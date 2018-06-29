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Tele2 открывает салоны связи в цифровом формате во Владивостоке
Владивосток − Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, расширяет сеть дистрибуции и открывает супермаркеты мобильной связи с электронной витриной во Владивостоке.
В 2018 году Tele2 открывает технологичные салоны связи и расширяет перечень услуг в розничной сети компании. Теперь с помощью электронных витрин клиенты в новых супермаркетах связи во Владивостоке могут выбрать один из 10 тысяч возможных вариантов номеров, заказать с доставкой на дом понравившийся смартфон, даже если он не представлен на витрине в салоне.
Фирменная розница остается основным каналом продаж в Приморье: в салонах к Tele2 подключается более половины новых абонентов края. Получить консультацию, узнать об услугах и акциях компании можно более чем в 30 салонах связи Tele2 во Владивостоке, Артеме, Находке, Партизанске, Фокино, Славянке, Уссурийске, Михайловске, Арсеньеве, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Лучегорске. В регионе работает более 1000 точек продаж, в которых жители края могут подключиться к сети Tele2. Они расположены в супермаркетах электроники, торговых центрах, офисах партнеров, отделениях «Почты России».
Кроме услуг связи, в салонах Tele2 посетители могут забрать товары, заказанные на AliExpress, получить услуги страхования от партнеров компании. Страховой полис предусматривает выплату компенсации в случае кражи, механических повреждений, заливания водой, неправомерных списаний денежных средств со счета при краже смартфона.
Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:
«Приоритет компании – качество предоставляемых сервисов и услуг. Tele2 реализует комплексную стратегию развития собственной розничной сети в Приморье, которая в первую очередь нацелена на создание комфортных условий для клиентов. Мы стремимся быть еще ближе, удобнее, профессиональнее, технологичнее. Уверена, что жители Владивостока оценят преимущество виртуальных витрин в новых салонах связи, скорость мобильного 4G-интернета и выгодные предложения Tele2».
Салоны связи Tele2 расположены по адресам: ул. Русская, д. 65 и ул. Крыгина, д. 15.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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