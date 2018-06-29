Подведены итоги седьмого ежегодного Форума "Актуальные вопросы информационной безопасности"

Во Владивостоке состоялся седьмой ежегодный Форум «Актуальные вопросы информационной безопасности»

Первый день мероприятия прошел в отеле «Азимут» в режиме круглого стола, подразумевающий двухстороннее общение докладчиков с аудиторией.

На форуме рассматривались актуальные вопросы информационной безопасности: централизованный мониторинг событий безопасности в целом и подключение к системе ГосСОПКА в частности; критическая информационная инфраструктура (КИИ); аттестация государственных информационных систем по принципу типовых сегментов.

Учитывая активное развитие информационных систем в сферах образования и здравоохранения, две секции были посвящены защите информации в этих узкоспециализированных направлениях.

С экспертной стороны в дискуссии участвовали представители ООО «Информационный центр» и компаний-вендоров, интеграторов (АО «ИнфоВотч», ООО «Конфидент», ОАО «ИнфоТеКС», ЗАО «НПО «Эшелон», ООО «РУСИЕМ», Group-IB, ООО «Код Безопасности» и ПАО «Ростелеком»), а также представители операторов информационных систем (ГБУ СО СОЦИ, КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №6», КГБУЗ «Краевая клиническая больница №2», КГКУЗ «Камчатский краевой МИАЦ», ТФОМС ПК).

В ходе круглых столов участников со стороны аудитории больше всего интересовали вопросы, связанные с порядком отнесения их организаций к субъектам КИИ, ответственностью за нарушение законодательства в сфере информационной безопасности и порядок оформления электронных подписей в здравоохранении.

Второй день форума прошел в большом конференц-зале администрации Приморского края. Прозвучали доклады участников и вопросы из зала. Много актуальных вопросов обсуждалось в кулуарах и на кофе-брейке в непринужденной обстановке.

Во второй день на пленарной части форума помимо разработчиков, интеграторов и операторов информационных систем с докладами выступили и представители регуляторов в области информационной безопасности (Роскомнадзор, ФСТЭК России, Управление ФСБ по Приморскому краю, 8 центр ФСБ России, НКЦКИ).

Были озвучены вопросы централизованного мониторинга событий безопасности в информационных системах, категорирования объектов КИИ, подключения к ГосСОПКА и ответственности за нарушение требований по защите информации. Поднимались вопросы импортозамещения, правила работы с криптографическими средствами, искусственного интеллекта в ИБ. Также постоянно озвучивалась проблема нехватки квалифицированных кадров в области информационной безопасности.

Вице-губернатор Мариза Дмитрий Анатольевич в своем докладе сказал, что сегодня масштабным кибератакам подвергаются государственные учреждения, частные компании и физические лица. «В 2017 году на информационные ресурсы Администрации региона совершено более 12 тысяч компьютерных атак, за первое полугодие 2018 года – уже более трех тысяч, все они были успешно отражены».

Как отметил генеральный директор компании-организатора мероприятия ООО «Информационный центр» Стаценко Павел Сергеевич, в связи с появлением в крае территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток, открытием новых производств, идет большой рост информационных массивов.

«Это новый тренд, когда и медицина, и ЖКХ, и энергетика, культура максимально насыщенны средствами информатизации, накопления, обработки данных. Причем даже те или иные технические решения принимаются уже благодаря автоматике. Это новое поле деятельности, где предстоит большая работа по обеспечению безопасности этого направления», – пояснил руководитель компании.

Материалы Форума (презентации, ссылка на онлайн-платформу повышения квалификации сотрудников в сфере информационной безопасности опубликованы на официальном сайте организатора