Приморское "Птичье молоко" захватывают москвичи

Знаменитый вкус приморских конфет, и прежде всего «Птичьего молока», может уйти в прошлое

Эпопея с противостоянием приморских и московских кондитеров подошла к своему логическому завершению. Увы, хэппи-энда, как рассчитывали власти, не получилось. Ситуация ожидаемо разрешилась не в пользу «Приморского кондитера» («Примкон»), вынужденного пойти на заключение мировых соглашений с предприятиями холдинга «Объединенные кондитеры» (входит в группу «Гута»), буквально забросавшими региональную фабрику судебными исками. В перспективе приморскую фабрику ждет поглощение, как это случилось ранее с благовещенской фабрикой «Зея». А значит, о знакомом с детства каждому приморцу вкусе местных конфет можно забыть.

Как стало известно «Золотому Рогу», заключение мировых соглашений отнюдь не свидетельствует о победе «Примкона», о чем уже успели объявить власти и СМИ. Речь идет лишь о промежуточном этапе борьбы за «сладкое» в Приморье. И дальнейшее развитие ситуации видится отнюдь не в розовом свете.

Били, били и добили

ОАО «Приморский кондитер» - крупнейший производитель кондитерских изделий на Дальнем Востоке. Холдинг «Объединенные кондитеры» объединяет 15 кондитерских фабрик из 11 российских регионов. В 2011 году ОАО «Примкон», как и другие региональные фабрики по всей России, получило требование прекратить производство конфет с советскими названиями. Право на использование в качестве товарных знаков большинства так называемых «советских брендов» зарегистрировали за собой «Объединенные кондитеры». При этом федералы выдвинули «Приморскому кондитеру» требование о выплате существенной материальной компенсации за использование прежних товарных знаков. А затем начали «прессовать» приморскую фабрику в судах.

По одному из первых исков еще в 2011 году Арбитражный суд Приморского края взыскал с ОАО «Примкон» в пользу ОАО «Рот Фронт» 6,9 млн рублей компенсации, в пользу ОАО «Красный Октябрь» - 3,9 млн рублей, ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» - 1,2 млн рублей, ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» - 300 тыс. рублей. Итого «Объединенные кондитеры» «заработали» в судебных коридорах 12,3 млн рублей (первоначально сумма исковых требований составляла 60 млн рублей). А «Примкон» был вынужден отдать часть честно заработанной прибыли. Но это было только начало.

В ноябре 2012 года Арбитражный суд, теперь уже Воронежской области, взыскивает с «Примкона» в пользу ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» еще 4,5 млн рублей. А фабрики «Красный Октябрь» и «Рот Фронт» вновь подают в суд на «Примкон», обвинив его в незаконном использовании товарных знаков, правообладателями которых они являются. Первоначально истцы требовали с приморской компании 135 млн рублей. Арбитражный суд Приморского края в апреле 2013 года удовлетворил иск московских фабрик, взыскав с «Примкона» в пользу «Рот Фронта» 2,86 млн рублей, в пользу «Красного Октября» - 4,44 млн рублей. Требования удалось снизить из-за невозможности доказать реальные объемы реализованной спорной продукции. Позже, в рамках рассмотрения дела в Пятом арбитражном апелляционном суде, общая сумма взыскания была увеличена до 8,7 млн рублей.

И это еще не все. Те же «Рот Фронт», «Красный Октябрь» и «ТКФ «Ясная Поляна» выдвигают претензии на очередные 35 млн рублей. Иски были поданы по фактам использования сходных товарных знаков при выпуске «Примконом» конфет и печенья «Барбариска», «Медвежонок», «Кот ученый», «Незабудка», «Морячка» и других.

Как видим, «Примкон» подтолкнули к краю пропасти. Выплачивать дальше многомиллионные платежи предприятию оказалось не под силу, и в 2013 году у ОАО «Приморский кондитер» появляется «клон» - ООО «Приморский кондитер», зарегистрированное по тому же адресу, что и ОАО. Продукция приморских кондитеров по-прежнему присутствует на прилавках магазинов, пусть и от другого юрлица. Но федералы продолжают прессовать по всем направлениям - в начале этого года в Арбитражный суд Приморского края поступает иск от ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» о признании ОАО «Примкон» банкротом. Как говорится, дальше отступать некуда...

«Это вам не синтетика»

А куда смотрела власть, спросите вы. В конце 2013 года на сторону местных производителей встают законодатели - приморский парламент одобрил законодательную инициативу по внесению в Госдуму изменений Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с которыми спорные товарные знаки должны являться предметом коллективной собственности предприятий. Далее сенатор от Приморья Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ (ныне вице-губернатор) подняла болезненный вопрос о советском наследии, в том числе знаменитом бренде «Птичье молоко», на заседании Совета Федерации.

Как сообщила пресс-служба Законодательного Собрания Приморского края, сенатор особенно подчеркнула, что прародительницей «Птичьего молока» является жительница города Владивостока Анна ЧУЛКОВА, которой в 1986 году было присвоено звание Героя социалистического труда с вручением золотой медали «Серп и молот». Этот человек занесен в Золотую книгу почета Министерства пищевой промышленности.

«Именно благодаря ее экспериментам в приморском «Птичьем молоке» используется в качестве желирующей добавки агар-агар, а не синтетические заменители, как в других конфетах родственного названия», - уточнила Татьяна Заболотная.

Она отметила, что приморские конфеты «Птичье молоко» уже 50 лет на рынке и до сих пор соответствуют советским рецептурам и ГОСТам. «По определению эта продукция не может быть контрафактной, как сейчас ее называют согласно законодательным коллизиям», - сказала сенатор во время своего выступления на пленарном заседании.

В настоящее время в Госдуму уже внесены законопроекты «О внесении изменений в статью 1484 части четвертой Гражданского кодекса РФ» и «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ», которые предлагают изменить законодательство в отношении так называемых советских товарных знаков.

В пояснительной записке к ним говорится, что, начиная с 90-х годов, многие из советских брендов были зарегистрированы в качестве товарных знаков по заявкам тех компаний, которые успели сделать это первыми. В течение продолжительного времени новые владельцы таких товарных знаков, как правило, не препятствовали другим производителям при маркировке и предоставляли бесплатные и льготные лицензии.

Однако после введения в действие с 1 января 2008 года части четвертой Гражданского кодекса РФ (касается защиты интеллектульных прав) владельцы товарных знаков начали требовать взыскания компенсации за нарушение их исключительных прав.

В связи с этим внесенные законопроекты предлагают дать «право преждепользования» этими брендами историческим производителям. Так, прописывается, что российское юрлицо, которое до даты регистрации товарного знака, но не позже 17 октября 1992 года, производило продукцию под обозначением, тождественным такому товарному знаку или сходным с ним до степени смешения (читай - «Примкон»!), сохраняет право на дальнейшее использование этого обозначения на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии. При этом не ограничивается объем выпускаемых товаров. Это право «может перейти к другому лицу только в порядке универсального правопреемства», говорится в законопроекте.

Но «Примкону», перед которым замаячила процедура банкротства, ждать судьбоносного решения уже некогда. Тем более что федералы инициировали переговорный процесс, который проходил уже при участии местной власти.

В ходе встречи в администрации края старший вице-президент управляющей компании группы «Гута» Михаил МИХАЙЛОВ заявил, что «Объединенные кондитеры» готовы пойти на урегулирование споров.

«Объединенные кондитеры» и «Примкондитер» снимают взаимные претензии ко всем остальным знакам, находящимся у другой стороны. «Мы готовы урегулировать все спорные вопросы в оперативном порядке. Мы подписываем двустороннее мировое соглашение, прекращаем все судебные споры в

отношении «Приморского кондитера» и готовы наполовину сократить долг предприятия», - сказал Михайлов.

Мало того, «Объединенные кондитеры» даже согласились отозвать заявление о банкротстве. Но в обмен на эти шаги федералы выдвинули свои требования, которые в перспективе могут поставить точку в славной истории «Приморского кондитера».

Что скрывает фантик

Как стало известно «Золотому Рогу», после урегулирования судебных исков москвичи готовы закрыть глаза на дальнейшее использование «Примконом» названий конфет, схожих с советским брендами. Как то «Красный маг», «Ластонька», «Кара-Бум», «Кто в сапогах» и другие. Главной целью москвичей является установление контроля над более оригинальным брендом - «Птичье молоко» («Приморские» в нынешней версии). Отметим, что в настоящее время «Птичье молоко» выпускает в том числе и принадлежащая «Объединенным кондитерам» благовещенская кондитерская фабрика «Зея», только вот вкус этих конфет не имеет ничего общего с оригинальным от «Приморского кондитера», тем самым, который разрабатывала еще Анна Чулкова.

Итак, «Объединенные кондитеры» очень хотят поучаствовать в, назовем его так, совместном проекте по выпуску «Птичьего молока» на приморской рецептуре. Только вот оригинальным названием москвичи делиться не хотят, предлагая вывести на рынок новый товарный знак, допустим под названием «Птичье молоко Премиум». Федералы даже готовы построить в Приморье новые мощности по выпуску кондитерских изделий, но исключительно под новый бренд, который легко сможет укрепиться на рынке благодаря привычной россиянам рецептуре. А вот что будет дальше, догадаться нетрудно: завоевав рынок, «Объединенные кондитеры» с легкостью откажутся от данных ранее обещаний и отберут право на выпуск обновленного «Птичьего молока». И избавятся тем самым от настырного конкурента в лице «Примкона». Вот тебе, бабка, и инвестиционный бум.

«Тактика «Объединенных кондитеров» по уничтожению конкурента на региональном рынке понятна. Не добившись легкой победы в судебных коридорах, федералы решили зайти с другого направления. Под видом обещаемых властям инвестиций на самом деле скрывается банальный рейдерский захват успешного приморского предприятия. Понятно, что задача у москвичей одна – вытеснить с рынка популярную местную продукцию и занять ее место собственной, пусть и не столь качественной. За примерами успешного «освоения» регионального рынка ходить далеко не надо. Кто сейчас вспомнит вкус оригинальных конфет хабаровского комбината «Спутник» или благовещенской фабрики «Зея»? Похожая судьба ожидает и «Приморский кондитер», если власти пойдут навстречу федералам», - говорит один из участников рынка.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.