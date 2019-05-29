Будущее создается сегодня

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29 Мая 2019, 13:45 | Приморье

ООО «РН – Морской терминал Находка» продолжает укреплять кадровый потенциал отрасли

 

В сентябре исполнится ровно 10 лет с тех пор, как в одной из школ Находкинского городского округа появился первый специализированный «Роснефть-класс». За это время сотни выпускников «Роснефть-классов», получившие углубленные знания по профильным предметам, стали настоящим кадровым резервом нефтяной отрасли. Для тех, кто заканчивает обучение в этом году, «последний звонок» прозвенел 23 мая, и с этим важным событием ребят по традиции поздравили руководители и работники Находкинского нефтетерминала.

Находка была выбрана в качестве площадки для реализации уникального образовательного проекта неслучайно – именно здесь находится крупнейший объект ПАО «НК «Роснефть» в Приморье, ООО «РН - Морской терминал Находка». Начиная с 2009 года, Компания инвестировала значительные средства не только в техническое переоснащение учебных классов и приобретение мультимедийного оборудования, но и в привлечение к учебному процессу лучших преподавателей – в том числе, из приморских вузов.

Первый выпуск «Роснефть-классов» состоялся в 2011 году. А в минувший четверг, 23 мая, «последний звонок» прозвенел для 26 выпускников уже девятого по счету специализированного класса в одной из школ Находкинского городского округа. Пятеро из них заканчивают школу с золотой медалью, остальные – на «4» и «5». Сейчас одиннадцатиклассники готовятся к сдаче Единого государственного экзамена, и можно не сомневаться, что это испытание будет пройдено ими с достоинством.

«Случайных» людей здесь нет  - эта фраза полностью применима к ученикам «Роснефть-классов». Двухлетнему обучению в них предшествует не только осознанный выбор вчерашних девятиклассников, но и жесткий отбор, где главные критерии – успеваемость и мотивация к новым знаниям. Тот, кто его проходит и садится за парту «Роснефть-класса», ценит возможность получить хорошее образование. Именно поэтому успеваемость и результаты итоговой аттестации в «Роснефть-классах» заметно лучше среднего уровня по школам Находки. Занимаясь учебой, ученики активно участвуют в общественных мероприятиях, а также в корпоративных творческих и спортивных конкурсах, организуемых НК «Роснефть». И, конечно же, занимают первые места на региональных и всероссийских олимпиадах по различным предметам, входящим в школьную программу.

Напомним, что особенностью «Роснефть-классов» является углубленное изучение математики, физики и химии. Именно эти науки необходимы всем, кто в будущем планирует работать в нефтяной отрасли – как показывает практика прошлых лет, большинство выпускников поступает на бюджетные места в профильных вузах. Но главное, что помимо качественной теории, ребята на практике видят работу подразделений Находкинского нефтетерминала. Во время регулярных экскурсий на предприятие старшеклассники вникают в детали производственных процессов, а также знакомятся с его коллективом, частью которого они сами могут стать уже через несколько лет.

Нынешний выпуск «Роснефть-класса» - уже девятый по счету. Часть торжественных мероприятий по сложившейся традиции прошла на территории терминала ООО «РН – Морской терминал Находка». Выпускников 2019 года поздравил генеральный директор предприятия Александр КРАПИВИН, который вручил школьникам сертификаты об окончании «Роснефть-класса». Получила продолжение и еще одна добрая традиция – высадка выпускниками нового дерева на березовой аллее «Роснефть-классов», которая по праву считается украшением Находкинского нефтетерминала.

- Сегодня вы сделали еще один шаг на пути к успеху, завершив обучение в «Роснефть-классе». Это стало возможным благодаря вашему усердию и тяге к знаниям, благодаря ответственности ваших родителей и школьных наставников. Мы рассчитываем, что уже через несколько лет вы станете частью большого и дружного коллектива ПАО НК «Роснефть», и в полной мере раскроете свой потенциал на предприятиях крупнейшей нефтяной компании страны, -  напутствовал выпускников 2019 года руководитель ООО «РН – Морской терминал Находка» Александр Крапивин.

На фото: Очередной выпуск «Роснефть класса». Девятый уже по счету!

Фото ООО «РН – Морской терминал Находка».

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: РН – Морской терминал Находка  Роснефть 



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