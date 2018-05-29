Тепло от угля стало экологичнее

Автономные модульные котельные с высоким экономическим эффектом заменяют старые агрегаты

Помимо крупных ТЭС и ТЭЦ в Приморском крае тепло вырабатывают сотни небольших котельных. Большинство работает на угле. Срок службы многих из них подходит к концу. К тому же они сегодня являются источниками загрязнения атмосферы, с чем невозможно мириться.

В этой связи в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы и подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Приморском крае» на базе КГУП «Примтеплоэнерго» прежние котельные заменяются автономными модульными котельными, которые работают в полуавтоматическом режиме, производят тепло более рационально и более бережно по отношению к экологии.





Предприятие в поиске эффективности

Для государственного предприятия сегодня характерен поиск наиболее оптимальных решений, направленных на совершенствование производства и улучшение экономических показателей.

В этой связи в 2015 году в КГУП «Примтеплоэнерго» была принята подпрограмма «Автоматизированные модульные котельные», основная цель которой сводится к реализации мер по повышению качества теплоснабжения и экономии средств путем замещения неэффективных, морально устаревших и с высокой долей амортизации объектов теплоснабжения, эксплуатируемых предприятием.

Как отмечают в «Примтеплоэнерго», три года тому назад в эксплуатации в его ведении насчитывалось 300 мелких малоэффективных теплоисточников, работавших на различных видах топлива, с установленной мощностью до 1 Гкал/ч. Многие из них отслужили уже по 15-20 лет. Для таких котельных основными проблемами стали отсутствие какой-либо автоматизации процесса выработки тепловой энергии, низкая эффективность его сжигания и неудовлетворительная надежность источников теплоснабжения.

Наличие котельных, работающих на дорогом жидком топливе, также потребовало выработки специалистами предприятия комплексного подхода, позволяющего найти технические решения существующих проблем.

В итоге поиска оптимальных решений в рамках проводимых мероприятий по энергосбережению в 2015 году в «Примтеплоэнерго» была разработана программа по повышению энергоэффективности, в которую вошли мероприятия по установке автоматизированных модульных котельных (АМК), работающих на угле.

Программа определила, что целевой группой на первоначальном этапе ее реализации должна стать замена аварийных котельных, а также котельных, работающих на жидких нефтепродуктах, то есть мазуте. По выполнении этого этапа предприятием стали устанавливаться и планируются к установке АМК, заменяющие малоэффективные угольные котельные.

Программа перевооружения объектов малой теплоэнергетики потребовала найти простые и выигрышные для ее развития решения. Так, основными ее параметрами в рамках установки автоматизированных модульных котельных стали: однотипность устанавливаемого оборудования, отвечающего современным требованиям нормативов в области энергоэффективности и охраны окружающей среды, возможность использования более дешевых видов топлива, каким на сегодня является уголь, а также – компактность самих АМК.

С целью безусловной надежности работы при определении установленной мощности автоматизированного модуля, в него принято закладывать 100-процентное резервирование присоединенной нагрузки потребителей. Тем самым минимизируются риски нештатных ситуаций на самой котельной, и гарантируется высокая надежность теплоснабжения.

Досье "Золотого Рога"

В минувшем году КГУП «Примтеплоэнерго» установило 34 автономные модульные котельные. Они появились в Артеме, Графском, Кипарисово, Таежке, Ружино, Невском, Орехово, Ильинке, Камень-Рыболове, Фадеевке, Красном Куте, Александровке, Кремово, Сиваковке, Троицком, в Раздольном и Козьмино. На приобретение этих АМК было в целом выделено около 232 млн рублей, в том числе более 196 млн рублей составила субсидия краевого бюджета.

Без помощи - никак

Выполнение программы перевооружения на сегодня серьезно зависит от поддержки из краевого бюджета, поскольку финансовое положение предприятия таково, что на эту программу оно может выделять относительно скромные средства. Мероприятия, планируемые по этой программе в 2018 году, подготовлены и направлены на рассмотрение и утверждение в адрес департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края. После их утверждения будет заключено соглашение о предоставлении субсидии краевого бюджета в целях финансового обеспечения затрат предприятия на установку новых АМК в этом году.

КГУП «Примтеплоэнерго» осуществляет закупки в рамках 44 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путём размещения на официальном сайте zakupki.gov.ru. В конкурсе на поставки котельных может участвовать любая подходящая по параметрам технического задания компания, вне зависимости от её географического нахождения.

С привлечением средств субсидии краевого бюджета в текущем году КГУП «Примтеплоэнерго» планирует установить 22 автоматизированные модульные котельные, оборудование и материалы для которых будут поставлены в рамках 44 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По одной АМК намечается установить в Дальнереченском, Красноармейском, Надеждинском, Октябрьском и Черниговском районах. По две – в Кировском, Михайловском, Хасанском районах и в Находкинском городском округе, три – в Хорольском районе и шесть – в Лесозаводском ГО.

К концу этого года КГУП «Примтеплоэнерго» наметило завершить строительство большой новой модульной угольной котельной в поселке Углекаменск Партизанского ГО. Сейчас в нем и соседнем селе Казанка работают три котельные, находящиеся в плачевном виде. Их строения и оборудование пребывают в «предынфарктном» состоянии, и их срочно надо выводить из эксплуатации. Новая мощность позволит предоставить местным жителям услуги теплоснабжения более высокого качества, чем прежде, а предприятию – существенно уменьшить эксплуатационные расходы, включая экономию топлива.

Главный инженер теплового района «Партизанский» Андрей ВОЛКОВ отметил, что здание этой котельной будет капитальным, построенным по современным технологиям: «В ней устанавливается новое технологическое оборудование, автоматические котлы приморского производителя, рассчитанные на сжигание местного бурого угля. Ее мощность – 7,6 гигакалорий. Максимальная нагрузка должна приходиться на зимний период, когда в работе будут три котла и один – в резерве. В котельной так же имеется резервный источник воды, транспортерная лента, подающая уголь, и резерв по золоудалению».

В перспективе эта новая мощность будет обслуживать 35 различных серьезных объектов в Партизанском районе, в числе которых - многоквартирные дома и объекты социальной инфраструктуры.

Директор Партизанского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» Игорь СЫЧ отмечает: «После завершения строительства этой котельной нагрузки от старых переключат на нее. В настоящее время уже построено само здание и установлено основное и вспомогательное оборудование. Сейчас идет возведение стен склада угля, вскоре будет осуществлено строительство теплотрассы. Работа идет полным ходом».

Эффект налицо

Десятки АМК, установленные в Приморье за последние три года, позволили существенно уменьшить затраты на теплоэнергию и улучшить теплоснабжение в жилых домах и на социально-значимых объектах во многих населенных пунктах края.

Специалисты отмечают, что опыт эксплуатации автоматизированных модульных котельных показал высокую их надежность. Они более эффективно используют уголь для выработки тепла. Автоматическое погодное регулирование параметров отпускаемого теплоносителя АМК улучшает качество услуг теплоснабжения.

Расчетный экономический эффект от установки АМК с начала реализации программы по установке котельных по минувшему году оценивался в 126 млн рублей. А экономический эффект на текущий момент от АМК, установленных на конец 2017 года, составил 133,5 млн рублей.

Выигрыш от внедрения АМК взамен старых объектов теплоснабжения получила и экология края. В «Примтеплоэнерго» отмечают, что все устанавливаемые в крае автоматизированные котельные оснащены пыле-газо-очистными установками, снижающими вредные выбросы в атмосферный воздух до минимальных значений. Продукты горения топлива в виде золы накапливаются в специальные бункеры и вывозятся по мере их заполнения с последующей утилизацией. Кстати, на многих котельных, взамен которых устанавливаются эти автономные модули, до сих пор отсутствует какая-либо очистка дымовых газов.

КСТАТИ

Старым котлам осталось недолго

Как сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в «Примтеплоэнерго», в ближайшие годы работа по замене выходящих из эксплуатации старых котельных на новые АМК будет продолжена. В соответствии с перспективным планом на 2019-2026 годы и принятой инвестиционной программой предприятия, при наличии устойчивого источника финансирования намечено установить по всему Приморью еще 93 автоматизированных модульных котельных.

Надо отметить, что помимо развития сети АМК предприятие «Примтеплоэнерго» осуществляет напряженную программу по подготовке своих объектов теплоснабжения к очередному отопительному сезону. Для этого, в частности, запланировано отремонтировать и заменить более 360 котлов, почти 600 единиц насосного оборудования, более 500 вентиляторов, дымососов и теплообменных аппаратов.

На фото: Опыт эксплуатации автоматизированных модульных котельных показал высокую их надежность. Они более эффективно используют уголь для выработки тепла.

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА.