В Приморье внедряются ревматологические ноу-хау

По распространенности ревматические болезни уступают лишь кардиологическим и онкологическим: они на третьем месте среди причин, приводящих к инвалидности. В поликлиниках Приморья к участковому терапевту с жалобами на боли в опорно-двигательном аппарате обращается каждый третий пациент. У каждого второго ревматологические заболевания становятся причиной временной нетрудоспособности.

Спектр ревматологических заболеваний широк, а профессиональных ревматологов в Приморье, как и специализированных клиник, катастрофически не хватает. Понимая эту проблему, компания «Артрология» открыла уникальное для региона медицинское учреждение, специализирующее на заболеваниях опорно-двигательного аппарата - Клинику ревматологии профессора Дубикова А.И. В мае клиника отметила первую годовщину работы. О результатах, которых удалось достичь медучреждению, о ревматологии в крае и немного о себе, газете «Золотой Рог» рассказал главный врач клиники – доктор медицинских наук, профессор Александр ДУБИКОВ.

– Александр Иванович, почему вы выбрали ревматологию в качестве основного направления медицинской деятельности?

– Ревматология – это специальность, в которой необходимо системное мышление. Ревматолог разбирается в заболеваниях опорно-двигательного аппарата, из них более 250 попадает в сферу его компетенций. Внимание специалиста сосредоточено не только на заболеваниях суставов, но и на системных заболеваниях соединительных тканей, которые проявляются множественностью поражений органов и систем, и которые всегда сложно диагностировать.

– Вы долгое время работали в государственном медицинском учреждении, но потом ушли в частную медицину. Что вас склонило к такому шагу?

- Кризис, который сегодня существует в области государственной медицины службы здравоохранения, на мой взгляд, не имеет ближайших перспектив разрешения. Основная проблема, с которой сталкивается сегмент узкой медицинской направленности в государственных учреждениях – а к нему можно отнести и ревматологию – это дефицит квалифицированных кадров. Он связан, во-первых, с материальными аспектами: в частности, размером зарплат узкого специалиста в поликлинике. Во-вторых – с проблемами высшей медицинской школы: разрушив старую систему подготовки врачей, в России до сих пор не создали эффективную новую систему высшего медицинского образования. И, наконец, это связано и с мотивационными аспектами нематериального характера, с требованиями к саморазвитию и так далее. Поэтому максимально эффективная работа на благо здоровья населения возможна только в частном медицинском секторе. Осознание этого, а также высокий запрос на услуги профессиональных врачей-ревматологов привели меня к идее объединения лучших высококвалифицированных кадров в стенах Клиники доктора Дубикова.

– Многим кажется, что проблемы опорно-двигательного аппарата означают проблемы суставов, но это не совсем так. И ваша клиника специализируется на патологиях околосуставного мягкотканого аппарата. Расскажите об этом подробнее?

– Действительно, наше приоритетное направление – это работа с околосуставным или мягкотканым аппаратом, который состоит из связок, прикрепленных к капсулам суставов. Болезни данного аппарата очень разнообразны, и часто являются причиной временной или стойкой утраты трудоспособности. К сожалению, эти состояния диагностируются в Приморье очень плохо, а понимание, как их лечить практически находится на уровне советского периода развития медицины. Чтобы исправить эту катастрофическую ситуацию, в работе нашей клиники мы взяли в основу новейшие методики.

– Вы внедряете новые методики, ряд из которых являются для Дальнего Востока настоящими ноу-хау?

– Это одно из наших главных достижений. Сегодня существует огромный диапазон предлагаемых методик и технологий, но они имеют разную эффективность. Мы делаем ставку на те, которые позволяют в наиболее короткие сроки восстановить как сустав, так и околосуставные мягкие ткани.

– В обществе еще довольно сильно распространен стереотип о том, что пациенты ревматолога – люди в возрасте, хотя заболевания опорно-двигательного аппарата стремительно молодеют. Можете ли вы отметить, что одна из основных проблем ревматологии Приморья – это обращение пациентов на поздней стадии заболевания?

– Вне всякого сомнения, обращения на поздних стадиях заболевания – достаточно типичная проблема для ревматологии. Но появляются и новые тренды, которые связаны со стремлением к самосовершенствованию физического состояния. Поэтому сегодня часть молодых людей задолго до появления серьезной симптоматики обращается к ревматологам и выясняет свои проблемы на ранних стадиях. Мы активно поддерживаем этот тренд: ведем диалог с молодежью на площадках соцсетей, сотрудничаем со спортивными комплексами Владивостока, устраиваем совместные акции, направленные на популяризацию здорового образа жизни.

На фото: Локомотивом ревматологических ноу-хау в Приморье стала Клиника ревматологии профессора Дубикова А.И.

Фото автора