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Сервисный персонал Восточного экономического форума пополнился 21 компетентным официантом
28 июня в Специализированном центре компетенций во Владивостоке завершился демонстрационный экзамен для официантов в зонах питания гостиничных корпусов. Свои профессиональные навыки подтвердил 21 выпускник программы.
Программа подготовки сотрудников разработана Фондом «Росконгресс» совместно с Департаментом образования и науки Приморского края.
Экзамен состоял из устной и практической частей. Официанты продемонстрировали навыки подготовки зала к приему посетителей, сервировки стола и вежливого обслуживания гостей Форума.
Выпускников оценивали преподаватели центра, а также представители компании-работодателя. В ближайшее время начнется обучение хостес, а также водителей и диспетчеров.
Центр компетенций был создан на базе Колледжа технологии и сервиса в рамках краевой программы по формированию качественной кадровой базы сервисного персонала Форума из числа жителей Приморского края. На базе учреждения планируется подготовить более 800 специалистов, которые будут создавать комфортную атмосферу для участников и гостей мероприятия.
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru. Оператор ВЭФ 2017 – Фонд «Росконгресс» – крупнейший оператор конгрессно-выставочных событий.
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