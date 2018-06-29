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Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
«Национальные рыбные ресурсы» будут продавать свою рыбопродукцию по особой цене
Во Владивостоке появится государственный рыбный магазин, где цены будут на 20 процентов ниже рыночных, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ФГУП «Нацрыбресурс».
Сеть рыбных магазинов создается для повышения доступности рыбопродукции для населения страны и стабилизации цен на рынке. Свои точки продажи «Национальные рыбные ресурсы» начнут формировать с этого года. Ранее компания реализовывала всю добытую рыбу и рыбопродукцию торгово-посредническим организациям. С текущего года предприятие осуществляет проект по созданию сети рыбных магазинов, в рамках которого часть добываемой рыбы и рыбопродукции будет направляться в собственные точки продаж. Это позволит сохранить свежесть рыбы и создаст условия для организации сбыта продукции по доступным для населения ценам.
На начальном этапе реализации проекта рыбные магазины будут открыты в крупных портовых городах страны. Жители Владивостока, Южно-Сахалинска и Мурманска одними из первых смогут оценить высокое качество продукции и ее низкую стоимость.
Принадлежащие ФГУП «Нацрыбресурс» рыболовные суда успешно осваивают исключительную экономическую зону Российской Федерации. Так, рыболовный траулер «Мария» принял на борт и переработал уже более 150 тонн дикого лосося, добытого на Дальневосточной лососевой путине. Вся рыба и рыбопродукция, выпускаемая судами Предприятия, поставляются на внутренний рынок страны.
Как рассказали представители ФГУП, первый пробный рыбный магазин был запущен в конце 2017 года в Калининграде. Магазин успешно осуществляет реализацию рыбы и рыбопродукции напрямую от промысловиков, минуя торгово-посреднические организации.
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