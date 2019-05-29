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Актуальные вопросы информационной безопасности обсудят в Приморье
Во Владивостоке 19 июня в большом конференц-зале здания администрации Приморского края состоится VIII Форум "Актуальные вопросы информационной безопасности"
Организаторами форума выступают Администрация Приморского края и компания "Информационный центр".
С докладами выступят специалисты ФСБ России, ФСТЭК России, Управления Роскомнадзора по Приморскому краю, а также представители ведущих отечественных компаний в области современных информационных технологий (ГК ИнфоВотч, ООО "Код безопасности", ООО "Конфидент", АО "Лаборатория Касперского", ЗАО "Аладдин Р.Д." ОАО "ИнфоТеКС", ГК Эшелон, ГК Astra Linux и Аксофт).
Будут рассмотрены такие вопросы, как:
- Требования регулирующих органов к мерам по обеспечению защиты информации, примеры проверок организаций, предприятий и учреждений.
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- Практический опыт мониторинга информационной безопасности.
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- Обеспечение информационной безопасности в условиях импортозамещения.
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- Вопросы практической реализации требований ФЗ-187 "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации".
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- Тенденции киберугроз и новые вызовы – критерии выбора средств защиты информации.
20 июня 2019 года с 11:00 до 18:00 в Пушкинском театре Творческого Центра ДВФУ (г. Владивосток, ул. Пушкинская, 27), состоятся круглые столы с предметными обсуждениями актуальных вопросов и мастер-классами технологических решений.
1 секция – "Теория и практика мониторинга".
2 секция – "Критическая информационная инфраструктура и АСУ ТП".
3 секция – "Вопросы информационной безопасности в образовании".
4 секция – "Системы защиты информации в здравоохранении".
5 секция – "Аттестация объектов информатизации".
Время проведения:
19 июня 2019 года с 9:00 до 16:40. Место проведения: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, 1-й этаж.
20 июня 2019 года с 11:00 до 18:00. Место проведения: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 27 (Пушкинский театр Творческого Центра ДВФУ).
Участие бесплатное по обязательной регистрации. По итогам форума слушателям будет выдан сертификат, подтверждающий участие в мероприятии. Для получения более подробной информации, а также для оформления пропуска в здание Администрации Приморского края обращаться на электронную почту seminar@ic-dv.ru или по телефону: (423) 240-48-66, 8-800-302-01-99 (доб. № 109).
Онлайн-регистрацию на мероприятия можно пройти по ссылкам:
19 июня 2019 г. Пленарное заседание - https://ooo-informatsionnyy-tsent.timepad.ru/event/937304/.
20 июня 2019 г. Круглые столы - https://ooo-informatsionnyy-tsent.timepad.ru/event/937305/.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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