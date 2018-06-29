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Во Владивостоке полиция и администрация продолжают борьбу с незаконной торговлей

29 Июня 2018, 11:26 | Приморье

Рейды проводятся во всех районах города. Незаконных торговцев привлекают к административной ответственности, штрафуют, а установленными ими незаконные объекты демонтируют.

Ежедневно сотрудники административно-территориальных управлений (АТУ) города выявляют десятки незаконных торговцев, которые без разрешений и подтверждающих качество продукции документов реализуют фрукты, ягоды и овощи, мясо и рыбную продукцию, дикоросы и непродовольственные товары.

«На этой неделе в рейды выходили ежедневно как самостоятельно, так и вместе с полицией. Так, в ходе контроля Океанского проспекта в районе дома № 111 был выявлен ряд незаконных торговцев. Теперь им предстоит заплатить штрафы за незаконную торговую деятельность и за размещение нестационарных торговых объектов без разрешений», - рассказывают специалисты АТУ Фрунзенского района.

Недобросовестные продавцы, выставляя свои лотки на тротуарах и пешеходных зонах, создают ещё и большие неудобства горожанам.

«Борьба со стихийной незаконной торговлей ведётся в ежедневном режиме во всех районах города. Только во Фрунзенском районе мы еженедельно выявляем порядка десяти незаконных объектов, с которых ведут торговлю. Все такие объекты попадают под демонтаж», - добавляют специалисты.

Напомним, что по поручению главы города Виталия Веркеенко во Владивостоке в этом году были разработаны новые правила благоустройства, документ находится на рассмотрении в думе города. Предполагается, что в дальнейшем будут существенно увеличены штрафов за нарушение правил благоустройства, а именно - парковку на газонах, незаконную торговлю, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, незаконный снос зелёных насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многое другое.

Фото предоставлено АТУ Фрунзенского района

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: торговля  полиция 



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