Проект ВНХК рано класть на полку

НК «Роснефть» не собирается отказываться от реализации проекта «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК) в Приморском крае, наряду с проектом «Находкинский завод минеральных удобрений» (НЗМУ) являющегося якорным резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический». Необходимые капиталовложения в проект ВНХК оценивались экспертами в объеме до 1,5 трлн рублей на весь жизненный цикл проекта.

13 мая «Роснефть» заявила, что проект ВНХК из-за нерентабельности в существующих налоговых условиях исключен из инвестиционного плана компании. «Проект ВНХК, как мы знаем, был рентабелен в рамках существовавшей налоговой системы, и сегодня из-за реализации большого налогового маневра он не является рентабельным, и как таковой он был снят, исключен из инвестиционной программы компании», - сообщил первый вице-президент «Роснефти» Павел ФЕДОРОВ в ходе телеконференции.

Досье "Золотого Рога": Проект ВНХК предполагал строительство нефтехимического комплекса в районе пади Елизарова Партизанского муниципального района Приморского края. Первая очередь ВНХК предусматривала строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью 12 млн тонн нефти в год, вторая - нефтехимического комплекса мощностью 3,4 млн тонн нефти в год. Предварительная оценка суммы средств, необходимых для реализации проекта ВНХК, включая инвестиции в строительство инфраструктурных объектов, составляет более 700 млрд рублей. В сентябре 2016 года «Роснефть» договорилась с Китайской национальной химической корпорацией (ChemChina) о создании совместного предприятия для реализации проекта. Предполагалось, что в СП «Роснефти» будет принадлежать 60%, ChemChina - 40%.

«Роснефть» и ее партнеры будут готовы вернуться к реализации проекта ВНХК при наличии привлекательных и гарантированно стабильных фискальных и регуляторных условий, говорится в заявлении «Роснефти».

«Роснефть» продолжит диалог с органами исполнительной власти с тем, чтобы попытаться найти эффективную экономическую модель проекта. Так, в частности, компания поддерживает инициативы заместителя председателя правительства РФ Ю.П.ТРУТНЕВА по стимулированию стратегических проектов на Дальнем Востоке. Привлечение российских и международных инвестиций в рамках проекта ВНХК будет способствовать созданию десятков тысяч квалифицированных рабочих мест, обеспечению условий для развития смежных производств. При наличии привлекательных и гарантированно стабильных фискальных и регуляторных условий «Роснефть» и ее партнеры будут готовы вернуться к реализации проекта ВНХК», - говорится в заявлении «Роснефти».

НК отмечает, что при принятии решения о начале реализации ВНХК учитывались нехватка мощностей по производству нефтепродуктов на Дальнем Востоке (что приводит к увеличению их стоимости в регионе в силу транспортных издержек), а также высокий экспортный потенциал рынка нефтехимической продукции, прежде всего, в странах АТР.

«Компания на протяжении нескольких лет работала в направлении подготовки и реализации этого проекта. Так, в частности, были проанализированы целевые рынки, разработана концепция проекта, проведены переговоры с технологическими партнерами и инвесторами, которые подтвердили интерес к проекту в случае обеспечения привлекательных инвестиционных условий, а также осуществлены первичные инвестиции», - отмечает «Роснефть».

Необходимые капиталовложения в проект оценивались экспертами в объеме до 1,5 трлн рублей на весь жизненный цикл проекта.

«В связи с высокой капиталоёмкостью, возможность его осуществления (проекта – Прим. авт.) напрямую зависела от стабильности и привлекательности фискального режима, поддержки государства в части строительства внешней и социальной инфраструктуры (газ, электроэнергия, жилье). На протяжении ряда лет компания прилагала все возможные усилия для получения соответствующей поддержки на федеральном уровне. Однако её инициативы не были поддержаны регулятором. Напротив, за последние годы в Налоговый кодекс было внесено около 50 существенных изменений, прямо и негативно влияющих на инвестиционные проекты в нефтепереработке и нефтехимии», - подчеркивается в сообщении «Роснефти».

Как поясняет «Роснефть», компания обязана в процессе публикации регулярной финансовой отчетности информировать акционеров и рынок о ходе реализации существенных проектов, поэтому вынуждена была объявить о приостановке финансирования проекта ВНХК на данном этапе после обсуждений с международными аудиторами и признать соответствующие списания.

Отметим, что в конце прошлого года АО «ВНХК» заказало московской аудиторской компании ООО «2К» оценку рыночной стоимости своего имущества в Находке.

В частности, компания намерена получить оценку рыночной стоимости земельного участка в поселке Врангель (входит в состав Находки) площадью 5,6 га, а также нефтеналивного терминала, в который входят подстанция «Угольная», две трассы ЛЭП (844,4 м и 866,5 м), земельные участки (470 кв. км и 381 кв. м), две вертолетные площадки, автомобильная парковка, наливные причалы общей длиной 701,8 м, грунтовая дорога (4,182 км), выставочные ж/д пути (3,263 км), ж/д мост через реку Хмыловка (238,8 м), подъездной ж/д путь (480 м).

По данным публичной кадастровой карты, речь идет о площадке в устье реки Хмыловки на берегу бухты Врангеля. Географически эти объекты располагаются восточнее пади Елизарова, близ которой ВНХК предполагает строить комплекс. Изыскания на площадке в бухте Врангеля ВНХК проводила в 2012 году - тогда компания изучала состояние акватории бухты Врангеля, а также состояние почв, атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод в долине реки Глинка в Находкинском городском округе.