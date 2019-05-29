Под китайским крылом

Авиакомпании Китая рассматривают возможность открытия рейсов во Владивосток из восьми городов КНР, полеты из которых в настоящее время не выполняются. В настоящее время рейсы в Китай из аэропорта Владивосток выполняются в Гонконг, Пекин, Муданьцзян, Санья, Тайбэй, Харбин, Чанчунь, Шанхай и Яньцзи.

«Авиакомпании Китая смотрят с оптимизмом на Владивосток и активно изучают возможность открытия в ближайшей перспективе новых рейсов в наш аэропорт из различных регионов Китая. В целях удовлетворения растущего спроса на туристические поездки во Владивосток рассматривается открытие сообщения с такими городами как Нанкин, Ханчжоу, Сиань, Нинбо, Шэньян, Циндао, Цинхуандао, Куньмин», - сказал директор по авиационной коммерции АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) Александр БОБРОВ.

Существенным фактором для развития авиасообщения с Китаем является наличие возможности оформления электронной визы для граждан Китая, прилетающих в Приморье, и отсутствие ограничений по коммерческим правам на авиаперевозку во Владивосток для китайских авиакомпаний.

В первом квартале 2019 года пассажиропоток на маршрутах из Владивостока в Китай вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, основной рост пассажиропотока на международных направлениях обеспечивают рейсы из Владивостока в города Республики Корея.