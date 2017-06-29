www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.89 р. 100 JPY: 60.38 р.
EUR: 76.06 р. 10 CNY: 97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Кадровый вопрос
Распечатать

Сервисный персонал Восточного экономического форума пополнился 21 компетентным официантом

29 Июня 2017, 15:06 | Приморье

28 июня в Специализированном центре компетенций во Владивостоке завершился демонстрационный экзамен для официантов в зонах питания гостиничных корпусов. Свои профессиональные навыки подтвердил 21 выпускник программы.

Программа подготовки сотрудников разработана Фондом «Росконгресс» совместно с Департаментом образования и науки Приморского края.

Экзамен состоял из устной и практической частей. Официанты продемонстрировали навыки подготовки зала к приему посетителей, сервировки стола и вежливого обслуживания гостей Форума.

Выпускников оценивали преподаватели центра, а также представители компании-работодателя. В ближайшее время начнется обучение хостес, а также водителей и диспетчеров.

Центр компетенций был создан на базе Колледжа технологии и сервиса в рамках краевой программы по формированию качественной кадровой базы сервисного персонала Форума из числа жителей Приморского края. На базе учреждения планируется подготовить более 800 специалистов, которые будут создавать комфортную атмосферу для участников и гостей мероприятия.

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru. Оператор ВЭФ 2017 Фонд «Росконгресс» крупнейший оператор конгрессно-выставочных событий.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 
Автор:
Теги: вэф  кадры  росконгресс 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru