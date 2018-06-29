www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

Tele2 открывает салоны связи в цифровом формате во Владивостоке

29 Июня 2018, 15:38 | Приморье

Владивосток − Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, расширяет сеть дистрибуции и открывает супермаркеты мобильной связи с электронной витриной во Владивостоке.

В 2018 году Tele2 открывает технологичные салоны связи и расширяет перечень услуг в розничной сети компании. Теперь с помощью электронных витрин клиенты в новых супермаркетах связи во Владивостоке могут выбрать один из 10 тысяч возможных вариантов номеров, заказать с доставкой на дом понравившийся смартфон, даже если он не представлен на витрине в салоне.

Фирменная розница остается основным каналом продаж в Приморье: в салонах к Tele2 подключается более половины новых абонентов края. Получить консультацию, узнать об услугах и акциях компании можно более чем в 30 салонах связи Tele2 во Владивостоке, Артеме, Находке, Партизанске, Фокино, Славянке, Уссурийске, Михайловске, Арсеньеве, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Лучегорске. В регионе работает более 1000 точек продаж, в которых жители края могут подключиться к сети Tele2. Они расположены в супермаркетах электроники, торговых центрах, офисах партнеров, отделениях «Почты России».

Кроме услуг связи, в салонах Tele2 посетители могут забрать товары, заказанные на AliExpress, получить услуги страхования от партнеров компании. Страховой полис предусматривает выплату компенсации в случае кражи, механических повреждений, заливания водой, неправомерных списаний денежных средств со счета при краже смартфона.

Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:

«Приоритет компании – качество предоставляемых сервисов и услуг. Tele2 реализует комплексную стратегию развития собственной розничной сети в Приморье, которая в первую очередь нацелена на создание комфортных условий для клиентов. Мы стремимся быть еще ближе, удобнее, профессиональнее, технологичнее. Уверена, что жители Владивостока оценят преимущество виртуальных витрин в новых салонах связи, скорость мобильного 4G-интернета и выгодные предложения Tele2».

Салоны связи Tele2 расположены по адресам: ул. Русская, д. 65 и ул. Крыгина, д. 15.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: связь  tele2 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru