В Приморском крае ОАО "Восточный Порт" перешагнуло 10-миллионный рубеж

На перегрузочных комплексах ОАО «Восточный Порт», крупнейшего стивидора страны, специализирующегося на перевалке угольной продукции, была обработана 10-милионная тонна угля в этом году.

Почти все 10 миллионов тонн перегруженной продукции – это экспортный уголь, отправленный преимущественно в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 41% экспортного угля с начала года отправлен в Южную Корею, еще 27% - в Японию и 19% - в Китай.

Стоит отметить, что в этом году ОАО «Восточный Порт» в рамках программы Северного завоза отправило более 135 тысяч тонн угля в Магадан.

Управляющий директор ОАО «Восточный Порт» Анатолий Лазарев отмечает, что благодаря слаженной работе коллектива комплексов стивидорная компания сохраняет показатели грузооборота на уровне 2012 года. В прошлом году 10-миллионный рубеж был также пройден в третьей декаде июля, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, в 2012 году стивидорной компанией было обработано более 18 млн. тонн угольной продукции, что составляет пятую часть от угольного грузооборота морских портов России и около 37% от грузооборота портов Дальневосточного бассейна.

Досье ZRPRESS.Ru

В структуру ОАО «Восточный Порт» входят два производственно-перегрузочных комплекса. Первый – единственный в Приморском крае специализированный Угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов. Уровень автоматизации достигает здесь почти 98,9%. Мощность перевалки – 14,2 млн. т в год. Второй - Универсальный производственно-перегрузочный комплекс специализируется на грейферной перевалке угля, его мощность составляет 3 млн.т. в год. Основной груз – каменный уголь, добываемый в Кузбассе. В настоящее время экспортный уголь составляет 98,5% от всего грузооборота стивидорной компании, менее 1,5% приходится на каботажный уголь и 0,01% на прочие грузы. ОАО «Восточный Порт» - крупнейшая стивидорная компания России, которая специализируется на перевалке каменного угля. Координацию работы ОАО «Восточный Порт» осуществляет ООО «Управляющая портовая компания».

ZRPRESS.Ru, Владивосток.