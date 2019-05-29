Реконструкция в рабочем режиме

Обновление производственных объектов Находкинского нефтетерминала происходит без снижения объема перевалки

С 1995 года, когда Морской нефтетерминал стал структурной частью крупнейшей нефтяной компании страны НК «Роснефть», производственный процесс на предприятии постоянно совершенствуется. За последние несколько лет на объектах ООО «РН - Морской терминал Находка» выполнен большой объем работ в рамках программы реконструкции, направленных на повышение безопасности и оптимизацию технологических процессов. Но особенно важным является то обстоятельство, что проводимые мероприятия не препятствуют бесперебойной работе терминала.

Главная цель проводимых мероприятий – обеспечение работы терминала в соответствии не только с требованиями природоохранного законодательства, но и с самыми высокими международными стандартами. Первоочередное внимание уделяется обеспечению безопасности на объекте.

В минувшем году в рамках самой масштабной за время работы Находкинского нефтетерминала (с 1967 года) реконструкции было завершено полное обновление и оборудование современными системами контроля доступа периметра объекта и оборудование современными системами контроля допуска.

С опережением сроков продвигается проект строительства собственного пожарного депо на территории «РН-Морской терминал Находка». Подрядная организация работает «в полный рост», что дает уверенность в том, что объект введут в эксплуатацию в установленный срок – к середине 2019 года. Пожарное депо рассчитано на восемь автомобилей, штатная численность – около 80 человек из числа сотрудников специализированного дочернего предприятия НК «Роснефть», которые будут посменно нести дежурство. Благодаря этому в любое время суток обученные специалисты будут готовы оперативно отреагировать на возможную нештатную ситуацию.

Активными темпами в 2019 году продолжается реконструкция очистных сооружений Морского нефтетерминала. В настоящее время происходит разворот очередного резервуара, ввод которого в эксплуатацию должен состояться до конца текущего года. Полное обновление резервуарного парка и сетей, напомним, запланировано на период до 2025 года. В рамках данного проекта будет осуществлен переход к современному способу очистки вод – биологическому, а работа всего комплекса очистных сооружений будет автоматизирована.

Важно, что реконструкция очистных сооружений производится без остановки работы нефтетерминала. По завершении мероприятий вместо девяти использующихся в настоящее время резервуаров останется восемь, но совокупный объем резервуаров останется прежним – часть из них заменят на большие по объему.

В рамках реализации целевой программы по метрологии, автоматизации измерений и контроля качества нефтепродуктов, в данный момент близится к завершению монтаж системы автоматического учета массы нефтепродуктов в резервуарах. Кроме того, в 2019 году запланирован ввод в эксплуатацию ж/д весов, которые позволят определять массу нефтепродуктов, содержащихся в прибывающих на нефтетерминал вагон-цистернах в движении без расцепки вагонов.

А внедренная в прошлом году система контроля качества позволяет автоматически проводить анализ нефтепродуктов на этапе их приемки, хранения и отпуска, что значительно экономит время на проведение анализа проб. Задача всех проводимых мероприятий – обеспечить контроль за движением нефтепродуктов на всех этапах их перемещения, от выгрузки из цистерн до загрузки на танкер. Полная автоматизация данных процессов поможет нефтетерминалу достичь проектной мощности в 7,5 млн тонн ежегодно.

Фото ООО «РН - Морской терминал Находка»