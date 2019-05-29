Рыба моей мечты

Как известно, рыба ищет, где глубже, а рыбак - где лучше условия труда

Промысел минтая завершен, и можно смело подводить итоги. Сезон А путины в Охотском море завершился для Русской Рыбопромышленной Компании очень успешно. С января по апрель на минтаевой путине был задействован весь флот компании. Рыбаки РРПК освоили более 143 тыс. тонн минтая, что превысило показатели прошлого года примерно на 8%.

Теперь устроиться во флот компании хотят многие, особенно после того, как заработки в РРПК стали превышать заработки многих рыбодобывающих компаний. «Золотой Рог» побеседовал с командой корабля «Павел Панин», которая вернулась с путины, о впечатлениях.

Газоэлектросварщик Артем ПОДКОПАЕВ в компании работает с 2016 года. Пришел с суши, подумал, что зарплаты в море выше, и не прогадал. «Зарплатой своей я доволен очень, говорит Артем. - Про соцпакет я знаю, это говорит о надежности компании. Также очень радует, что вся зарплата белая, все стабильно. Говорят, что моряки всегда ищут где лучше, но я в этом вообще не вижу необходимости. Зачем искать, если тебя все устраивает»?

По словам директора дальневосточного дивизиона – директора филиала ООО «Русская рыбопромышленная компания» Виктора ЛИТВИНЕНКО, зимняя путина была сложной. В штормовых условиях флот не только справился с поставленной задачей, но и перевыполнил план. Рыбаки компании показали отличные производственные результаты, а это значит, что их ждут достойные зарплаты.

«У нас строятся новые суда. Заложены кили на «Адмиралтейских верфях», - рассказал Виктор Литвиненко. – Моряки проводят большую часть своей жизни на кораблях, и мы стараемся создать комфортные условия для работы. В этом году ввели новую систему оплаты. Ее смысл кратко можно изложить так «больше выловили - больше заработали». В результате, зарплата у экипажей значительно выросла с прошлого года. Нам хотелось бы добиться идеальной ситуации с кадрами. Чтобы на каждом корабле было два экипажа, которые сменяют друг друга».

Не только высокой зарплатой привлекательны рабочие места в РРПК. Теперь в компании работает «Программа закрепления ключевых специалистов». Она действует с 2015 года, на данный момент в ней 70 участников. Участниками программы, по решению комиссии, могут стать лучшие ключевые специалисты при достижении значимых производственных успехов. Для таких лучших сотрудников открыт денежный фонд, который может быть израсходован на возмещение затрат на оплату турпутевок, дополнительного профобучения или медицинской помощи. Значимый пункт этой программы - что деньгами могут воспользоваться не только участники программы, но и его ближайшие родственники. Недавно этот перечень был дополнен программой ипотечного кредитования.

РРПК решила стать одной из первых компаний, которая изменит подход к трудоустройству плавсостава. В апреле компания открыла во Владивостоке новый современный кадровый центр для формирования плавсостава. Главное изменение в том, что здесь реализован принцип «одного окна». Раньше для трудоустройства претенденту приходилось обращаться в разные организации, расположенные по всему городу, и этот процесс мог занять длительное время. Теперь в одном здании собраны все необходимые инстанции: кадры, учебно-тренировочный центр, расчетная группа, специалисты по охране труда и безопасности мореплавания. Благодаря этому человек, заинтересованный работать в данной компании, за пару дней может определиться со своим решением и устроится на судно компании.

Безопасность производства по максимуму - это требование законодательства России - не пустой звук для руководства «Русской Рыбопромышленной Компании». Здесь на страже безопасности стоят не только общепринятые нормативные акты, но и собственные нормативы по предотвращению травматизма и гибели плавсостава.

Отдел охраны труда регулярно исследует новые методы защиты жизни и здоровья людей. Недавно комиссия по промышленной безопасности РРПК закончила испытания новых видов термокостюмов, радиомаяков, страховочных жилетов и страховочных привязей для траловых команд. Новые костюмы, за счет влагостостойкой мембранной ткани, снижают риск переохлаждения. Современные радиомаяки позволяют найти человека, оказавшегося в воде, даже если он находится на расстоянии девяти километров от судна...

Сегодня суда готовятся к летней путине, а экипажи ждут своей смены. Выход на летнюю путину планируется на июнь-июль. После выхода судов из пунктов проведения МРТО, они отправятся на промысел в Западно-Беринговоморскую зону. «Следующая рыбалка будет проходить в Беринговоморской промысловой экспедиции, рассказывает капитан судна «Павел Панин» Евгений ТЮРИН. - Будем выполнять план по добыче, обработке и доставке минтая и сельди в российские и зарубежные порты. На мой взгляд, новая система оплаты подстегивает на эффективную работу. Сложно лениться, когда знаешь, что от тебя зависит повышение зарплаты».

Диана БЕЛАЯ, фото Евгении ПРИЙМАК.