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317 придомовых территорий благоустроят во Владивостоке
Во Владивостоке продолжаются работы по асфальтированию, установке детских и спортивных комплексов на придомовых территориях. Как сообщили в администрации города, работы ведутся по губернаторской программе «1000 дворов», средства на которую выделены из краевого бюджета. Победителями проекта стали жители 317 владивостокских домов.
Так, на минувшей неделе новые спортивные тренажеры появились во дворе дома №14 по улице Вилкова, а между домами №3 и №5 на улице Полярной рабочие демонтировали старое дорожное покрытие, уложили новый асфальт и установили бордюры.
Напомним, на стадии подготовки проекта представители администрации Владивостока провели встречи с жителями домов, попавших в краевой проект. На месте они осмотрели территории, оценили примерный объем работ, учли пожелания.
Люди единодушно отмечали, что отремонтировать самостоятельно, на средства жильцов, придомовые территории - непосильное бремя, поэтому дороги в сотнях дворов во Владивостоке за последние десятилетия сильно разрушились и пришли в негодность. Вот почему программа по благоустройству дворов и возможность получить на это бюджетные средства оказалась более чем своевременной и долгожданной.
Жители совместно со специалистами управляющих компаний, проектных организаций и администрации краевой столицы подготовили проекты благоустройства домов, сметы работ. По желанию предусмотрели асфальтирование, парковки, установку площадок. Теперь представители советов домов и активные жители осуществляют контроль за работой подрядчиков.
«Все работы должны быть проведены на высоком уровне, с использованием качественных материалов и соблюдением всех норм безопасности», – подчеркнул глава города Олег ГУМЕНЮК.
Кроме того, по городской программе ремонтируются во Владивостоке и проезды к жилым домам. Работы в этом году будут проведены более чем по 50 адресам. Сейчас ремонт ведется на улицах Связи, Карбышева, 12, Сахалинской, 34, Кипарисовой, 14 и другим. Дорожники убирают старое покрытие, устанавливают новые бордюры и готовят дорогу под асфальтирование. На некоторых участках ремонт уже подходит к концу.
Фото vlc.ru
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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