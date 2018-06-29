Более 9 тысяч гектаров морских акваторий под аквакультуру разыграют на ВЭФ в Приморье

Все участки расположены в Приморском крае, прибрежные воды которого исторически являлись наиболее благоприятными районами для марикультуры

Более 9 тысяч гектаров морских акваторий под аквакультуру, расположенных в Приморском крае, выставят на электронные торги. Часть лотов планируется разыграть на четвертом Восточном экономическом форуме, который пройдет 11-13 сентября, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.



Как сообщили в департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, электронные аукционы будут проходить с 3 августа по 13 сентября.



«Площадь 45 участков составляет более 9 тысяч гектаров. В дни ВЭФ электронная площадка будет работать на полную мощность. С 11 по 13 сентября планируется разыграть до 15 лотов», – отметили специалисты.

Информация о лотах размещена в витрине закупок Федерального агентства по рыболовству.



Проведение аукционов в электронной форме позволит исключить ряд негативных факторов, характерных для очных торгов и конкурсов. Предусмотрено использование электронного документооборота и усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭЦП), что обеспечивает необходимый уровень безопасности.



Отметим, в настоящее время в Приморском крае действуют 80 рыбоводных хозяйств, общая площадь предоставленных им в пользование участков – более 58 тысяч гектаров. На «морских огородах» выращивают гребешок, мидию, устрицы, трепанг и ламинарию.



На этот год приморским предприятиям аквакультуры запланированы субсидии в размере около 21,5 миллиона рублей.



«Эти средства направлены на расселение молоди, лизинг, реконструкцию цехов и приобретение техники», – добавил заместитель главы региона.



Напомним, глава региона Андрей Тарасенко подчеркивает, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.



«Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры и других», – считает руководитель края.



Отметим, обеспечение доступной рыбой и морепродуктами населения страны – одно из поручений Президента России Владимира Путина.

Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)