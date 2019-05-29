Солнце "умных городов" взошло во Владивостоке

23 мая Информационная Группа (ИГ) ComNews провела во Владивостоке бизнес-форум «Smart City & Region: Цифровые технологии на пути к «умной стране». Мероприятие стало вторым из серии бизнес-форумов по этой тематике, которые в 2019 году ИГ ComNews организует в восьми регионах России.

Форум во Владивостоке собрал на своей площадке более 130 значимых представителей органов законодательной и исполнительной власти регионов и городов Дальневосточного федерального округа, государственных институтов, федеральных операторов связи, ИТ-компаний, энергосбытовых и иных коммунальных предприятий, поставщиков ИКТ-решений, системных интеграторов, разработчиков цифровых сервисов, а также региональных СМИ.

Стратегическим партнером форума Smart City & Region во Владивостоке выступило ПАО «МегаФон», серебряным спонсором - АО «Газпром космические системы». Единственным партнером с Приморского края стал спонсор сессии системный интегратор «Акцент».





Пленарная сессия бизнес-форума была посвящена разработке концепции и масштабированию успешных моделей «умных городов». Евгений ВЕКОВШИНИН, начальник управления информационно-программного обеспечения Администрации города Владивостока, выступил в ней с докладом «Умный город Владивосток: первые результаты и идеи на будущее». Про подходы к формированию и внедрению проектов «умного города» на территории Хабаровска рассказала Ирина ШАПИРО, вице-мэр Администрации города Хабаровска. Своим мнением о путях и решениях для цифровизации городов в содержательном докладе поделился Андрей ЛЕВЫКИН, директор по региональному развитию ПАО «МегаФон».

Участники обсудили возможности программы «Цифровая экономика» для развития городской и региональной инфраструктуры, повышение требований к качеству городской среды, вопросы финансирования цифровых инициатив города, а также наиболее востребованные направления «умного города»/«умного региона», первые практические результаты внедрения проектов «умный город» в регионах ДВФО, потребности в кросс-региональном сотрудничестве на пути к «умной стране». Еще одной темой дискуссии стали возможности, которые дают проекты «умный город» и «умный регион» операторам связи для выхода за пределы роли «трубы», и подходы операторов связи к созданию специализированных решений для «умного города»/«умного региона».

Доклад генерального директора ООО «Акцент» Александра ВОЗНЕСЕНСКОГО был посвящен технологиям для «умных городов», возможности интеграции их в инфраструктуру города и края. Интегратор поделился опытом таких внедрений в Санкт-Петербурге, Казани, Южно-Сахалинске, Ханты-Мансийске. Александр Вознесенский показал аудитории пути развития данного направления и обсудил мировой опыт компания Huawei в построении «умных городов». Доклад «Технологические решения, направленные на повышение безопасности городов и целых регионов» представила проектный менеджер Дальневосточного представительства фонда «Сколково» Алена МЕДВЕДЕВА.

Завершилось мероприятие круглым столом, под названием «Лучшие практики: как выявлять и тиражировать лучшие региональные проекты», в начале которого генеральный директор и главный редактор изданий ИГ ComNews Леонид КОНИК представил аналитический доклад: «Smart City: каждый город - уникальный кейс».

В дискуссии приняли участие врио вице-губернатора Администрации Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО и и.о. директора департамента информатизации и телекоммуникаций Администрации Приморского края Татьяна ПОТАПОВА, Евгений ВЕКОВШИНИН из Администрации Владивостока, директор Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета Илья МИРИН, Андрей Дымченко из «Уайт Софт», Светлана ДИВАКОВА из «Юридической фирмы «Верум», а также эксперт по недвижимости ЕЭК ООН Владимир КАПЛИНСКИЙ.

Участники заключительной дискуссии обсудили, в каких направлениях «умного города» можно достичь наибольшей эффективности, какие существуют барьеры для муниципалитетов и для бизнеса при построении «умного города», особенности и проблемы реализации проектов «умный город»/«умный регион», планы реализации проектов «умных городов» в Дальневосточном регионе, возможности привлечения финансирования проектов «умный город», в том числе частного капитала, необходимые изменения в законодательство для ускорения процесса внедрения проектов «умный город» и «умный регион», а также новые возможности создания эффективных государственно-частных партнерств в интересах регионов и городов (с учетом изменений в 115-ФЗ о концессионных соглашениях и 224-ФЗ о ГЧП, внесенных летом 2018 г.). Елена Пархоменко отметила, что проекты «умного города» должны развиваться согласно спросу населения, а Татьяна Потапова призвала предпринимателей работать совместно с органами власти и озвучивать свои предложения, в том числе по изменению законодательства.

Среди наиболее востребованных элементов «умного города» участники форума назвали видеонаблюдение (в частности, оно снижает количество ДТП на дорогах и помогает снизить уровень преступности), системы мониторинга городского транспорта и единые карты оплаты проезда, а также оказание муниципальных услуг в электронном виде.

«Есть понимание и согласие всех участников форума, что технологии «умного города» необходимо претворять в жизнь. Я вижу три стороны данного вопроса – местные органы власти, производители ит-решений и интегратор, который реализует данные мечты и желания. Это пример взаимодействия власти и бизнеса для улучшения качества жизни людей, повышения безопасности, решения экологических проблем» - Александр Вознесенский, генеральный директор системного интегратора «Акцент».

Форум Smart City & Region во Владивостоке показал критическую важность обмена мнениями, подходами и лучшими практиками создания «умного города» между различными регионами и городами – об этом, в частности, заявили представители органов власти из Приморского края, Хабаровского края и Республики Саха-Якутия.