Сотрудники ННК-Приморнефтепродукт поддержали общероссийский полумарафон "ЗаБег" во Владивостоке

Главное беговое событие страны охватило 18 городов

Главное беговое событие страны, состоявшееся 19 мая, охватило 18 городов. Десятки тысяч людей вышли на синхронный старт в одно и то же время, вне зависимости от часовых поясов. Во Владивостоке полумарафон начался в 16 часов, но, по мнению участников, ни время, ни расстояние не имеют значения, если любовь к спорту и активная жизненная позиция способны объединить такое количество совершенно разных людей.





Команда ННК-Приморнефтепродукт принимала участие в ежегодном Всероссийском полумарафоне впервые. Дистанции в пять и двадцать один километр одолели наши марафонцы по улице Светланской и финишировали на центральной площади города. Энтузиазм и воля к победе, позитивный настрой позволили сотрудникам ННК-Приморнефтепродукт с легкостью преодолеть заявленное расстояние. Кстати, на фирменных брендированных футболках общероссийского полумарафона команда разместила свой логотип ННК – яркое солнце, который, несомненно, помогал нашим коллегам в пробеге. С гордостью наши спортсмены пронесли по всему маршруту следования знамя ННК.

- Своим участием в самом масштабном синхронном полумарафоне мы не только испытывали свои силы, пределы и возможности. В первую очередь, мы получили чувство сопричастности к общему, интересному и правильному мероприятию, ощутили поддержку бегущих рядом, а главное, мы хотели показать, что ННК – социально активная компания, которая способна привлечь внимание общественности к различным социальным проектам через спорт, - отметили сотрудники ННК-Приморнефтепродукт.

В текущем году Владивосток завоевал первое место среди 19 российских городов - участников всероссийского полумарафона «ЗаБег» и признан беговой столицей России. Надеемся, участие команды ННК-Приморнефтепродукт стало вкладом в нашу общую победу.