморье. В момент, когда большие компании вложили значительные средства в приобретение земельных участков, в подготовку проектной и в получение разрешительной документации.

И когда уже сделано так много, вдруг серьезно поменялись «правила игры», существенно ухудшив инвестиционный климат в Приморье…

Алексей ГАЛИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.