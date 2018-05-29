Приморцы получат леща

Ученые «ТИНРО-Центра» отмечают положительную динамику рыбных запасов и уловов на озере Ханка

Благодаря природоохранным мероприятиям в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы биоразнообразие и биомасса пресноводных видов рыб в регионе находятся на высоком уровне. И это позволяет приморцам без проблем включать их в свое меню. Причем по вполне доступным ценам.

На прилавках царит достаток

Было время, когда при большом желании купить во Владивостоке речную либо озерную рыбу, за исключением проходной, по непонятным причинам было большой проблемой. А сегодня ею активно торгуют практически на всех городских рынках, в крупных торговых центрах, с машин, на городской ярмарке, проходящей на центральной площади.

Еще одной популярной точкой, где всегда можно купить рыбу из пресноводных водоемов, даже в живом виде, является небольшой специализированный «Рыбный рынок» на Второй речке рядом с ТЦ «Березка».

Чем же здесь можно себя порадовать?

Если душа просит, то можно ударить по своему кошельку - купить живого осетра по 1 500 рублей за килограмм или живую форель за 700. Рыба с витрины, где она поддерживается в охлажденном состоянии льдом, предлагается по ценам дешевого «фрешевского» мяса. Сом - 197 рублей за килограмм, сазан - 212, щука - 220, толстолоб - 250. По эконом-цене проходит карась - 113 рублей. Отдельно лежит уже чуть потускневший карась - по 30 рублей. Но выглядит вполне съедобно. Спрашивается: в чем подвох? Продавщица объясняет, что все очень просто - пришла свежая партия рыбы, и поэтому пролежавшую уже два дня из предыдущей партии уценили.

Спрос хорошо изучен, и к реализации рыбы обычно берется столько, чтобы она не успевала уходить в уценку. А покупают ее в основном ценители вкусовых качеств речной рыбы. Конечно, конкуренция с морской - огромна, учитывая и большее разнообразие и то, что долгое время население города приучалось к морскому ассортименту.

Выясняется, что время от времени на этом рынке бывают змееголовы, судаки, карпы, верхогляды, конек пестрый, гобушка Ханкайская и пр., которые тоже вылавливаются в крае. Причем наряду с выловленной рыбаками рыбой соседствует продукция, выращенная рыбоводами в своих рыбных хозяйствах. Контрафакт, добытый нелегально и не имеющий положенных документов, к реализации не принимается.

Стоит отметить, что поставщики пресноводной рыбы основного ассортимента - карась, сазан, карп, верхогляд, толстолобик, щука, осетр, конек, сом - преимущественно предлагают килограмм свежей продукции в пределах 100-150 рублей. Рыбу из разряда редкой и деликатесной - значительно дороже. Впрочем, конкретные цифры сделок скрыты коммерческой тайной.

К гримасам розничного рынка можно отнести такой факт, что консервированной пресноводной приморской рыбы в магазинах не видно, хотя известно, что на Ханкайском рыбозаводе в свое время предпринимались усилия, чтобы такое производство наладить.

Ханка-кормилица

По своей площади Ханка сегодня считается самым большим пресноводным водоемом Дальнего Востока - свыше 3 030 кв. километров. Однако величина эта непостоянна, и люди, расхватавшие облюбованные ими участки на самом берегу озера в первый день действия закона о «Дальневосточном гектаре», когда еще и регистрация не была налажена, - жестоко просчитались: их земля из-за разлива ушла под воду. Теперь впору оформлять подводные огороды и заниматься перспективным, но рискованным рыборазведением.

Общий объем воды в озере - около 18,3 кубокилометра притом, что оно мелководно, и основные глубины - 1-6,5 метров. В течение года обновление вод составляет порядка 2 кубокилометров. Вода поступает с бассейна площадью около 18,4 тыс. километров. В Ханку впадают 24 речки, в которые в самые жаркие дни устремляется рыба, чтобы спастись от перегрева, а вытекает только одна речка - Сунгача.

Безусловно, место это буквально «золотое», заповедное. На части озера действуют режимы Ханкайского биосферного заповедника и российско-китайской ООПТ, и какая-

либо хозяйственная деятельность запрещена.

Одна из причин, по которой приханкайский гектар ушел «на ура», - это рыбное богатство озера. Известно 74 вида рыб, которые здесь обитают. Из них - 10 основные промысловые, и еще 10 - второстепенные промысловые.

Из тех, которые редко на слуху - длиннохвостый колючий пескарь и уссурийская востробрюшка, пока что не охваченные промысловым ловом, краснопер, касатки, судак, белый амур, сиг, калуга, черный и белый амур, налим, таймень, ленки, хариус, амурский язь и пр.

Удивительно то, что при интенсивном любительском и браконьерском лове, при гибели и активной добыче рыбы населением на рисовых чеках и заливных землях в озере сохраняется еще какой-то потенциал для промышленного рыболовства. Правда, озерные квоты, которые в основном распределяются через аукционы Приморского теруправления Росрыболовства - это мизер по сравнению с морскими.

Практически вся приморская рыба из пресноводных водоемов попадает на местный рынок или на стол рыбацкой семьи, а не в заграничье.

Вероятно, обилие морской рыбы очень здорово нивелирует на приморском рынке относительно небольшую добычу и реализацию речной и озерной.

В марте врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО провел рабочее совещание с участием ученых «ТИНРО-Центра», на котором, оценив высокую роль науки в развитии рыбного хозяйства региона, отметил необходимость активного развития в крае пресноводной аквакультуры. В ходе обсуждения этого вопроса было отмечено, что озеро Ханка сегодня является наиболее актуальным плацдармом развития пресноводной аквакультуры в крае. Объектами, привлекательными для пастбищного аквакультурного выращивания, признаны белый амур, сазан, белый и пестрый толстолобики и верхогляд.

Браконьеры идут на икромет

Самое уловистое на браконьеров время на Ханке - весна, когда рыба идет на нерест. Каждый рейд рыбоохраны Росрыболовства совместно с ПУ ФСБ России по Приморскому краю - это многие метры браконьерских сетей и ловушек, десятки килограммов изъятой и выпущенной рыбы. И таких рейдов каждую весну - под сотню. За рейд в среднем по два-три задержания с составлением протокола об административном правонарушении и предъявлением штрафных санкций.

Эта борьба помогает сберечь подрываемые браконьерами богатства озера. В том числе редких краснокнижных видов рыб - это черный амур, желтощек, черный амурский лещ, китайский окунь - ауха, сом Солдатова, мелкочешуйчатый желтопер. Если они попадают на удочку, то их надо отпускать в озеро, а не в кастрюлю или котелок.

К сожалению, браконьеры не брезгуют в своей черной деятельности зачастую самыми варварскими методами. Так 8 мая сотрудники «Росрыболовства» выловили на Ханке в сбросовом канале Новодевичанской рисовой системы двух браконьеров, глушивших рыбу электроудочкой. Их улов таким способом составил 20 рыб общим весом около 28 кг.

Но это показало лишь видимую часть ущерба, поскольку такая снасть поражает насмерть молодь рыб в радиусе действия примерно 10 метров.

В этом году с 20 апреля по 10 мая на озере и в реках, впадающих в него, был проведен 41 рейд, в ходе которых рыбнадзорным органом был составлен 101 административный протокол, вынесено 7 определений о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении расследования. У браконьеров изъяли 51 сеть общей длиной 2 280 метров и два иных запретных орудия лова, конфисковали 68,9 кг рыбы, и 22,3 кг еще живой было выпущено в водоемы.

Что интересно, «ловля» браконьеров часто экономически выгоднее, чем лов рыбы. С 1 января базовые штрафы за незаконную ловлю рыбы сетями составляют 100-300 тысяч рублей. Плюс «наценки»: поштучно за каждую рыбину определенных видов в период икромета, вдвойне - за самку, значительно выше определен штраф для ответственных должностных лиц. В принципе, выставляемый нарушителю штраф без проблем может набежать и до полумиллиона рублей. Впрочем, столь серьезная денежная сумма легко может быть заменена небольшим сроком лишения свободы - на шесть месяцев.

Досье "Золотого Рога": Российские законодатели подсчитали, что, благодаря повышению размеров «сетевых» штрафов дополнительные финансовые поступления в бюджет страны могут достичь от 2,3 до 3,15 млрд рублей в год. А повышение занятости по отлову браконьеров позволит создать в стране более трех тысяч рабочих мест.

КРОМЕ ТОГО

Наука отмечает рост запасов

В конце апреля во Владивостоке в ТИНРО-Центре прошли общественные слушания по материалам, обосновывающим общий допустимый улов (ОДУ) водных биоресурсов на Дальневосточном бассейне и во внутренних водоемах Приморского края в 2018 году.

Научный сотрудник отраслевого института Максим ШАПОВАЛОВ отметил, что в этом году учеными предлагается к вылову в Приморье, в рамках ОДУ, 560 тонн пресноводной рыбы. Причем основную долю улова традиционно может дать озеро Ханка, где в последние годы происходит заметный рост рыбных запасов. Особенно он отмечается по сазану, коню пестрому, карасям и верхогляду. Если рыбакам удастся полностью выловить предложенные к добыче речные и озерные объемы (но освоение ОДУ в последние годы достигало лишь 75%), то на каждого приморца в этом году придется примерно по 300 грамм легальной пресноводной рыбы в живом весе или около 200 грамм - в виде приготовленных блюд. Наверное, маловато. Однако остальной спрос на эту продукцию видимо вполне удовлетворяется любительским ловом, рыбой, выращенной рыбоводами, и - незаконным, нерегистрируемым и нерегулируемым промыслом (ННН-промыслом).

Специалисты полагают, что последнее является причиной невысокой активности по освоению приморскими рыбаками квот по пресноводным уловам. С другой стороны проблема ННН-промысла на внутренних водоемах края заставляет ученых осторожно подходить к рекомендуемым объемам ОДУ.

На фото: На прилавках Владивостока дефицита рыбы из местных пресноводных водоемов нет.

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