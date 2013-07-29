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В Приморье "Владимир Высоцкий" "накормил" морского монстра
В порту Славянка забункеровали контейнеровоз длиной 369 и шириной 51 метров.
25 июля в порту Славянка была выполнена рекордная для Приморского края бункеровка. За сутки контейнеровоз Apl Vanda получил около 8500 тонн топлива: 7200 тонн мазута IFO-380 и 1250 тонн низкосернистого топлива LSFO. Бункеровка была выполнена танкером Группы «Транзит-ДВ» «Владимир Высоцкий».
Контейнеровоз Apl Vanda длинной 369 м и шириной 51 м и общим тоннажом 150 951 т был построен в Корее в июле 2013 г. Визит в российский порт для осуществления бункеровки – стал его первым судозаходом. Судно встретила хлебом-солью команда Группы «Транзит-ДВ», а также главы поселений Хасанского района и глава района. В знак гостеприимства, экипаж APL VANDA получил несколько тонн приморских овощей, большую корзину с продукцией приморских производителей и небольшие памятные сувениры для каждого члена экипажа. Представители компании APL, в свою очередь, вручили подарки присутствующим с российской стороны.
Приход одного из самых больших судов своего класса в мире ознаменовал открытие бункерного хаба в Славянке. Сделка стала значительным шагом в продвижении программы развития Дальневосточных портов. В Группе «Транзит-ДВ» отмечают, что сегодня идет активная разработка контрактов на поставку не только необходимого топлива, но и предоставление сопутствующих услуг. Речь идет о гарантированных контрактах на поставку экологически чистых овощей, выращенных на территории Приморского края. Это даст толчок к развитию фермерства Приморского края, так как рынок сбыта даже очень больших партий будет гарантирован контрактами. Более того, создание бункерного хаба будет способствовать развитию гостиничного и рекреационного бизнеса Хасанского района.
Юрий РОГОВ, ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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Какое развитие? Развиваться будет 1-3 компании трелюя топливо. Экологически чистые овощи, годовые контракты . Опять про счастливое будущее.