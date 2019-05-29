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Актуальные вопросы информационной безопасности обсудят в Приморье

29 Мая 2019, 09:45 | Приморье

Во Владивостоке 19 июня в большом конференц-зале здания администрации Приморского края состоится VIII Форум "Актуальные вопросы информационной безопасности"

Организаторами форума выступают Администрация Приморского края и компания "Информационный центр".

С докладами выступят специалисты ФСБ России, ФСТЭК России, Управления Роскомнадзора по Приморскому краю, а также представители ведущих отечественных компаний в области современных информационных технологий (ГК ИнфоВотч, ООО "Код безопасности", ООО "Конфидент",  АО "Лаборатория Касперского", ЗАО "Аладдин Р.Д." ОАО "ИнфоТеКС", ГК Эшелон,  ГК Astra Linux и Аксофт).

Будут рассмотрены такие вопросы, как:

  1. Требования регулирующих органов к мерам по обеспечению защиты информации, примеры проверок организаций, предприятий и учреждений.
  2.  
  3. Практический опыт мониторинга информационной безопасности.
  4.  
  5. Обеспечение информационной безопасности в условиях импортозамещения.
  6.  
  7. Вопросы практической реализации требований ФЗ-187 "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации".
  8.  
  9. Тенденции киберугроз и новые вызовы – критерии выбора средств защиты информации.

20 июня 2019 года с 11:00 до 18:00 в  Пушкинском театре Творческого Центра ДВФУ (г. Владивосток, ул. Пушкинская, 27), состоятся круглые столы с предметными обсуждениями актуальных вопросов и мастер-классами технологических решений.

1 секция – "Теория и практика мониторинга".

2 секция – "Критическая информационная инфраструктура и АСУ ТП".

3 секция – "Вопросы информационной безопасности в образовании".

4 секция – "Системы защиты информации в здравоохранении".

5 секция – "Аттестация объектов информатизации".

Время проведения:

19 июня 2019 года с 9:00 до 16:40. Место проведения: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, 1-й этаж.

20 июня 2019 года с 11:00 до 18:00. Место проведения: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 27  (Пушкинский театр Творческого Центра ДВФУ).

Участие бесплатное по обязательной регистрации. По итогам форума слушателям будет выдан сертификат, подтверждающий участие в мероприятии. Для получения более подробной информации, а также для оформления пропуска в здание Администрации Приморского края обращаться на электронную почту seminar@ic-dv.ru или по телефону: (423) 240-48-66, 8-800-302-01-99 (доб. № 109).

Онлайн-регистрацию на мероприятия можно пройти по ссылкам:

19 июня 2019 г. Пленарное заседание - https://ooo-informatsionnyy-tsent.timepad.ru/event/937304/.

20 июня 2019 г. Круглые столы - https://ooo-informatsionnyy-tsent.timepad.ru/event/937305/.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: информационная безопасность  приморье 



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