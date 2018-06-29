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"Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль

29 Июня 2018, 10:25 | Приморье

Дошла ли соль до приморских дорог - неизвестно

Иркутское ООО «Сибирская соль» (оптовый торговец солью) подало в Арбитражный суд Приморского края заявление о взыскании с АО «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» («Примавтодор», крупнейшее автодорожное предприятие Приморского края) задолженности в размере 5,740 млн рублей.

Дата заседания еще не назначена.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», «Сибирская соль» в 2016 и 2017 годах выиграла контракты «Примавтодора» на 51,660 и 50,919 млн рублей соответственно.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: АО «Примавтодор» (Владивосток) обслуживает около 6,8 тыс. км автомобильных дорог краевой собственности, на которых расположены более 1,6 тыс. мостов общей протяженностью свыше 65 км. Единственным акционером АО является департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.

Отметим, что в начале июня АО «Примавтодор» возглавил Валерий ТАТКАЛО, ранее занимавший должность директора Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». У ранее возглавлявшего предприятия Дмитрия ГОРЛОВА истек срок контракта, продлевать который не стали.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: "ПРимавтодор"  суд  дороги  соль  долги 



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