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"Роснефть" просит из ФНБ 89 млрд рублей для верфи "Звезда" в Приморье

29 Июня 2015, 09:11 | Приморье

НК "Роснефть" подала заявку на выделение из ФНБ 89 млрд рублей на проект создания судостроительного и промышленного кластера по строительству судов и морской техники для освоения шельфовых месторождений на базе судостроительного комплекса "Звезда" (г. Большой Камень), сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"Необходимость государственной поддержки СК "Звезда" вызвана высочайшей важностью проекта и его значением для страны в рамках реализации стратегической задачи по импортозамещению производства судов и сложной морской техники, остро необходимых для развития российских шельфовых проектов. Реализация данного проекта позволит сформировать новый промышленный кластер на Дальнем Востоке России и будет иметь значительный мультипликативный эффект для целого ряда смежных отраслей", - поясняет "Роснефть".

При этом "Роснефть" является только одним из участников данного проекта, который реализуется совместно с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) и Газпромбанком.

Общая стоимость создания судостроительного комплекса "Звезда" на период 2010-2024 гг. оценивается в 145,5 млрд рублей. Помимо средств ФНБ планируется получение государственной поддержки в виде возмещения процентов по кредитам на строительство верфи в размере 5,6 млрд рублей, а также использование собственных и заемных средств.

Судостроительный комплекс создается на базе верфи Дальневосточного завода "Звезда", который входит в ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (дочернее предприятие ОСК). Предполагается, что комплекс станет основным поставщиком техники для шельфовой добычи.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: судостроение  заводы  фнб  Роснефть  Звезда 



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Комментарии

  • Борис07:52, 29.06.2015#

    Пусть руководитель Роснефти экономит на своей зарплате- она у Сеченова (по отчету думского комитета по этике)составляет 4, 5 МЛН. РУБ В ДЕНЬ!!!! Задумайтесь о сумме!!! Не в месяц-4, 5МЛН. РУБ. В ДЕНЬ!!!

  • 36211:29, 29.06.2015#

    Не давать ни копейки, всё просерут и разворуют.

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